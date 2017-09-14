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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 942694279428942994309431>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 52
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
21%
11
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
3
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:31

  budivelnik написав:
ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?

)))))))

Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).

За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.
Цирк.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 11 сер, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:34

  budivelnik написав:Я пропоную -виплати за працівника в розмірі 20 000 грн в місяць - це єдиний критерій без привязки до розгляду кому можна а кому ні.Тобто бізнес буде вирішувати за кого платити...


ти настільки дурак що навіть не розумієш на скільки.
припустимо крайність коли всі вкрутили оті 20К в ціну.
займатися демагогією що такого не буде - ти цього не знаєш.
припускаємо що всі заклали в ціну - ціни взлетіли в 2 рази і ніхто не йде на фронт.
далі що?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:34

  detroytred написав:А не закручували б гайки у другій половині 2023, то скільки отримали б?
Припускаю що 2,5-2,7 трлн...
Звідки це припущення
З спілкування з такими ж як сам+ на порядок багатшими....
Все просто, бо платять багаті , толку від бідних в бюджеті немає(витрати на них вищі в рази ніж дохід від них)
Тому багата людина знає як платити і як не платити.....
Хоча жуліки є , але основна маса розуміє що їх статки повязані з Україною , а тому падіння України для них принесе більше втрат ніж вони виграють від оптимізації....
Тому
Держава сказала - ставка 2%, я нічого не контролюю - платіть що можете....
От багаті( читай успішні і розумні+профі в своїх бізнесах) і платили все що могли....

прийшов Гетьманцев і сказав
я вас всіх на нуль помножу...
помножити помножив, але й отримав 50% падіння...а все тому що щоб знайти в багатого де він недоплатив треба інспектора який чесніший від папи римського+фаховіший від бізнесмена...- багато таких знаєте?
А цих інспекторів на 2 млн успішних треба хоча б 100 000 і то не факт що інспектори все що знайдуть -віддадуть Державі.
Приклади СЕП . ВЕБ, і інших ще вас нічого не навчили? Так і не дійшло що на орган контролю треба витратити більше ніж він знайде?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:припустимо крайність коли всі вкрутили оті 20К в ціну.
Де.біл
1 Ти можеш відрізнити
20000/місяць за КРИТИЧНО важливого для бізнесу
і
20 000/місяць для ВСІ мобпридатних?
2 Так як не можеш - то пояснюю
Є наприклад хліб-завод
Там 100 працівників з зарплатою в 15 000 грн/місяць (умовно бо не знаю)
критично важливих з них нехай 20
Як зміниться фонд оплати ( це те що підніме ціну)
Було
100 * 15000 = 1 500 000
стало
100*15000+ 20*20 000=1 900 000

зрозумів дятлик?
І от за цих 400 000 грн в місяць додаткових заплатить кінцевий споживач..але заплатить він за те що йому не прийдеться самостійно їхати в другий кінець міста щоб в крамниці при хлібзаводі купити собі булку хліба(бо в магазинах навколо його житла чи роботи все розібрали)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:41

У Суджанському районі на Курщині захоплені склади з боєприпасами, які призначалися для наступу РФ на Сумщину, - Братчук
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:43

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?

)))))))

Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).

За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.
Цирк.


та навіть вже дітям зрозуміло нашо він одне й те саме пише.
просто він хоче заскочити в сортність. от і вигадав її собі у вигляді економічного бронювання. щоб потім синів забронювати а ціни перекласти на споживачів.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:49

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:припустимо крайність коли всі вкрутили оті 20К в ціну.
Де.біл
1 Ти можеш відрізнити
20000/місяць за КРИТИЧНО важливого для бізнесу
і
20 000/місяць для ВСІ мобпридатних?
2 Так як не можеш - то пояснюю
Є наприклад хліб-завод
Там 100 працівників з зарплатою в 15 000 грн/місяць (умовно бо не знаю)
критично важливих з них нехай 20
Як зміниться фонд оплати ( це те що підніме ціну)
Було
100 * 15000 = 1 500 000
стало
100*15000+ 20*20 000=1 900 000

зрозумів дятлик?
І от за цих 400 000 грн в місяць додаткових заплатить кінцевий споживач..але заплатить він за те що йому не прийдеться самостійно їхати в другий кінець міста щоб в крамниці при хлібзаводі купити собі булку хліба(бо в магазинах навколо його житла чи роботи все розібрали)


Де.біл це якраз ти. бо ні один бізнес не захоче отак взяти й закритися через те що всіх вигребли працівників. бізнес просто забронює всіх. і підніме ціни.
але те що ти всіх вважаєш Де.білами то є так. але тобі це розуму не додає
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:50

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 11 сер, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:52

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 11 сер, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 19:52

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?
)))))))

Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).

За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.
Цирк.
Давай мухи окремо-котлети окремо....
1 В мене чи в тебе - є ресурс(пофіг в якому вигляді-гроші чи професіоналізм чи життя)
Хтось хоче від нас щось отримати...
2 Суспільству треба і гроші і наявність профі у війську і наявність профі в економіці....
Що будемо робити?
Підкидати трьохгранну фігурку з написом на кожній з граней гроші-армія-економіка.... і як впаде кому-того туди й відправим?
Сам порахуєш ймовірність того що фігурка для всіх 6,8 млн осіб впаде правильно?
Тобто
тому хто має гроші - випаде заплатити
тому хто ефективний в тилу-випаде тил
тому хто ефективний в армії-випаде армія?

А якщо випаде-бідному платити
тиловику-на фронт
фронтовику-в тил?
Сам в стані зрозуміти ефективність ?

Тому
забери свої совкові знання подалі і приходь у світ ефективності...
є всього 200 000 - 500 000 з грошима - з них по максимуму забрати гроші
Є 200 000 - 500 000 критично необхідних для бізнесу- з бізнесу здоїти все що можна за цих людей
Є 5500000 - 6500000 тих хто не потрапив в перші дві групи - з цих вибрати 1-1,5млн тих хто піде на фронт ЗА ГРОШІ які ДОДАТКОВО зібрані з двох перших груп

Тільки так 30 млн країна зможе протистояти 140 млн..

інших варіантів немає
budivelnik
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