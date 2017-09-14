Додано: Нед 11 сер, 2024 17:30

detroytred написав: Не будуй на дурні -- що заберуть всіх 625 осіб.

Тобто не створюй єралашик.



Тебе вище навіть макнули, чому не заберуть (бо більшість заброньовані).

По друге - ти перескочив з водіїв 10+ тонн фур на водіїв-експедиторів фургончиків.



Коли ситуація з хлібом буде дійсно загрожувати голодом, то поширять бронь і на водіїв фургончиків з хлібом.



Кароч: зав'язуй єралашики в мій бік висувати. Бо спростовувати наявне якось нецікаво. Не будуй на дурні -- що заберуть всіх 625 осіб.Тобто не створюй єралашик.Тебе вище навіть макнули, чому не заберуть (бо більшість заброньовані).По друге - ти перескочив з водіїв 10+ тонн фур на водіїв-експедиторів фургончиків.Коли ситуація з хлібом буде дійсно загрожувати голодом, то поширять бронь і на водіїв фургончиків з хлібом.Кароч: зав'язуй єралашики в мій бік висувати. Бо спростовувати наявне якось нецікаво.

Дурнем ти виглядаєш не тоді мені відповідаєшДурнем ти виглядаєш тоді коли влазиш в теми про які ні бельмеса...Ясно що ніхто не допустить мобілізацію УСІХ 625Ясно що у 500 з цих 625 є бронь...Але чи в стані ти зрозумітиЯкщо заберуть всього 100-200 - то це ступор в економіці на 20-30% ?Що заміна цих 100-200 осіб буде потребувати як мінімум 100 днів часу..І кого ти замість них знайдеш?Ти ж можеш знайти тільки серед тих хто також без броні і ховається...Тобто тобі й на думку не спадаєТой хтоБЕЗ броні і працюєкращий від того хтоБез броні і ховається...Це треба пояснювати?ПСа про хлібні фургони написав щоб такі як ти на примітивному рівні могли зрозумітиЩо просте висмикування 10 осіб з хліб-заводу приведе до відсутності хліба для 20% мільйонного міста...При чомуХліб на заводах - буде...От тільки купити його можна буде самовивозом..Уявляєш чергу з 200 000 осіб ,яка буде штурмувати пять львівських призаводських крамничок.А 10 шофер/експедитор - мають точно нижчу кваліфікацію ніж підприємець з 30 річним стажем.Тому по аналогіїЯкщо замінити здурі 10 середньокваліфікованих - то це може викликати хлібний бунтА якщо замінити 10 висококваліфікованих підприємців з 5% найуспішніших.. - то це чим закінчиться?Думай і подякуй що я на тебе сили/час витрачаю