|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 11 сер, 2024 19:10
detroytred написав: fler написав:
У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?
От дивіться -- є Штати, які з самого початку роблять все, щоб не спровокувати оркостан, не допустити ескалації і т.д.
І навіть не соромляться прямо про це наголошувати.
Є Німеччина і т.д., які роблять те ж саме.
Ну складіть 2+2 хто має іншу позицію і намагається, щоб було інакше?
Ну це ж очевидні речі...
в штатах наразі "бєзвластіє", нема кому тиснути на гальмо, а так на як перемовини виходять із "досягутих реалій", тому досягаєм покращення переговорних позицій без огляду
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 11 сер, 2024 19:12, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35993
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 11 сер, 2024 19:11
budivelnik
як раз таки дурак ти. бо думаєш що ніхто не розуміє мети твоїх єралашиків.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2024 19:15
detroytred написав: fler написав:
У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму
таке пишуть?
От дивіться -- є Штати, які з самого початку роблять все, щоб не спровокувати оркостан, не допустити ескалації і т.д.
І навіть не соромляться прямо про це наголошувати.
Є Німеччина і т.д., які роблять те ж саме.
Ну складіть 2+2 хто має іншу позицію і намагається, щоб було інакше?
Ну це ж очевидні речі...
Ви прочитали букви і не зрозуміли речення? Виділила жирним.
Я не питаю, в кого яка позиція. І до чого тут США чи Німеччина - це ж явно не вони пишуть. Я намагаюся зрозуміти, що рухає тими, хто приймає рішення на рф? З якою метою вони публікують такі дописи в ЗМІ?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5168
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2024 19:17
detroytred написав:
Уяви, що зменшення під час війни на виснаження сплати податків та об'єму донатів, може мати інші причини, ніж дії Гетьманцева?
Мені не треба фантазувати...
Гетьманцев створює систему по якій в роздрібу залишається 5% від продажу сигарет...
Створював він це поступово все сильніше і сильніше затискуючи кінцевого продавця..
Так як я в тому ринку 27 років , то побачивши що робиться в 2019-2020 - спрогнозував що вийде в 2022-2023 ..а вийшло РІСТ продажу за межами білого ринку...і втрата акцизів з 6 млрд до 23 млрд...
Я можу покроково розписати чому це відбулось...
І до фантазій це не має ніякого відношення
Проста аналітика яка базувалась на попередньому 20 річному досвіді..
Тому мені не треба розглядати чужі фантазії типуЗаміним просто конкурентами
абоПривезем з африки
абопіднімем ціну самі прибіжать
абокупим в маска автономні
я просто знаю чому жодна з цих фантазій не спрацює..
Зверніть увагу
ЗНАЮ а не ПРИПУСКАЮ.
Тому
опустили для підприємств/підприємців податок до 2% в 2022 перша половина 2023 - отримали 3,1 трлн податків
Закрутили гайки в другій половині 2023 - отримали 2,1 трлн податків...
Причина-наслідок
Труси-хрестик.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27911
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2969 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 11 сер, 2024 19:18
flyman написав: detroytred написав: fler написав:
У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?
От дивіться -- є Штати, які з самого початку роблять все, щоб не спровокувати оркостан, не допустити ескалації і т.д.
І навіть не соромляться прямо про це наголошувати.
Є Німеччина і т.д., які роблять те ж саме.
Ну складіть 2+2 хто має іншу позицію і намагається, щоб було інакше?
Ну це ж очевидні речі...
в штатах наразі "бєзвластіє", нема кому тиснути на гальмо, а так на як перемовини виходять із "досягутих реалій", тому досягаєм покращення переговорних позицій без огляду
Да хоч нехай і повне абсолютне безвластіє в Штатах та Німеччині)))
(Хоча в Штатах інституції керують, а не президенти).
А підтримує-то нас в цьому хто?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29864
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2024 19:23
detroytred написав:
А підтримує-то нас в цьому хто?
спасєніє утопающіх дєло рук самого утопающєго, але цмудильникам бюджетної сісі це не понятно
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35993
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2784 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 11 сер, 2024 19:24
budivelnik написав:
опустили для підприємств/підприємців податок до 2% в 2022 перша половина 2023 - отримали 3,1 трлн податків
Закрутили гайки в другій половині 2023 - отримали 2,1 трлн податків...
Причина-наслідок
Труси-хрестик.
не там ви труси хрестик міряєте. і навіть не розумієте в якому місці
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2024 19:25
tester7336 написав:budivelnik
як раз таки дурак ти. бо думаєш що ніхто не розуміє мети твоїх єралашиків.
Це ти ідіот , коли думаєш що можеш щось толково мені заперечити
Ще раз
1 ЗСУ мене не хоче, тому ховатись мені від ЗСУ резону немає
2 На моє тверде переконання економічне бронювання у вигляді як пропоную я -все одно буде прийняте - бо це єдино можливе рішення яке зможе втримати економіку України від падіння
Я пропоную -виплати за працівника в розмірі 20 000 грн в місяць - це єдиний критерій без привязки до розгляду кому можна а кому ні.Тобто бізнес буде вирішувати за кого платити...
Тоді точно що хліб-завод з 100+ працівниками підніме на 1 грн вартість булки хліба і зможе заплатити за 10 водіїв/експедиторів...
При цьому такі як я зможуть навіть не піднімати вартість послуг/товарів які надають , а за рахунок фондів які спрямовуємо на донати - заплатити за тих за кого вважаєм за потрібне.
ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27911
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 282 раз.
- Подякували: 2969 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 11 сер, 2024 19:26
budivelnik написав: detroytred написав:
Уяви, що зменшення під час війни на виснаження сплати податків та об'єму донатів, може мати інші причини, ніж дії Гетьманцева?
Мені не треба фантазувати...
Гетьманцев створює систему по якій в роздрібу залишається 5% від продажу сигарет...
Створював він це поступово все сильніше і сильніше затискуючи кінцевого продавця..
Так як я в тому ринку 27 років , то побачивши що робиться в 2019-2020 - спрогнозував що вийде в 2022-2023 ..а вийшло РІСТ продажу за межами білого ринку...і втрата акцизів з 6 млрд до 23 млрд...
Я можу покроково розписати чому це відбулось...
І до фантазій це не має ніякого відношення
Проста аналітика яка базувалась на попередньому 20 річному досвіді..
Тому мені не треба розглядати чужі фантазії типуЗаміним просто конкурентами
абоПривезем з африки
абопіднімем ціну самі прибіжать
абокупим в маска автономні
я просто знаю чому жодна з цих фантазій не спрацює..
Зверніть увагу
ЗНАЮ а не ПРИПУСКАЮ.
Тому
опустили для підприємств/підприємців податок до 2% в 2022 перша половина 2023 - отримали 3,1 трлн податків
Закрутили гайки в другій половині 2023 - отримали 2,1 трлн податків...
Причина-наслідок
Труси-хрестик.
А не закручували б гайки у другій половині 2023, то скільки отримали б?
Не було б все рівно зменшення? І на скільки воно було б?
І що саме вплинуло найбільше?
Ти тупо підганяєш в своїх єралашиках все, що захочеш, і як тобі потрібно.
Як ото посилався на повернення з 2% на 5% оподаткування платників 3 групи. Яких лише 290 тис. осіб.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29864
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 сер, 2024 19:30
budivelnik написав:
2 На моє тверде переконання економічне бронювання у вигляді як пропоную я -все одно буде прийняте - бо це єдино можливе рішення яке зможе втримати економіку України від падіння
ну от ти сам і підтвердив для чого всі ті єралашики.
щоб вибити собі та своїм синам сортність.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 123
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|63493
|
|
|1493
|222866
|
|
|6076
|708815
|
|