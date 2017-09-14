Додано: Нед 11 сер, 2024 17:13

detroytred написав: Те, що ти тупий-дурний і продовжуєш далі такі ж єралашики, то не означає, що інші такі ж. Те, що ти тупий-дурний і продовжуєш далі такі ж єралашики, то не означає, що інші такі ж.

Це до тебе дійти не можеФразаЯкщо зловлять одних - то їх місце заповнять конкуренти...Є такою , що дає можливість оцінити твої знання...ПоясниЯкщо зловлять ВСІХ 625 шоферів які працюють в 500 різних фірмах/фопах - то звідки ВІЗЬМУТЬСЯ конкуренти?А зловити 625 осіб , які пересуваються виключно по основним автомагістралям на кожній з яких по 5 блокпостів... - справа ОДНОГО дня..Тобто рівно через ДЕНЬ вся логістика зупиниться..А далі щоБеруть ТЕБЕ за причинне місце і питаютьщо промямлиш?ПСІ так в будь якій сфері економіки....Просто в одній галузі - проблеми мобілізації тим чи іншим макаром можна вирішити.Наприклад в роздрібній торгівлі поміняв всіх на інвалідів або жінок..і працюєш, а хто не поміняв - той закрився і його частка так буде розібрана між тими хто залишиться..А от як в оптовій торгівлі?Якщо на оптовий склад в день не приїде всього 5 фур.. їм буде нічим торгуватиА якщо забрати 1000 водіїв - то ВСІ оптовики загнуться...І тоді настане час загинатись роздрібу..бо ЗВІДКИ він візьме товар якщо оптовики загнуться.ТомуНе меригуй ня...