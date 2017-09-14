Шо ви хочете цим пояснити? Сьогодні не знайдеться 625 водіїв-непальців?
Бажаючих вже повинні були завезти і прямо у ТЦК бартером мінять.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:44
Додано: Нед 11 сер, 2024 16:45
Яким же треба бути де.білом щоб не зрозуміти
НАВІЩО міняти тих хто працює ?
Уточню
Навіщо ЛОВИТИ тих хто реально працює?
Для того щоб завтра шукати тих хто заховався?
Може відразу шукати тих хто ховається...
Б.л.я.ть - як мене задрачує логіка ніколи не працювавших і нічого не створювавших..
Для них алгоритм
Давай зломаєм те що працює - за щастя...
ПС
Добре що цього полковника в ЗСУ не пустили...він би там накерував.
Додано: Нед 11 сер, 2024 16:50
Ви не зрозуміли. Сидить одне чмо в Німеччині і нагнітає звідти обстановку, мовляв, що і без воєнних дій в Україні все погано і буде ще гірше. Якого біса?
Чи хтось досі не розуміє, що поки йде війна на нашій території, то очікувати якихось покращень в економіці не варто? Невже це треба пояснювати на фінфорумі?
Додано: Нед 11 сер, 2024 16:51
Мужики - що у Вас з логікою?
Ну знайдете Ви 625 злісних ухилянтів на фурах...і зупините ВСЮ економіку України...
Хтось з Вас може хоч порівняти
625 новопризваних які повинні своїми бойовими звитягами замінити всю ЕКОНОМІКУ...
Є правило
Не ломай те що працює...
Так
Я б ЗАБОРОНИВ зупиняти вантажні авто для перевірки броні в водіїв цих авто...Цей водій ВЖЕ робить більше в десятки разів ніж теоретично зможе зробити в окопі..
Плюс
Можу похвастатись
Ще до закінчення офіційних результатів по реєстрації в Резерв+ я писав
Мобресурс в Україні - 5,68 млн осіб
Офіційні данні
Зареєструвались - 4,7 млн осіб
Заховались-0,8 млн осіб
Як бачите мої єралашики дають точність в 97%
Звідси висновок
хмельницьки чи закарпатський чи львівський воєнкоми - не відповідають за економіку.Тому їх дії- оправдані бо вони виконують свої повноваження...
А от хто повинен був спрогнозувати що надання такого обєму повноважень 20 полковникам за три дні може зупинити всю економіку?
І останнє
Ну виконають воєнкоми свої обовязки , зловлять всіх шоферів які не заброньовані, створять з них батальойн і що ?
Додано: Нед 11 сер, 2024 16:51
Додано: Нед 11 сер, 2024 16:53
Тобто Ви вважаєте , що чмо яке сидить за кордоном більше шкодить економіці ніж спроба виявити ухилянтів серед водіїв вантажівок?
Може все таки спочатку треба вирішити більш нагальне питання, а вже потім витрачати час/ресурси на боротьбу з чмо і лампасниками?
ПС
Про Хліб-завод
В мене офіційний лист про закриття одного з львівських хліб заводів з 5 серпня( вже закрився)
спроби налагодити співпрацю з іншими - поки що результату не дала...у всіх одна проблема- логістика...
От якщо я буду забирати самовивозом 30-100 кг хліба в 4 ранку - то вони згодні..
а не буду-то в них нема можливостей.
Про те як зараз йде логістика важких товарів(вода/пиво/алкоголь) - я краще промовчу..тут ЖОПА повна ( і це при тому що пиво/алкоголь це 50% податків від ціни продажу)
До речі, кабмін роздуплився і дозволив продавати алкоголь за виключенням комендантської години...дійшло що різні там мери , борячись за рейтинги (жінки завжди радо сприймають обмеження по продажу алкоголю) обмежили продаж так..що тепер бюджет гроші шукає де б взяти...бо мери за бюджет не відповідають ( а в місцевий йде тільки 5% від продажу, в той час коли в державний 55%)
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 11 сер, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 сер, 2024 16:54
з категорією Д, водій віслюка з прицепом, прям легендарна "полуторка"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 сер, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 11 сер, 2024 16:55
Додано: Нед 11 сер, 2024 16:56
Гарне питання. Ловити тих, хто працює, у 100 раз простіше, ніж ловити заховавшихся.
І нікого не іп_хвилює шо буде з економікою. Як і у всьому, є план.
А то шо людина працює на закордон, приносить туєвухучу зелені в бюджет+донати, це теж нікого не хвилює шо буде, коли цю людину мобілізують.
Додано: Нед 11 сер, 2024 17:00
Ви пишете фігню.
Москалів від Кринок ДО Каховки туєвахуча, але ви продовжуйте писать за інфу від військових.
Таку фігню військовий на тому напрямку тупо не міг сказать, бо це м'яко кажучі брехня(шоб не забанили за мат).
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