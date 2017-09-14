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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:25
flyman написав:
через 2-3 роки будуть автономні фури від, скажімо, Ілона.
щось суіцидне є в українській мнтальності
заість того щоб обговорювати що краще на фронті - автномні кулемети чи моджахеди з центральної азії
питання ставлять тільк так - хто краще замінять мобіліззованих українців - бангладеш чи вироби Ілона
тільки щоб сусіда нагнути, більше ніяк
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fox767676
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:34
fler написав: Water написав: fler написав:
Ок, тоді зустрічне питання: "Де факти?"
Факти чого, шо москалі відкинуті від Кринок до Каховки?
Ще один під дурня косить. Факти того, що москалі не
відкинуті до Каховки.
Water написав:
Це звичайна брехня.
Хто там вас інформує з того напряму я не знаю, мабуть москалі.
То доведіть спочатку, а не оббріхуйте.
Питання до військових з того напрамку, чого ви сидите в Кринках, якщо до Каховки нікого немає? У вас простір 30 км ніде і нікого. Переправа через Дніпро і уперед. Москалі покинули як мінімум з десяток населених пунктів.
2 fler
, ще раз особисто вам напишу, якщо з першого разу не дійшло. Можливо ви шось переплутали зі слів військового, можливо з того напряму(хоча схоже не з того)?
Бо ситуація там трішки інакша від того шо ви тут пишете.
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Water
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:36
1,2 --- ні, схема не перетерлі в кабінеті і до реалізації, а мова, що на отому рівні вже ніхто не париться мати оті документи (або хоч якісь страховки). Бо таке не практикується.
Це тільки зі взводними, ротними і рідко комбатами отак може статися - що спробують зробити крайнім або незаслужено звинуватити.
3,4,5 -- да там у Червинського свої трабли є... (в тому числі і по знищенню того документу), але мова не про трабли Червинського і тим паче не про знищений документ, а про трабли вищестоящих над ним!!! А тепер і про оте слідство.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:38
flyman написав:
через 2-3 роки будуть автономні фури від, скажімо, Ілона.
Не буде в Україні через 3 роки таких фур.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:38
fox767676 написав:
тільки щоб сусіда нагнути, більше ніяк
ну за це дякуйте свого зе. вони ж придумали сортність в країні. хто з родичів великих цабе на фронті?
та і той самий будівельник з його синами і внуками - чи будуть вони тащити на собі наслідки війни років з 50?
чи як після 2СВ спишуть всіх інвалідів щоб "працюючих" не розстраювати бо то занадто великі податки?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:45
Будівельник
*можу передбачати дії?
Писав рік тому що діяльність гетьманцева приведе до
а - спочатку зменшать виплату донатів і податків
б - потім вийде зеленський і скаже
платити не хочете=воювати нічим=пора здаватись...* (С)
___________________________
Уяви, що зменшення під час війни на виснаження сплати податків та об'єму донатів, може мати інші причини, ніж дії Гетьманцева?
Воно навіть неізбєжно.
Не можеш уявити)))?
Поки є факт, що поки Зе про *пора здаватись* не те що не каже, а навпаки.
І уяви, що якщо "пора здаватись" він може заявити колись потім з інших причин, ніж твоя названа.
Не єралаш...
Бо в тебе знов виходить тільки єралашик.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:48
У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?
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fler
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Додано: Нед 11 сер, 2024 18:52
fler написав:
У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?
От дивіться -- є Штати, які з самого початку роблять все, щоб не спровокувати оркостан, не допустити ескалації і т.д.
І навіть не соромляться прямо про це наголошувати.
Є Німеччина і т.д., які роблять те ж саме.
Ну складіть 2+2 хто має іншу позицію і намагається, щоб було інакше?
Ну це ж очевидні речі...
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:02
fox767676 написав: flyman написав:
через 2-3 роки будуть автономні фури від, скажімо, Ілона.
щось суіцидне є в українській мнтальності
заість того щоб обговорювати що краще на фронті - автномні кулемети чи моджахеди з центральної азії
питання ставлять тільк так - хто краще замінять мобіліззованих українців - бангладеш чи вироби Ілона
тільки щоб сусіда нагнути, більше ніяк
тому що це парадигмально, Болівар двох не витягне, або-або, або укри-Арії-Русь, або мокші нащадки Тартарії
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