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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9421942294239424>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 51
Від 3 до 6 місяців
16%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
11
Від 1 до 1,5 року
18%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:04

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але мова не йде і не йшла, що усі хлібзаводи залишаться без водіїв та експедиторів. І що на фургони водіїв та експедиторів нових не знайдуть.
Да і про саме "легко" я мову ніколи не вів. Вказував, що буде замінено. З задоволенням конкурентами. Без "легко".
Яким же треба бути де.білом щоб не зрозуміти
НАВІЩО міняти тих хто працює ?
Уточню
Навіщо ЛОВИТИ тих хто реально працює?
Для того щоб завтра шукати тих хто заховався?
Може відразу шукати тих хто ховається...

Б.л.я.ть - як мене задрачує логіка ніколи не працювавших і нічого не створювавших..
Для них алгоритм
Давай зломаєм те що працює - за щастя...
ПС
Добре що цього полковника в ЗСУ не пустили...він би там накерував.

Те, що ти тупий-дурний і продовжуєш далі такі ж єралашики, то не означає, що інші такі ж.

Ти знов тупо підмінив предмет.
Мова було про що?
А ти тупо підмінив на - *Навіщо ЛОВИТИ тих хто реально працює?
Для того щоб завтра шукати тих хто заховався?
Може відразу шукати тих хто ховається...*

Стосовно цього моїх пояснень поки не було. Мова була про інше. Мої пояснення стосувалися іншого предмету.
Вкотре нагадую -- спробуй спочатку або навчитися читати; або обходитися без єралашиків.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:05

  budivelnik написав:Про Хліб-завод
В мене офіційний лист про закриття одного з львівських хліб заводів, у всіх одна проблема- логістика...
Про те як зараз йде логістика важких товарів(вода/пиво/алкоголь) - я краще промовчу..

Логістика це шо саме, відсутність кадрів, чи транспорту+паливо? Перше вирішується зарплатою, відмінною від 20 тис. грн.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:08

  flyman написав:
  Water написав:
  budivelnik написав:Фантазії бувають різні..
По статистиці
100 000 000 тонно кілометрів/160 000 тонн кілометрів=625 ВОДІЇВ
Далі пояснювати?

Шо ви хочете цим пояснити? Сьогодні не знайдеться 625 водіїв-непальців?
Бажаючих вже повинні були завезти і прямо у ТЦК бартером мінять.

з категорією Д, водій віслюка з прицепом, прям легендарна "полуторка"

Де ти бачив віслюків? У них доволі непогані західні фури, але звісно не нові.
Пакистан там відстані- мама не горюй.
Категорія Д це водії автобусів, якщо що.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:12

  budivelnik написав:Ну виконають воєнкоми свої обовязки , зловлять всіх шоферів які не заброньовані, створять з них батальойн і що ?

Так це ви у воєнкома запитайте, цікаво шо він відповість.
Мабуть хліб його дружина купила, пиво теж є, холодильник не порожній, генератор десь хоркає. Поки особисто не торкнеться воєнкома, йому пофіг все шо ви написали. Я вже не перший раз це все писав і казав- пофіг.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:13

  detroytred написав:Те, що ти тупий-дурний і продовжуєш далі такі ж єралашики, то не означає, що інші такі ж.
Це до тебе дійти не може
Фраза
Якщо зловлять одних - то їх місце заповнять конкуренти...
Є такою , що дає можливість оцінити твої знання...

Поясни
Якщо зловлять ВСІХ 625 шоферів які працюють в 500 різних фірмах/фопах - то звідки ВІЗЬМУТЬСЯ конкуренти?
А зловити 625 осіб , які пересуваються виключно по основним автомагістралям на кожній з яких по 5 блокпостів... - справа ОДНОГО дня..
Тобто рівно через ДЕНЬ вся логістика зупиниться..
А далі що
Беруть ТЕБЕ за причинне місце і питають
І де натовп конкурентів?
що промямлиш?

ПС
І так в будь якій сфері економіки....
Просто в одній галузі - проблеми мобілізації тим чи іншим макаром можна вирішити.Наприклад в роздрібній торгівлі поміняв всіх на інвалідів або жінок..і працюєш, а хто не поміняв - той закрився і його частка так буде розібрана між тими хто залишиться..

А от як в оптовій торгівлі?
Якщо на оптовий склад в день не приїде всього 5 фур.. їм буде нічим торгувати
А якщо забрати 1000 водіїв - то ВСІ оптовики загнуться...
І тоді настане час загинатись роздрібу..бо ЗВІДКИ він візьме товар якщо оптовики загнуться.

Тому
Не меригуй ня... :mrgreen:
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:14

  budivelnik написав: заявка про те що війна буде йти ще десятиліттями ...для вух простого слухача це заклик до замирення з москалями..

А те що війна в розумінні Портнікова це не танкові битви -простий слухач і не розуміє...

Тому станом на сьогодні , алярмістичні заяви Портнікова більше шкодять ніж допомагають...

Ну так війна і так іде друге десятиріччя. І не видно, щоб діло рухалось до завершення.
Може ви й маєте рацію, та з іншого боку це не має жодного значення. Бо що б там не думали про замирення з москалями українці, ніяк не міняє факту що москалі ні про яке замирення взагалі не думають
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Навіщо ЛОВИТИ тих хто реально працює?
Для того щоб завтра шукати тих хто заховався?
Може відразу шукати тих хто ховається...
25 мая 2024 г. В одном из РТЦК та СП в Донецкой области.
Работник официально трудоустроен с наличием брони, в прошлом году заменил военно-учётный документ + тогда же прошёл ВЛК. Обновил данные в Резерв+, выявил несоответствие -- явился лично в РТЦК та СП, там данные в Обереге актуализировали и выдали повестку на дату, когда бронь не действует со словами "Прийти и показать лично наличие новой брони" (хотя это обязан делать работодатель). Кабмин продлил действие брони на 3 месяца вместо 1 и работник явится в РЦТК та СП просто так, потеряв рабочий день в лучшем случае (во время воздушных тревог РТЦК та СП никого не принимают).

Вместо этого могли по Оберегу можно вычислить завершение брони и прислать повестку на работу или домой -- результат будет тот же, если не явиться по повестке.
Итого -- ТЦК та СП просто делают вид бурной деятельности...
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:15

  Water написав:
  fler написав:
  Water написав:..оце ваше за ВСУ під Каховкою, де факти?
Яка там нафіг Каховка...

Water, відчепіться вже)). Коли я пишу про такі речі, то це інформація звісно від військових. На цей раз від тих, що зараз там воюють. І не перекручуйте, було сказано не "ЗСУ під Каховкою", а відкинули кацапів до Каховки.

Ви пишете фігню.
Москалів від Кринок ДО Каховки туєвахуча, але ви продовжуйте писать за інфу від військових.
Таку фігню військовий на тому напрямку тупо не міг сказать, бо це м'яко кажучі брехня(шоб не забанили за мат).

Ок, тоді зустрічне питання: "Де факти?"
Додам, що туєвахуча лишилася командного пункту та ще там чогось (якоїсь техніки). Можливо тому й відступили, хз. Ситуація може мінятися туди-сюди, на той момент було так.

ПС. Між іншим, пару днів тому було добре видно і чутно, як просмажують кацапів на Кінбурні. Ваньок писав про це, але у мене вікна як раз на той бік виходять, я й так бачила чорний дим та чула відльоти.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Логістика це шо саме, відсутність кадрів, чи транспорту+паливо?
Кадри...
І кадри не вирішуються ніякою зарплатою , якщо їх ловлять на всіх перехрестках...
Зрозумійте
Ще шоферами машини в 3-5 тонн - жінку знайти можна( хоча в реалі-ні, теоретично -так ( зможе працювати)
А от як знайти експедитора, який разом з шофером повинен ту машину розвантажити? Якщо це жінки...
Якщо не жінки , то інваліди чи мужики в 60+ - цього також робити не можуть...
От і виходить
Ніби дрібничка-а в стані покласти економіку сильніше ніж ракетні обстріли.
budivelnik
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