budivelnik написав:

detroytred написав: budivelnik написав:

ПС

Вбий собі в голову

ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.

При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.

Це тобі хоч зрозуміло?

чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою? ПСВбий собі в головуВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.Це тобі хоч зрозуміло?чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою? )))))))



Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).



За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.

Цирк. )))))))Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.Цирк.

Давай мухи окремо-котлети окремо....1 В мене чи в тебе - є ресурс(пофіг в якому вигляді-гроші чи професіоналізм чи життя)Хтось хоче від нас щось отримати...2 Суспільству треба і гроші і наявність профі у війську і наявність профі в економіці....Що будемо робити?Підкидати трьохгранну фігурку з написом на кожній з граней гроші-армія-економіка.... і як впаде кому-того туди й відправим?того що фігурка для всіх 6,8 млн осіб впаде правильно?Тобтотому хто має гроші - випаде заплатититому хто ефективний в тилу-випаде тилтому хто ефективний в армії-випаде армія?А якщо випаде-бідному платититиловику-на фронтфронтовику-в тил?Сам в стані зрозуміти ефективність ?Томузабери свої совкові знання подалі і приходь у світ ефективності...є всього 200 000 - 500 000 з грошима - з них по максимуму забрати грошіЄ 200 000 - 500 000 критично необхідних для бізнесу- з бізнесу здоїти все що можна за цих людейЄ 5500000 - 6500000 тих хто не потрапив в перші дві групи - з цих вибрати 1-1,5млн тих хто піде на фронт ЗА ГРОШІ які ДОДАТКОВО зібрані з двох перших групТільки так 30 млн країна зможе протистояти 140 млн..інших варіантів немає