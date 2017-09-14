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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:17
Water написав: budivelnik написав: fler написав:
Ви можете це довести якимись фактами/аналітикою? Де цитати з посиланнями на джерела?
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО
Чого неможливо? Африка не вміє керувать фургоном? Чи Африка не може розвозити білий хліб?
Експедитор хлібного фургону це як? Вроді ніколи не бачив.
Теж саме з фурою, мільйони бажаючих Пакістанців, Буркіна Фасовців разом з сім`ями.
Гетьманцев, ви?..
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:20
budivelnik написав: detroytred написав:
Те, що ти тупий-дурний і продовжуєш далі такі ж єралашики, то не означає, що інші такі ж.
Це до тебе дійти не може
Фраза
Якщо зловлять одних - то їх місце заповнять конкуренти...
Є такою , що дає можливість оцінити твої знання...
Поясни
Якщо зловлять ВСІХ 625 шоферів які працюють в 500 різних фірмах/фопах - то звідки ВІЗЬМУТЬСЯ конкуренти?
А зловити 625 осіб , які пересуваються виключно по основним автомагістралям на кожній з яких по 5 блокпостів... - справа ОДНОГО дня..
Тобто рівно через ДЕНЬ вся логістика зупиниться..
А далі що
Беруть ТЕБЕ за причинне місце і питаютьІ де натовп конкурентів?
що промямлиш?
ПС
І так в будь якій сфері економіки....
Просто в одній галузі - проблеми мобілізації тим чи іншим макаром можна вирішити.Наприклад в роздрібній торгівлі поміняв всіх на інвалідів або жінок..і працюєш, а хто не поміняв - той закрився і його частка так буде розібрана між тими хто залишиться..
А от як в оптовій торгівлі?
Якщо на оптовий склад в день не приїде всього 5 фур.. їм буде нічим торгувати
А якщо забрати 1000 водіїв - то ВСІ оптовики загнуться...
І тоді настане час загинатись роздрібу..бо ЗВІДКИ він візьме товар якщо оптовики загнуться.
Тому
Не меригуй ня...
Не будуй на дурні -- що заберуть всіх 625 осіб.
Тобто не створюй єралашик.
Тебе вище навіть макнули, чому не заберуть (бо більшість заброньовані).
По друге - ти перескочив з водіїв 10+ тонн фур на водіїв-експедиторів фургончиків.
Коли ситуація з хлібом буде дійсно загрожувати голодом, то поширять бронь і на водіїв фургончиків з хлібом.
Кароч: зав'язуй єралашики в мій бік висувати. Бо спростовувати наявне якось нецікаво.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:21
sergey_sryvkin написав: budivelnik написав:
заявка про те що війна буде йти ще десятиліттями ...для вух простого слухача це заклик до замирення з москалями..
А те що війна в розумінні Портнікова це не танкові битви -простий слухач і не розуміє...
Тому станом на сьогодні , алярмістичні заяви Портнікова більше шкодять ніж допомагають...
Ну так війна і так іде друге десятиріччя. І не видно, щоб діло рухалось до завершення.
Може ви й маєте рацію, та з іншого боку це не має жодного значення. Бо що б там не думали про замирення з москалями українці, ніяк не міняє факту що москалі ні про яке замирення взагалі не думають
Я згоден що йде..при чому далеко не 10 років, а вже років 400
Я розумію що БУДЕ йти до розвалу педерації...тобто це може бути ще десятки років( хоча надіюсь на пару років)
Я розумію що навіть якщо педерація буде валитись -нас забризкає кровью так що мало не буде...
Але
Або Портнікову потрібно 20хвилин з 25хвилинного інтервью пояснювати терміни які використовує
Або краще мовчати....і говорити не на загал а у вузьких аудиторіях.
Те що він ЗМУШЕНИЙ виступати на загал( бо це його хліб , за який йому платять) - це і його і наша проблема.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:25
sergey_sryvkin написав: budivelnik написав:
заявка про те що війна буде йти ще десятиліттями ...для вух простого слухача це заклик до замирення з москалями..
А те що війна в розумінні Портнікова це не танкові битви -простий слухач і не розуміє...
Тому станом на сьогодні , алярмістичні заяви Портнікова більше шкодять ніж допомагають...
Ну так війна і так іде друге десятиріччя. І не видно, щоб діло рухалось до завершення.
Може ви й маєте рацію, та з іншого боку це не має жодного значення. Бо що б там не думали про замирення з москалями українці, ніяк не міняє факту що москалі ні про яке замирення взагалі не думають
Флер, ау?!
Тут кажуть, що "ніяк не міняє факту що москалі ні про яке замирення взагалі не думають".
fler написав: Василь-Рівне написав:
Мені більше подобається те, що кацапи нарешті почали прозрівати: «І долго ми будєм єто тєрпєть? Пака с Украіни нє уйдьом».
Помітила, що найбільше вони прозріли саме за останні чотири дні. Їх риторика з "мачіть хахлов" та "йобнуть ядєркой" хутко змінилася на "нада дагаваріваться" та "здєлать всьо, чтоб нє дапустіть прімєнєніє ядєркі".
ПС. Сподобалося з тг: бомби з написом "за Курск" скидають на Курську область.
Паралельні реальності)))
Кому вірити?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:30
detroytred написав:
Не будуй на дурні -- що заберуть всіх 625 осіб.
Тобто не створюй єралашик.
Тебе вище навіть макнули, чому не заберуть (бо більшість заброньовані).
По друге - ти перескочив з водіїв 10+ тонн фур на водіїв-експедиторів фургончиків.
Коли ситуація з хлібом буде дійсно загрожувати голодом, то поширять бронь і на водіїв фургончиків з хлібом.
Кароч: зав'язуй єралашики в мій бік висувати. Бо спростовувати наявне якось нецікаво.
Дурнем ти виглядаєш не тоді мені відповідаєш
Дурнем ти виглядаєш тоді коли влазиш в теми про які ні бельмеса...
Ясно що ніхто не допустить мобілізацію УСІХ 625
Ясно що у 500 з цих 625 є бронь...
Але чи в стані ти зрозуміти
Якщо заберуть всього 100-200 - то це ступор в економіці на 20-30% ?
Що заміна цих 100-200 осіб буде потребувати як мінімум 100 днів часу..
І кого ти замість них знайдеш?
Ти ж можеш знайти тільки серед тих хто також без броні і ховається...
Тобто тобі й на думку не спадає
Той хто
БЕЗ броні і працює
кращий від того хто
Без броні і ховається...
Це треба пояснювати?
ПС
а про хлібні фургони написав щоб такі як ти на примітивному рівні могли зрозуміти
Що просте висмикування 10 осіб з хліб-заводу приведе до відсутності хліба для 20% мільйонного міста...При чому
Хліб на заводах - буде...
От тільки купити його можна буде самовивозом..Уявляєш чергу з 200 000 осіб ,яка буде штурмувати пять львівських призаводських крамничок.
А 10 шофер/експедитор - мають точно нижчу кваліфікацію ніж підприємець з 30 річним стажем.
Тому по аналогії
Якщо замінити здурі 10 середньокваліфікованих - то це може викликати хлібний бунт
А якщо замінити 10 висококваліфікованих підприємців з 5% найуспішніших.. - то це чим закінчиться?
Думай і подякуй що я на тебе сили/час витрачаю
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budivelnik
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:30
budivelnik написав: sergey_sryvkin написав: budivelnik написав:
заявка про те що війна буде йти ще десятиліттями ...для вух простого слухача це заклик до замирення з москалями..
А те що війна в розумінні Портнікова це не танкові битви -простий слухач і не розуміє...
Тому станом на сьогодні , алярмістичні заяви Портнікова більше шкодять ніж допомагають...
Ну так війна і так іде друге десятиріччя. І не видно, щоб діло рухалось до завершення.
Може ви й маєте рацію, та з іншого боку це не має жодного значення. Бо що б там не думали про замирення з москалями українці, ніяк не міняє факту що москалі ні про яке замирення взагалі не думають
Я згоден що йде..при чому далеко не 10 років, а вже років 400
Я розумію що БУДЕ йти до розвалу педерації...тобто це може бути ще десятки років( хоча надіюсь на пару років)
Я розумію що навіть якщо педерація буде валитись -нас забризкає кровью так що мало не буде...
Але
Або Портнікову потрібно 20хвилин з 25хвилинного інтервью пояснювати терміни які використовує
Або краще мовчати....і говорити не на загал а у вузьких аудиторіях.
Те що він ЗМУШЕНИЙ виступати на загал( бо це його хліб , за який йому платять) - це і його і наша проблема.
да не нужно ему ничего объяснять: я не знаю что у вас за окружение такое, что каждый день о танковых сражениях думает. У меня больше о выросших на "свет" ценах да о налогах думают. О поиске работы. О том, куда сына 16ти лет пристраивать...
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:33
detroytred написав:
Кому вірити?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:36
budivelnik написав:
Але
Або Портнікову потрібно 20хвилин з 25хвилинного інтервью пояснювати терміни які використовує
Або краще мовчати....і говорити не на загал а у вузьких аудиторіях.
Те що він ЗМУШЕНИЙ виступати на загал( бо це його хліб , за який йому платять) - це і його і наша проблема.
Але совок ти галімий...
Вже й до Портникова добрався))
Я ж кажу, що це просто щастя, що в таких дурнів немає влади...
Довіри в суспільстві й так замало, а ще й з-за отаких і овсім зникла б.
А другий момент:
Коли я тобі, тупому, пояснював, що є різниця між впливом, наприклад, моїх думок на гілці форуму з мабуть менш сотнею учасників-читачів, і в ЗМІ (тобто що отут можна дозволити собі більше...), ти буркотів про свою місію --- боротьбу.
А тепер спокійнісінько сам згоден, що "у вузьких аудиторіях" можна.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:41
detroytred написав: sergey_sryvkin написав:
Ну так війна і так іде друге десятиріччя. І не видно, щоб діло рухалось до завершення.
.. Бо що б там не думали про замирення з москалями українці, ніяк не міняє факту що москалі ні про яке замирення взагалі не думають
Флер, ау?!
Тут кажуть, що "ніяк не міняє факту що москалі ні про яке замирення взагалі не думають".
fler написав: Василь-Рівне написав:
Мені більше подобається те, що кацапи нарешті почали прозрівати: «І долго ми будєм єто тєрпєть? Пака с Украіни нє уйдьом».
Помітила, що найбільше вони прозріли саме за останні чотири дні. Їх риторика з "мачіть хахлов" та "йобнуть ядєркой" хутко змінилася на "нада дагаваріваться" та "здєлать всьо, чтоб нє дапустіть прімєнєніє ядєркі".
Паралельні реальності)))
Кому вірити?
Тепер москалі розділилися: ті, які у прикордонних областях, де прилітає регулярно, а також вже є окупація та переселенці + ті, у кого на війні чоловік/син/брат - ці хочуть якнайшвидше перемовин, а решта (яких війна особисто не торкнулася) продовжують волати про повне захоплення України і про ніяких перемовин.
Справа в тому, що цей поділ наближається до 50Х50. Все частіше зустрічаються коменти типу "от якби прибрати старперів від керування країною" і т.п.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:50
budivelnik написав: detroytred написав:
Не будуй на дурні -- що заберуть всіх 625 осіб.
Тобто не створюй єралашик.
Тебе вище навіть макнули, чому не заберуть (бо більшість заброньовані).
По друге - ти перескочив з водіїв 10+ тонн фур на водіїв-експедиторів фургончиків.
Коли ситуація з хлібом буде дійсно загрожувати голодом, то поширять бронь і на водіїв фургончиків з хлібом.
Кароч: зав'язуй єралашики в мій бік висувати. Бо спростовувати наявне якось нецікаво.
Дурнем ти виглядаєш не тоді мені відповідаєш
Дурнем ти виглядаєш тоді коли влазиш в теми про які ні бельмеса...
Ясно що ніхто не допустить мобілізацію УСІХ 625
Ясно що у 500 з цих 625 є бронь...
Але чи в стані ти зрозуміти
Якщо заберуть всього 100-200 - то це ступор в економіці на 20-30% ?
Що заміна цих 100-200 осіб буде потребувати як мінімум 100 днів часу..
І кого ти замість них знайдеш?
Ти ж можеш знайти тільки серед тих хто також без броні і ховається...
Тобто тобі й на думку не спадає
Той хто
БЕЗ броні і працює
кращий від того хто
Без броні і ховається...
Це треба пояснювати?
ПС
а про хлібні фургони написав щоб такі як ти на примітивному рівні могли зрозуміти
Що просте висмикування 10 осіб з хліб-заводу приведе до відсутності хліба для 20% мільйонного міста...При чому
Хліб на заводах - буде...
От тільки купити його можна буде самовивозом..Уявляєш чергу з 200 000 осіб ,яка буде штурмувати пять львівських призаводських крамничок.
А 10 шофер/експедитор - мають точно нижчу кваліфікацію ніж підприємець з 30 річним стажем.
Тому по аналогії
Якщо замінити здурі 10 середньокваліфікованих - то це може викликати хлібний бунт
А якщо замінити 10 висококваліфікованих підприємців з 5% найуспішніших.. - то це чим закінчиться?
Думай і подякуй що я на тебе сили/час витрачаю
Заберуть 100-200 з 625. Да ще з отакого важливого напряму, як багатотонажні перевезення.
Ти будуєш саме на оцьому припущенні зі стелі.
Єралашиш...
Набрид.
Те, що ліпше мобілізувати того, хто заховався і не працює, ніж того, хто працює і не ховається --- да. Кепочевидність.
Але предмет був інший.
Що ти несеш....
Вже цю бронь місцева і центральна влада роздає всім наліво і направо.
А нехватку хліба прозіває? Голод з ним буде.
Тобто хлібозаводи не пролобіюють?
Не вигадуй дурниць...
Ну а те, що влада якось зашкварно контролює всл ТЦК, в яких свої пріоритети та методи -- це теж кепочевидно.
Не єралаш....
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