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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:31
budivelnik написав:
ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?
)))))))
Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).
За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.
Цирк.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 11 сер, 2024 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:34
budivelnik написав:
Я пропоную -виплати за працівника в розмірі 20 000 грн в місяць - це єдиний критерій без привязки до розгляду кому можна а кому ні.Тобто бізнес буде вирішувати за кого платити...
ти настільки дурак що навіть не розумієш на скільки.
припустимо крайність коли всі вкрутили оті 20К в ціну.
займатися демагогією що такого не буде - ти цього не знаєш.
припускаємо що всі заклали в ціну - ціни взлетіли в 2 рази і ніхто не йде на фронт.
далі що?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:34
detroytred написав:
А не закручували б гайки у другій половині 2023, то скільки отримали б?
Припускаю що 2,5-2,7 трлн...
Звідки це припущення
З спілкування з такими ж як сам+ на порядок багатшими....
Все просто, бо платять багаті , толку від бідних в бюджеті немає(витрати на них вищі в рази ніж дохід від них)
Тому багата людина знає як платити і як не платити.....
Хоча жуліки є , але основна маса розуміє що їх статки повязані з Україною , а тому падіння України для них принесе більше втрат ніж вони виграють від оптимізації....
Тому
Держава сказала - ставка 2%, я нічого не контролюю - платіть що можете....
От багаті( читай успішні і розумні+профі в своїх бізнесах) і платили все що могли....
прийшов Гетьманцев і сказав
я вас всіх на нуль помножу...
помножити помножив, але й отримав 50% падіння...а все тому що щоб знайти в багатого де він недоплатив треба інспектора який чесніший від папи римського+фаховіший від бізнесмена...- багато таких знаєте?
А цих інспекторів на 2 млн успішних треба хоча б 100 000 і то не факт що інспектори все що знайдуть -віддадуть Державі.
Приклади СЕП . ВЕБ, і інших ще вас нічого не навчили? Так і не дійшло що на орган контролю треба витратити більше ніж він знайде?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:39
tester7336 написав:
припустимо крайність коли всі вкрутили оті 20К в ціну.
Де.біл
1 Ти можеш відрізнити
20000/місяць за КРИТИЧНО важливого для бізнесу
і
20 000/місяць для ВСІ мобпридатних?
2 Так як не можеш - то пояснюю
Є наприклад хліб-завод
Там 100 працівників з зарплатою в 15 000 грн/місяць (умовно бо не знаю)
критично важливих з них нехай 20
Як зміниться фонд оплати ( це те що підніме ціну)
Було
100 * 15000 = 1 500 000
стало
100*15000+ 20*20 000=1 900 000
зрозумів дятлик?
І от за цих 400 000 грн в місяць додаткових заплатить кінцевий споживач..але заплатить він за те що йому не прийдеться самостійно їхати в другий кінець міста щоб в крамниці при хлібзаводі купити собі булку хліба(бо в магазинах навколо його житла чи роботи все розібрали)
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:41
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:43
detroytred написав: budivelnik написав:
ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?
)))))))
Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).
За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.
Цирк.
та навіть вже дітям зрозуміло нашо він одне й те саме пише.
просто він хоче заскочити в сортність. от і вигадав її собі у вигляді економічного бронювання. щоб потім синів забронювати а ціни перекласти на споживачів.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:49
budivelnik написав: tester7336 написав:
припустимо крайність коли всі вкрутили оті 20К в ціну.
Де.біл
1 Ти можеш відрізнити
20000/місяць за КРИТИЧНО важливого для бізнесу
і
20 000/місяць для ВСІ мобпридатних?
2 Так як не можеш - то пояснюю
Є наприклад хліб-завод
Там 100 працівників з зарплатою в 15 000 грн/місяць (умовно бо не знаю)
критично важливих з них нехай 20
Як зміниться фонд оплати ( це те що підніме ціну)
Було
100 * 15000 = 1 500 000
стало
100*15000+ 20*20 000=1 900 000
зрозумів дятлик?
І от за цих 400 000 грн в місяць додаткових заплатить кінцевий споживач..але заплатить він за те що йому не прийдеться самостійно їхати в другий кінець міста щоб в крамниці при хлібзаводі купити собі булку хліба(бо в магазинах навколо його житла чи роботи все розібрали)
Де.біл це якраз ти. бо ні один бізнес не захоче отак взяти й закритися через те що всіх вигребли працівників. бізнес просто забронює всіх. і підніме ціни.
але те що ти всіх вважаєш Де.білами то є так. але тобі це розуму не додає
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:50
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:52
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:52
detroytred написав: budivelnik написав:
ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?
)))))))
Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).
За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.
Цирк.
Давай мухи окремо-котлети окремо....
1 В мене чи в тебе - є ресурс(пофіг в якому вигляді-гроші чи професіоналізм чи життя)
Хтось хоче від нас щось отримати...
2 Суспільству треба і гроші і наявність профі у війську і наявність профі в економіці....
Що будемо робити?
Підкидати трьохгранну фігурку з написом на кожній з граней гроші-армія-економіка.... і як впаде кому-того туди й відправим?Сам порахуєш ймовірність
того що фігурка для всіх 6,8 млн осіб впаде правильно?
Тобто
тому хто має гроші - випаде заплатити
тому хто ефективний в тилу-випаде тил
тому хто ефективний в армії-випаде армія?
А якщо випаде-бідному платити
тиловику-на фронт
фронтовику-в тил?
Сам в стані зрозуміти ефективність ?
Тому
забери свої совкові знання подалі і приходь у світ ефективності...
є всього 200 000 - 500 000 з грошима - з них по максимуму забрати гроші
Є 200 000 - 500 000 критично необхідних для бізнесу- з бізнесу здоїти все що можна за цих людей
Є 5500000 - 6500000 тих хто не потрапив в перші дві групи - з цих вибрати 1-1,5млн тих хто піде на фронт ЗА ГРОШІ які ДОДАТКОВО зібрані з двох перших груп
Тільки так 30 млн країна зможе протистояти 140 млн..
інших варіантів немає
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