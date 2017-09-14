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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:15
tester7336 написав:
шо такое - опохмел еще долго не приедет? сочувствую.
себе посочувствуй
ты прошлый абырвалг-хбуебан ("val777" с фупа )
ты там про себя всё написал
безрецептурное потребление барбитуратов и клофелина
косишь с детства по статье 18б
от ДПЮ был освобожден по токсикомании (клей?)
я понимаю не у всех родители вписались в реформы 90х, не у всех был выбор кроссовок от 50$+ на рейв одеть
но я книги читал, подшивки перестроечного огонька и "нового мира"
энцилопедии - малую советскую и дестскую, 12 томник 1978
а ты клей нюхал
и теперь по-прежнему быдлячишь ("богатые откупятся, а я 39 летний токсикомн-инвалид за них воевать должен ")
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fox767676
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:17
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?
)))))))
Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).
За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.
Цирк.
Давай мухи окремо-котлети окремо....
1 В мене чи в тебе - є ресурс(пофіг в якому вигляді-гроші чи професіоналізм чи життя)
Хтось хоче від нас щось отримати...
2 Суспільству треба і гроші і наявність профі у війську і наявність профі в економіці....
Що будемо робити?
Підкидати трьохгранну фігурку з написом на кожній з граней гроші-армія-економіка.... і як впаде кому-того туди й відправим?Сам порахуєш ймовірність
того що фігурка для всіх 6,8 млн осіб впаде правильно?
Тобто
тому хто має гроші - випаде заплатити
тому хто ефективний в тилу-випаде тил
тому хто ефективний в армії-випаде армія?
А якщо випаде-бідному платити
тиловику-на фронт
фронтовику-в тил?
Сам в стані зрозуміти ефективність ?
Тому
забери свої совкові знання подалі і приходь у світ ефективності...
є всього 200 000 - 500 000 з грошима - з них по максимуму забрати гроші
Є 200 000 - 500 000 критично необхідних для бізнесу- з бізнесу здоїти все що можна за цих людей
Є 5500000 - 6500000 тих хто не потрапив в перші дві групи - з цих вибрати 1-1,5млн тих хто піде на фронт ЗА ГРОШІ які ДОДАТКОВО зібрані з двох перших груп
Тільки так 30 млн країна зможе протистояти 140 млн..
інших варіантів немає
Уточнення з фігуркою яку підкидати
Вона повинна бути 6 гранна(кубік) , бо є грубо 6 млн військовозобовязаних з яких
1 млн має гроші
1 млн -потреби ЗСУ
4 млн - ті що залишились
одна грань - гроші
одна грань -ЗСУ
чотири граней-тил....
А тепер подивимось як для групи багаті -випаде доля..
Ймовірність випадання кожної з граней - 1 до 6....
Таким чином
1/6 -випаде гроші ( ясно що погодяться)
4/6 -випаде тил (взагалі джек-пот і в тилу і гроші платити не треба)
1/6- випаде ЗСУ ( станом на сьогодні в ЗСУ десь так і є 1/6 від загальної чисельності-це ті кого можна назвати багатими)
Тобто навіть система підкидання (тобто АБСОЛЮТНА справедливість забезпечена)- не є чимось таким що б злякало багатих...
Проблема в іншому
Якщо людина багата то ймовірність того що вона розумна або володіє якимись унікальними навиками - дуже висока
От і виходить
Багаті приблизно дорівнює розумні - закликають до ефективного підходу в боротьбіз ворогом, при цьому чітко усвідомлюючи що навіть лотарейний принцип для них не несе жодних загроз.
Вони просто розуміють і знають що і як треба робити щоб вийшло краще...
а основна маса живе по принципу
Хотіли як краще - а вийшло як завжди.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:18
fox767676 написав: tester7336 написав:
шо такое - опохмел еще долго не приедет? сочувствую.
себе посочувствуй
ты прошлый абырвалг-хбуебан ("val777" с фупа )
ты там про себя всё написал
безрецептурное потребление барбитуратов и клофелина
косишь с детства по статье 18б
от ДПЮ был освобожден по токсикомании (клей?)
я понимаю не у всех родители вписались в реформы 90х, не у всех был выбор кроссовок от 50$+ на рейв одеть
но я книги читал, подшивки перестроечного огонька и "нового мира"
энцилопедии - малую советскую и дестскую, 12 томник 1978
а ты клей нюхал
и теперь по-прежнему быдлячишь ("богатые откупятся, а я 39 летний токсикомн-инвалид за них воевать должен ")
вот это тебя прорвало с бодуна. зачетная исповедь.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:20
detroytred написав: budivelnik написав:
Давай мухи окремо-котлети окремо....
1 В мене чи в тебе - є ресурс(пофіг в якому вигляді-гроші чи професіоналізм чи життя)
Хтось хоче від нас щось отримати...
2 Суспільству треба і гроші і наявність профі у війську і наявність профі в економіці....
Що будемо робити?
Підкидати трьохгранну фігурку з написом на кожній з граней гроші-армія-економіка.... і як впаде кому-того туди й відправим?Сам порахуєш ймовірність
того що фігурка для всіх 6,8 млн осіб впаде правильно?
Тобто
тому хто має гроші - випаде заплатити
тому хто ефективний в тилу-випаде тил
тому хто ефективний в армії-випаде армія?
А якщо випаде-бідному платити
тиловику-на фронт
фронтовику-в тил?
Сам в стані зрозуміти ефективність ?
Тому
забери свої совкові знання подалі і приходь у світ ефективності...
є всього 200 000 - 500 000 з грошима - з них по максимуму забрати гроші
Є 200 000 - 500 000 критично необхідних для бізнесу- з бізнесу здоїти все що можна за цих людей
Є 5500000 - 6500000 тих хто не потрапив в перші дві групи - з цих вибрати 1-1,5млн тих хто піде на фронт ЗА ГРОШІ які ДОДАТКОВО зібрані з двох перших груп
Тільки так 30 млн країна зможе протистояти 140 млн..
інших варіантів немає
Ти знов заєралашив.
Перескочив на ефективність.
Да ще й ефективність з уявними ідеальними свідомими громадянами.
Які не сплять, а тільки й переймаються, щоб було ефективніше.
І до речі, ти ж сам наголошуєш на витратах. Так те саме і тут: витрати на призов тих, хто ховається, може стати дорожчим, ніж отак всіх, кого перестріли і він погодився.
Так що забери свої совкові уяви про те, що всі свідомі... і дбають, погоджуються з ефективністю.
Це та ж сама дурня-хфантазія, як і кожен підійде до дзеркала, тоді ...
А в совдепі було -- кожен пройметься матеріалами кєпєесес, тоді...
Все життя вбивав совкам цвяхами в мозок
Багатий=ефективний..
так є 1-5% мажорів(жуліків, вигравших лотарею або отримавших спадок) які виключення з правил
Тому я не можу перескочити на ефективність..
Я і є ефективність.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:22
tester7336 написав:
вот это тебя прорвало с бодуна. зачетная исповедь.
єто твоя исповедь, рванина
на курсы по QA поошел - молодец, через год на смартфон заработаешь
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:24
budivelnik написав:
Я і є ефективність.
щось нагадало "я є бог"
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:26
fox767676 написав: tester7336 написав:
вот это тебя прорвало с бодуна. зачетная исповедь.
єто твоя исповедь, рванина
на курсы по QA поошел - молодец, через год на смартфон заработаешь
та вже признайся що на психолога грошей не вистачить бо всі пробухав.
от і вирішив сповідатися на халяву.
тут же всі свої - не соромся. розкажи ще щось про себе.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:27
vitaliiangel написав:
Логічне також інше: тепер путло зможе перевести обгрунтування з *все робиться задля СВО* на *все робиться задля відбиття нападу на нас, визволення нашої землі, наших громадян*. А для визволення себе можна на більші витрати, жертви піти.
Воно в них частково й так лунало, а тепер безпосередньо буде.
З цієї точки зору курська операція грає росвладі на руку.
Переформатовувати далі і глибше є підстави.
Імхо. Тепер головне, щоби партнери роздуплилися. Змінили свої підходи до нас в бік збільшення допомоги.
Раз вже йдемо до визволення останньої верби.
Все інше не має значення.
Тільки дії партнерів.
Звісно це якщо рашовлада не піде на тяо, як єдиний козир, який в них є.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:32
detroytred написав: vitaliiangel написав:
Логічне також інше: тепер путло зможе перевести обгрунтування з *все робиться задля СВО* на *все робиться задля відбиття нападу на нас, визволення нашої землі, наших громадян*. А для визволення себе можна на більші витрати, жертви піти.
Воно в них частково й так лунало, а тепер безпосередньо буде.
З цієї точки зору курська операція грає росвладі на руку.
Переформатовувати далі і глибше є підстави.
Імхо. Тепер головне, щоби партнери роздуплилися. Змінили свої підходи до нас в бік збільшення допомоги.
Раз вже йдемо до визволення останньої верби.
Все інше не має значення.
Тільки дії партнерів.
Звісно це якщо рашовлада не піде на тяо, як єдиний козир, який в них є.
Об"явить війну, тотальну мобілізацію, забімбить ядрьоними бібмами?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 11 сер, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:33
tester7336 написав: budivelnik написав:
Я і є ефективність.
щось нагадало "я є бог"
відразу видно неука....
Я ж питав-хоч 8 класів то закінчив?
Спеціально для неуків
Кожен з нас є ТВОРЦЕМ своєї долі( читай БОГОМ)
Єдине що нас відрізняє від Ісуса чи Будди чи Аллаха - це кордони..
Ми Боги в обмежених рамках.
Тому
В кордонах свого життя - я Бог
в кордонах свого бізнесу чи сімї - -Верховний ЖРЕЦЬ
Так як ти не маєш ні бізнесу ні сімї, та й перспективи твого життя - туманні..то не дивно що тобі приходиться покорятись Божествам більш великим ніж твої..от і виходить
якщо ти розумний - то приймеш істину віру...
А дурневі і так нічого не допоможе.
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