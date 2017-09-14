Додано: Нед 11 сер, 2024 19:25

tester7336 написав: budivelnik

як раз таки дурак ти. бо думаєш що ніхто не розуміє мети твоїх єралашиків. як раз таки дурак ти. бо думаєш що ніхто не розуміє мети твоїх єралашиків.

Це ти ідіот , коли думаєш що можеш щось толково мені заперечитиЩе раз1 ЗСУ мене не хоче, тому ховатись мені від ЗСУ резону немає2 На моє тверде переконання економічне бронювання у вигляді як пропоную я -все одно буде прийняте - бо це єдино можливе рішення яке зможе втримати економіку України від падінняЯ пропоную -виплати за працівника в розмірі 20 000 грн в місяць - це єдиний критерій без привязки до розгляду кому можна а кому ні.Тобто бізнес буде вирішувати за кого платити...Тоді точно що хліб-завод з 100+ працівниками підніме на 1 грн вартість булки хліба і зможе заплатити за 10 водіїв/експедиторів...При цьому такі як я зможуть навіть не піднімати вартість послуг/товарів які надають , а за рахунок фондів які спрямовуємо на донати - заплатити за тих за кого вважаєм за потрібне.ПСВбий собі в головуВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.Це тобі хоч зрозуміло?чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?