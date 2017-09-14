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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:59
fler написав:
Ок, тоді зустрічне питання: "Де факти?"
Факти чого, шо москалі відкинуті від Кринок до Каховки?
Це звичайна брехня.
Хто там вас інформує з того напряму я не знаю, мабуть москалі.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:01
sergey_sryvkin написав: Water написав: budivelnik написав:
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО
Чого неможливо? Африка не вміє керувать фургоном? Чи Африка не може розвозити білий хліб?
Експедитор хлібного фургону це як? Вроді ніколи не бачив.
Теж саме з фурою, мільйони бажаючих Пакістанців, Буркіна Фасовців разом з сім`ями.
Гетьманцев, ви?..
О, бачите як "страшно далекі вони від народу". Обіцяв цей... робітників хоча б на будівництво, де вони?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:02
detroytred написав:
Заберуть 100-200 з 625. Да ще з отакого важливого напряму, як багатотонажні перевезення.
Ти будуєш саме на оцьому припущенні зі стелі.
Єралашиш...
Набрид.
Те що ти бісишся від моїх викладок - говорить про те що твої зірки з лампасами тиснуть тобі на голову і ти не можеш навіть припустити що можна було бути прапорщиком в армії і генералом в економіці....
Я тобі з Хотабом писав в 2021 році що міри по карантизації ВСЬОГО населення приведуть до втрати 100 000 народжуваності?
І при цьому врятують не більше 50 000 пенсіонерів...
Ти в це не вірив і з піною в роті сперичався..Пройшло три роки і де той ковід? а народжуваність можна перевірити
Я писав в травні що в нас 5,68млн мобресурсу
лад і остальні щось там позубоскалили.. що отримали 16 липня?
4,7 млн зареєструвались і веніславський заявив про 0,8 млн тих хто сховася..
Цифри сам додаш?
То як - вмію я аналізувати речі до яких не маю жодного відношення?
можу передбачати дії?
Писав рік тому що діяльність гетьманцева приведе до
а - спочатку зменшать виплату донатів і податків
б - потім вийде зеленський і скаже
платити не хочете=воювати нічим=пора здаватись...
І що будеш казати що якби не Захід то цього б не відбулось?
Тому
сиди і сопи в носовичок не відсвічуючи
detroytred написав:
Вже цю бронь місцева і центральна влада роздає всім наліво і направо.
Роздає
Вже роздала 700 000+, в списку коміки і інша лабуда...
От тільки чомусь ТЦК стоїть на трасі і ловить...
Хто дурний?
тцкашники які не знають що всім бронь роздали
чи дейтройти? які впевнені що тцкашникам ловити нічого бо всі отримали
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:04
fler написав: detroytred написав:
Паралельні реальності)))
Кому вірити?
Тепер москалі розділилися: ті, які у прикордонних областях, де прилітає регулярно, а також вже є окупація та переселенці + ті, у кого на війні чоловік/син/брат - ці хочуть якнайшвидше перемовин, а решта (яких війна особисто не торкнулася) продовжують волати про повне захоплення України і про ніяких перемовин.
Справа в тому, що цей поділ наближається до 50Х50. Все частіше зустрічаються коменти типу "от якби прибрати старперів від керування країною" і т.п.
Тобто умовно 50% москалів вже думає за перемовини.
Але як це довести в нас тим, хто вважає *ніяк не міняє факту що москалі ні про яке замирення взагалі не думають*?
Я це мав на увазі.
Щоб в нас не було 50-50)))
Стосовно об'єктивних речей, фактів.
(Підкреслюю -- стосовно об'єктивних речей, фактів).
І по багатьом питанням.
Бо саме з цього випливають всі проблеми.
Бо факт об'єктивно один, а вважають стосовно нього по різному.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:08
budivelnik написав:
Як би це не дивно звучало -але якраз те що в Україні існує реальна загроза економіці навіть без впливу Гетьманцева- я можу доповісти.
Пару днів тому їхав через Хмельницький
Поліція з ТЦК зупиняла ВСІ вантажні авто.... і перевіряла наявність броні...
Як думаєте - мобілізація скількох осіб які вміють керувати чимось що має вантажопідйомність більше 3000 кг - паралізує економіку України?
Моє припущення - 1000 осіб+/-200...
Вантажівка яка везе 10+тонн вантажу від одного підприємства до другого - у випадку недовезення легко зупиняє неасмерть роботу підприємства де працює 100+ осіб
Простий приклад
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Ці двоє розвозять якихось 5000 кг хліба за зміну (+/-10 000 виробів)...
Я звичайно промовчу що 10 000 сімей залишаться голодними
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО, а значить мобілізація 10 осіб(5шоферів+5експедиторів) з любого
хлібзаводу України - зупинить цей хліб завод..
Далі пояснювати чи й так ясно , що де.більна поведінка хмельницького чи закарпатського воєнкома- може вбити ВСЮ економіку Держави на протязі дуже короткого проміжку часу
ПС
А от позиція Гетьманцева( відсутність позиції по економічному бронюванню) - це позиція страуса, який виставив голий зад і чекає поки безумна ними скористається.
ви все розглядаєте лише в площині як довести що вас і ваших синів ніззя на фронт.
а з точки зору економіки все впирається ціну.
немає власних водіїв - то можна найняти поляків. так. буде дорого. але немає незамінних. є питання ціни. та і приплив нових людей в спеціальність іде інтенсивніше коли висока зп. раніше он айтішників шукали а тепер їх повно бери любого який тобі потрібен для фірми. так і тут - буде більша зп і люди потянуться в кого відстрочка є.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:11
tester7336 написав: budivelnik написав:
Як би це не дивно звучало -але якраз те що в Україні існує реальна загроза економіці навіть без впливу Гетьманцева- я можу доповісти.
Пару днів тому їхав через Хмельницький
Поліція з ТЦК зупиняла ВСІ вантажні авто.... і перевіряла наявність броні...
Як думаєте - мобілізація скількох осіб які вміють керувати чимось що має вантажопідйомність більше 3000 кг - паралізує економіку України?
Моє припущення - 1000 осіб+/-200...
Вантажівка яка везе 10+тонн вантажу від одного підприємства до другого - у випадку недовезення легко зупиняє неасмерть роботу підприємства де працює 100+ осіб
Простий приклад
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Ці двоє розвозять якихось 5000 кг хліба за зміну (+/-10 000 виробів)...
Я звичайно промовчу що 10 000 сімей залишаться голодними
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО, а значить мобілізація 10 осіб(5шоферів+5експедиторів) з любого
хлібзаводу України - зупинить цей хліб завод..
Далі пояснювати чи й так ясно , що де.більна поведінка хмельницького чи закарпатського воєнкома- може вбити ВСЮ економіку Держави на протязі дуже короткого проміжку часу
ПС
А от позиція Гетьманцева( відсутність позиції по економічному бронюванню) - це позиція страуса, який виставив голий зад і чекає поки безумна ними скористається.
ви все розглядаєте лише в площині як довести що вас і ваших синів ніззя на фронт.
а з точки зору економіки все впирається ціну.
немає власних водіїв - то можна найняти поляків. так. буде дорого. але немає незамінних. є питання ціни. та і приплив нових людей в спеціальність іде інтенсивніше коли висока зп. раніше он айтішників шукали а тепер їх повно бери любого який тобі потрібен для фірми. так і тут - буде більша зп і люди потянуться в кого відстрочка є.
через 2-3 роки будуть автономні фури від, скажімо, Ілона.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:17
flyman написав: tester7336 написав: budivelnik написав:
Як би це не дивно звучало -але якраз те що в Україні існує реальна загроза економіці навіть без впливу Гетьманцева- я можу доповісти.
Пару днів тому їхав через Хмельницький
Поліція з ТЦК зупиняла ВСІ вантажні авто.... і перевіряла наявність броні...
Як думаєте - мобілізація скількох осіб які вміють керувати чимось що має вантажопідйомність більше 3000 кг - паралізує економіку України?
Моє припущення - 1000 осіб+/-200...
Вантажівка яка везе 10+тонн вантажу від одного підприємства до другого - у випадку недовезення легко зупиняє неасмерть роботу підприємства де працює 100+ осіб
Простий приклад
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Ці двоє розвозять якихось 5000 кг хліба за зміну (+/-10 000 виробів)...
Я звичайно промовчу що 10 000 сімей залишаться голодними
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО, а значить мобілізація 10 осіб(5шоферів+5експедиторів) з любого
хлібзаводу України - зупинить цей хліб завод..
Далі пояснювати чи й так ясно , що де.більна поведінка хмельницького чи закарпатського воєнкома- може вбити ВСЮ економіку Держави на протязі дуже короткого проміжку часу
ПС
А от позиція Гетьманцева( відсутність позиції по економічному бронюванню) - це позиція страуса, який виставив голий зад і чекає поки безумна ними скористається.
ви все розглядаєте лише в площині як довести що вас і ваших синів ніззя на фронт.
а з точки зору економіки все впирається ціну.
немає власних водіїв - то можна найняти поляків. так. буде дорого. але немає незамінних. є питання ціни. та і приплив нових людей в спеціальність іде інтенсивніше коли висока зп. раніше он айтішників шукали а тепер їх повно бери любого який тобі потрібен для фірми. так і тут - буде більша зп і люди потянуться в кого відстрочка є.
через 2-3 роки будуть автономні фури від, скажімо, Ілона.
І шо така автономна фура скаже інспектору Іііщенко, який зупинив її на трасі за підозру у перегрузі з вимогою їхать на зважування, надати всі необхідні документи? І чи не п`яний водій?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:21
detroytred написав:
Нема. Нема ніякої різниці чому Червинський знищив отой документ.
Є покази отого низового оперативника та двох начальників Червинського.
Є зміна показів військових Повітряних Сил.
Є отакі публічні заяви Червинського. Не на кухні, а в ЗМІ.
Прежде всего важно, что он самолично уничтожил документ, который являлся бы сейчас доказательством в его пользу. Он бы не зависел от показаний свидетелей по УП. Тертый калач, в системе 19 лет, и вот тебе на.
detroytred написав:
Ви далекі від практики...
Це взводного, ротному, ну нехай комбату треба мати *папірець з мокрою печаткою*. Це на їх рівні отаке є звичайною практикою.
А на рівні Червинського ні.
Нічого дивного, що він такого не очікував. Бо це за межами меж.
Здесь не понял. На уровне Червинского и выше схема действий - "перетерли" в кабинете и к реализации ?
detroytred написав:
Ну і повний абсурд. Це не Червинський повинен доказувати, що операція була погоджена. А слідство, що операція була самоуправством Червинського.
Пассивное поведение подозреваемого не есть хорошо. ИМХО.
detroytred написав:
Слідчий? Виклик Залужного? --- бу-га-га.
Слідство не всі покази в суд надало ...
Можно развить вашу мысль дальше. Зачем тебе адвокат полковник ? --- бу-га-га.
Слідство не всі покази в суд надало ...
Во-первых, не факт, что все ходатайства будут отклоняться. Во-вторых, по всей видимости, существует процедура обжалования решений следователя у следственного судьи в досудебном расследовании. В-третьих, отрицательный результат всех этих действий адвоката можно использовать в дальнейшем. Допустим присудили полковнику пятнашку. Последний рубеж - это жалоба в ЕСПЧ. С каким багажом полковник направится туда ? Как будет обосновывать нарушения ст. 6 Конвенции ?
detroytred написав:
З.и. *Обоснование уничтожения так себе. Не было режимного подразделения в части, куда надо было сдать бумажку. Тут возникает вопрос - как полковник получил в свое распоряжение документ с грифом секретно, если режимное подразделение не было сформировано ?* ----- не так.
Він каже, що документ знищив, тому що їх частину було розформовано (тобто секрєтки, куди він міг би ЗДАТИ документ, ВЖЕ не було). А отримав він в сєкрєткє, коли вона була.
(А те, що сєкрєтчик отримає своє на горіхи за отаке, якось до справи не відноситься).
Прослушал еще раз. Его слова - на момент расформирования части они не успели сформировать секретное делопроизводство. Но даже, если рассмотреть ваш вариант, то мои аргументы следующие. Ничто не мешало полковнику обратиться с рапортом о намерении сдать документ в структуру, которая в целом по всем частям обеспечивает секретное делопроизводство.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:23
budivelnik написав: detroytred написав:
Заберуть 100-200 з 625. Да ще з отакого важливого напряму, як багатотонажні перевезення.
Ти будуєш саме на оцьому припущенні зі стелі.
Єралашиш...
Набрид.
Те що ти бісишся від моїх викладок - говорить про те що твої зірки з лампасами тиснуть тобі на голову і ти не можеш навіть припустити що можна було бути прапорщиком в армії і генералом в економіці....
Я тобі з Хотабом писав в 2021 році що міри по карантизації ВСЬОГО населення приведуть до втрати 100 000 народжуваності?
І при цьому врятують не більше 50 000 пенсіонерів...
Ти в це не вірив і з піною в роті сперичався..Пройшло три роки і де той ковід? а народжуваність можна перевірити
Я писав в травні що в нас 5,68млн мобресурсу
лад і остальні щось там позубоскалили.. що отримали 16 липня?
4,7 млн зареєструвались і веніславський заявив про 0,8 млн тих хто сховася..
Цифри сам додаш?
То як - вмію я аналізувати речі до яких не маю жодного відношення?
можу передбачати дії?
Писав рік тому що діяльність гетьманцева приведе до
а - спочатку зменшать виплату донатів і податків
б - потім вийде зеленський і скаже
платити не хочете=воювати нічим=пора здаватись...
І що будеш казати що якби не Захід то цього б не відбулось?
Тому
сиди і сопи в носовичок не відсвічуючи
detroytred написав:
Вже цю бронь місцева і центральна влада роздає всім наліво і направо.
Роздає
Вже роздала 700 000+, в списку коміки і інша лабуда...
От тільки чомусь ТЦК стоїть на трасі і ловить...
Хто дурний?
тцкашники які не знають що всім бронь роздали
чи дейтройти? які впевнені що тцкашникам ловити нічого бо всі отримали
Ну і до чого оці опуси?
Щоб мені спростовувати далі?
До чого єралашик про *чомусь тцк стоїть на трасі* до предметів, які обговорювались?
Але браво! Прогрес є -- ти вже аргументуєш не аля "а я мільйонер", а згадками про минулі свої опуси.
З.и.
І не гальмуй.
Знайди про що саме писав тобі ЛАД. От знайди сам і покажи. Про що саме вів мову тоді ЛАД.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:23
Water написав: fler написав:
Ок, тоді зустрічне питання: "Де факти?"
Факти чого, шо москалі відкинуті від Кринок до Каховки?
Ще один під дурня косить. Факти того, що москалі не
відкинуті до Каховки.
Water написав:
Це звичайна брехня.
Хто там вас інформує з того напряму я не знаю, мабуть москалі.
То доведіть спочатку, а не оббріхуйте.
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