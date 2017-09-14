Додано: Нед 11 сер, 2024 18:02

detroytred написав: Заберуть 100-200 з 625. Да ще з отакого важливого напряму, як багатотонажні перевезення.

Ти будуєш саме на оцьому припущенні зі стелі.

Єралашиш...

Набрид. Заберуть 100-200 з 625. Да ще з отакого важливого напряму, як багатотонажні перевезення.Ти будуєш саме на оцьому припущенні зі стелі.Єралашиш...Набрид.

detroytred написав: Вже цю бронь місцева і центральна влада роздає всім наліво і направо. Вже цю бронь місцева і центральна влада роздає всім наліво і направо.

Те що ти бісишся від моїх викладок - говорить про те що твої зірки з лампасами тиснуть тобі на голову і ти не можеш навіть припустити що можна було бути прапорщиком в армії і генералом в економіці....Я тобі з Хотабом писав в 2021 році що міри по карантизації ВСЬОГО населення приведуть до втрати 100 000 народжуваності?І при цьому врятують не більше 50 000 пенсіонерів...Ти в це не вірив і з піною в роті сперичався..Пройшло три роки і де той ковід? а народжуваність можна перевіритиЯ писав в травні що в нас 5,68млн мобресурсулад і остальні щось там позубоскалили.. що отримали 16 липня?4,7 млн зареєструвались і веніславський заявив про 0,8 млн тих хто сховася..Цифри сам додаш?То як - вмію я аналізувати речі до яких не маю жодного відношення?можу передбачати дії?Писав рік тому що діяльність гетьманцева приведе доа - спочатку зменшать виплату донатів і податківб - потім вийде зеленський і скажеплатити не хочете=воювати нічим=пора здаватись...І що будеш казати що якби не Захід то цього б не відбулось?Томусиди і сопи в носовичок не відсвічуючиРоздаєВже роздала 700 000+, в списку коміки і інша лабуда...От тільки чомусь ТЦК стоїть на трасі і ловить...Хто дурний?тцкашники які не знають що всім бронь роздаличи дейтройти? які впевнені що тцкашникам ловити нічого бо всі отримали