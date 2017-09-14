Додано: Нед 11 сер, 2024 16:53

fler написав: Ви не зрозуміли. Сидить одне чмо в Німеччині і нагнітає звідти обстановку, мовляв, що і без воєнних дій в Україні все погано і буде ще гірше. Якого біса?

Чи хтось досі не розуміє, що поки йде війна на нашій території, то очікувати якихось покращень в економіці не варто? Невже це треба пояснювати на фінфорумі? Ви не зрозуміли. Сидить одне чмо в Німеччині і нагнітає звідти обстановку, мовляв, що і без воєнних дій в Україні все погано і буде ще гірше. Якого біса?Чи хтось досі не розуміє, що поки йде війна на нашій території, то очікувати якихось покращень в економіці не варто? Невже це треба пояснювати на фінфорумі?

Тобто Ви вважаєте , що чмо яке сидить за кордоном більше шкодить економіці ніж спроба виявити ухилянтів серед водіїв вантажівок?Може все таки спочатку треба вирішити більш нагальне питання, а вже потім витрачати час/ресурси на боротьбу з чмо і лампасниками?ПСПро Хліб-заводВ мене офіційний лист про закриття одного з львівських хліб заводів з 5 серпня( вже закрився)спроби налагодити співпрацю з іншими - поки що результату не дала...у всіх одна проблема- логістика...От якщо я буду забирати самовивозом 30-100 кг хліба в 4 ранку - то вони згодні..а не буду-то в них нема можливостей.Про те як зараз йде логістика важких товарів(вода/пиво/алкоголь) - я краще промовчу..тут ЖОПА повна ( і це при тому що пиво/алкоголь це 50% податків від ціни продажу)До речі, кабмін роздуплився і дозволив продавати алкоголь за виключенням комендантської години...дійшло що різні там мери , борячись за рейтинги (жінки завжди радо сприймають обмеження по продажу алкоголю) обмежили продаж так..що тепер бюджет гроші шукає де б взяти...бо мери за бюджет не відповідають ( а в місцевий йде тільки 5% від продажу, в той час коли в державний 55%)