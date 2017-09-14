Додано: Нед 11 сер, 2024 19:34

detroytred написав: А не закручували б гайки у другій половині 2023, то скільки отримали б? А не закручували б гайки у другій половині 2023, то скільки отримали б?

Припускаю що 2,5-2,7 трлн...Звідки це припущенняЗ спілкування з такими ж як сам+ на порядок багатшими....Все просто, бо платять багаті , толку від бідних в бюджеті немає(витрати на них вищі в рази ніж дохід від них)Тому багата людина знає як платити і як не платити.....Хоча жуліки є , але основна маса розуміє що їх статки повязані з Україною , а тому падіння України для них принесе більше втрат ніж вони виграють від оптимізації....ТомуДержава сказала - ставка 2%, я нічого не контролюю - платіть що можете....От багаті( читай успішні і розумні+профі в своїх бізнесах) і платили все що могли....прийшов Гетьманцев і сказавя вас всіх на нуль помножу...помножити помножив, але й отримав 50% падіння...а все тому що щоб знайти в багатого де він недоплатив треба інспектора який чесніший від папи римського+фаховіший від бізнесмена...- багато таких знаєте?А цих інспекторів на 2 млн успішних треба хоча б 100 000 і то не факт що інспектори все що знайдуть -віддадуть Державі.Приклади СЕП . ВЕБ, і інших ще вас нічого не навчили? Так і не дійшло що на орган контролю треба витратити більше ніж він знайде?