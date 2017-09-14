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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 942594269427942894299430>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 52
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
21%
11
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
3
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:10

  detroytred написав:
  fler написав:У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?

От дивіться -- є Штати, які з самого початку роблять все, щоб не спровокувати оркостан, не допустити ескалації і т.д.
І навіть не соромляться прямо про це наголошувати.
Є Німеччина і т.д., які роблять те ж саме.

Ну складіть 2+2 хто має іншу позицію і намагається, щоб було інакше?
Ну це ж очевидні речі...

в штатах наразі "бєзвластіє", нема кому тиснути на гальмо, а так на як перемовини виходять із "досягутих реалій", тому досягаєм покращення переговорних позицій без огляду
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 сер, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:11

budivelnik
як раз таки дурак ти. бо думаєш що ніхто не розуміє мети твоїх єралашиків.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:15

  detroytred написав:
  fler написав:У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?

От дивіться -- є Штати, які з самого початку роблять все, щоб не спровокувати оркостан, не допустити ескалації і т.д.
І навіть не соромляться прямо про це наголошувати.
Є Німеччина і т.д., які роблять те ж саме.

Ну складіть 2+2 хто має іншу позицію і намагається, щоб було інакше?
Ну це ж очевидні речі...

Ви прочитали букви і не зрозуміли речення? Виділила жирним.
Я не питаю, в кого яка позиція. І до чого тут США чи Німеччина - це ж явно не вони пишуть. Я намагаюся зрозуміти, що рухає тими, хто приймає рішення на рф? З якою метою вони публікують такі дописи в ЗМІ?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:17

  detroytred написав:Уяви, що зменшення під час війни на виснаження сплати податків та об'єму донатів, може мати інші причини, ніж дії Гетьманцева?
Мені не треба фантазувати...
Гетьманцев створює систему по якій в роздрібу залишається 5% від продажу сигарет...
Створював він це поступово все сильніше і сильніше затискуючи кінцевого продавця..
Так як я в тому ринку 27 років , то побачивши що робиться в 2019-2020 - спрогнозував що вийде в 2022-2023 ..а вийшло РІСТ продажу за межами білого ринку...і втрата акцизів з 6 млрд до 23 млрд...
Я можу покроково розписати чому це відбулось...
І до фантазій це не має ніякого відношення
Проста аналітика яка базувалась на попередньому 20 річному досвіді..

Тому мені не треба розглядати чужі фантазії типу
Заміним просто конкурентами
або
Привезем з африки
або
піднімем ціну самі прибіжать
або
купим в маска автономні

я просто знаю чому жодна з цих фантазій не спрацює..
Зверніть увагу
ЗНАЮ а не ПРИПУСКАЮ.
Тому
опустили для підприємств/підприємців податок до 2% в 2022 перша половина 2023 - отримали 3,1 трлн податків
Закрутили гайки в другій половині 2023 - отримали 2,1 трлн податків...
Причина-наслідок
Труси-хрестик.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:18

  flyman написав:
  detroytred написав:
  fler написав:У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?

От дивіться -- є Штати, які з самого початку роблять все, щоб не спровокувати оркостан, не допустити ескалації і т.д.
І навіть не соромляться прямо про це наголошувати.
Є Німеччина і т.д., які роблять те ж саме.

Ну складіть 2+2 хто має іншу позицію і намагається, щоб було інакше?
Ну це ж очевидні речі...

в штатах наразі "бєзвластіє", нема кому тиснути на гальмо, а так на як перемовини виходять із "досягутих реалій", тому досягаєм покращення переговорних позицій без огляду

Да хоч нехай і повне абсолютне безвластіє в Штатах та Німеччині)))
(Хоча в Штатах інституції керують, а не президенти).

А підтримує-то нас в цьому хто?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:23

  detroytred написав:А підтримує-то нас в цьому хто?

спасєніє утопающіх дєло рук самого утопающєго, але цмудильникам бюджетної сісі це не понятно
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:24

  budivelnik написав:опустили для підприємств/підприємців податок до 2% в 2022 перша половина 2023 - отримали 3,1 трлн податків
Закрутили гайки в другій половині 2023 - отримали 2,1 трлн податків...
Причина-наслідок
Труси-хрестик.


не там ви труси хрестик міряєте. і навіть не розумієте в якому місці :lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:25

  tester7336 написав:budivelnik
як раз таки дурак ти. бо думаєш що ніхто не розуміє мети твоїх єралашиків.
Це ти ідіот , коли думаєш що можеш щось толково мені заперечити
Ще раз
1 ЗСУ мене не хоче, тому ховатись мені від ЗСУ резону немає
2 На моє тверде переконання економічне бронювання у вигляді як пропоную я -все одно буде прийняте - бо це єдино можливе рішення яке зможе втримати економіку України від падіння
Я пропоную -виплати за працівника в розмірі 20 000 грн в місяць - це єдиний критерій без привязки до розгляду кому можна а кому ні.Тобто бізнес буде вирішувати за кого платити...
Тоді точно що хліб-завод з 100+ працівниками підніме на 1 грн вартість булки хліба і зможе заплатити за 10 водіїв/експедиторів...
При цьому такі як я зможуть навіть не піднімати вартість послуг/товарів які надають , а за рахунок фондів які спрямовуємо на донати - заплатити за тих за кого вважаєм за потрібне.

ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Уяви, що зменшення під час війни на виснаження сплати податків та об'єму донатів, може мати інші причини, ніж дії Гетьманцева?
Мені не треба фантазувати...
Гетьманцев створює систему по якій в роздрібу залишається 5% від продажу сигарет...
Створював він це поступово все сильніше і сильніше затискуючи кінцевого продавця..
Так як я в тому ринку 27 років , то побачивши що робиться в 2019-2020 - спрогнозував що вийде в 2022-2023 ..а вийшло РІСТ продажу за межами білого ринку...і втрата акцизів з 6 млрд до 23 млрд...
Я можу покроково розписати чому це відбулось...
І до фантазій це не має ніякого відношення
Проста аналітика яка базувалась на попередньому 20 річному досвіді..

Тому мені не треба розглядати чужі фантазії типу
Заміним просто конкурентами
або
Привезем з африки
або
піднімем ціну самі прибіжать
або
купим в маска автономні

я просто знаю чому жодна з цих фантазій не спрацює..
Зверніть увагу
ЗНАЮ а не ПРИПУСКАЮ.
Тому
опустили для підприємств/підприємців податок до 2% в 2022 перша половина 2023 - отримали 3,1 трлн податків
Закрутили гайки в другій половині 2023 - отримали 2,1 трлн податків...
Причина-наслідок
Труси-хрестик.

А не закручували б гайки у другій половині 2023, то скільки отримали б?
Не було б все рівно зменшення? І на скільки воно було б?
І що саме вплинуло найбільше?

Ти тупо підганяєш в своїх єралашиках все, що захочеш, і як тобі потрібно.

Як ото посилався на повернення з 2% на 5% оподаткування платників 3 групи. Яких лише 290 тис. осіб.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:30

  budivelnik написав:2 На моє тверде переконання економічне бронювання у вигляді як пропоную я -все одно буде прийняте - бо це єдино можливе рішення яке зможе втримати економіку України від падіння


ну от ти сам і підтвердив для чого всі ті єралашики.
щоб вибити собі та своїм синам сортність.
tester7336
 
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