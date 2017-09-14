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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:58
tester7336 написав: budivelnik написав: tester7336 написав:
припустимо крайність коли всі вкрутили оті 20К в ціну.
Де.біл
1 Ти можеш відрізнити
20000/місяць за КРИТИЧНО важливого для бізнесу
і
20 000/місяць для ВСІ мобпридатних?
2 Так як не можеш - то пояснюю
Є наприклад хліб-завод
Там 100 працівників з зарплатою в 15 000 грн/місяць (умовно бо не знаю)
критично важливих з них нехай 20
Як зміниться фонд оплати ( це те що підніме ціну)
Було
100 * 15000 = 1 500 000
стало
100*15000+ 20*20 000=1 900 000
зрозумів дятлик?
І от за цих 400 000 грн в місяць додаткових заплатить кінцевий споживач..але заплатить він за те що йому не прийдеться самостійно їхати в другий кінець міста щоб в крамниці при хлібзаводі купити собі булку хліба(бо в магазинах навколо його житла чи роботи все розібрали)
Де.біл це якраз ти. бо ні один бізнес не захоче отак взяти й закритися через те що всіх вигребли працівників. бізнес просто забронює всіх. і підніме ціни.
але те що ти всіх вважаєш Де.білами то є так. але тобі це розуму не додає
Я бачу ти гуру бізнесу....
Ти напевно чув що 9 з 10 розоряється в перший рік...ти напевно з тих хто б розорився в перших три дні...
Ціни піднімати можна - от тільки є крива , яка показує прибутковість в залежності від рівня цін...
Саме ця крива й не дає Таврію продавати по ціні мерседеса...
Саме ця крива приводить до того що люди відмовляються від мяса/риби і переходять на харчування кашею/хлібом/картоплею...І що тоді буде робити власник свиноферми чи ставка де риба вирощується? розповідати що йому так треба
Тому фантазувати про те що все перекласти на споживача може фантазувати тільки такий гуру бізнесу як ти...
вісім класів хоч закінчив?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:04
tester7336 написав: fox767676 написав: tester7336 написав:
ну за це дякуйте свого зе. вони ж придумали сортність в країні. хто з родичів великих цабе на фронті?
та і той самий будівельник з його синами і внуками - чи будуть вони тащити на собі наслідки війни років з 50?
чи як після 2СВ спишуть всіх інвалідів щоб "працюючих" не розстраювати бо то занадто великі податки?
пошло ти нахій сопля
мне что зе, что твой по, что хрю
ступени деградации в поиске дна
при по подняли збухті барахты мобвозраст рядовым з 40 до 60
при десуверенизации-приватизации экономики
и ввели бронирование, но хоть чуточку менее уебищное чем нынешнее - там хотя бы зависмость от возраста\звания была - забронировать молодого лейтенанта было сложней чем рядового
пойди протрезвись для начала алкаш подзаборный
козява рашистская зачем ты на форум всковурнылась
хуесосина безмозглая выползла из ниоткуда
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:06
Голова оборонного комітету Бундестагу: Курська операція – основа для перемовин з наступником Путіна
Голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Маркус Фабер заявив, що Курська операція ЗСУ засвідчила, що російський диктатор Володимир Путін нічого не контролює, і заклала хорошу основу для переговорів із його наступником. Про це він написав у соціальній мережі X.
“Український наступ на окупаційні війська під Курськом іде краще, ніж очікувалось. Це змушує агресора відводити значну кількість військ з фронту на сході. Це послаблює напруженість там”, – написав Фабер.
За його словами, наступ також “демонструє російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, а військове керівництво не справляється зі своїми обов’язками”.
“Хороша основа для мирних переговорів з наступником Путіна. І для переговорів з Путіним перед Міжнародним кримінальним судом”, – вважає Фабер.
На його переконання, такий розвиток подій є для влади ФРН “приводом поговорити про більшу кількість німецьких танків Leopard 2” для ЗСУ.
“Наша військова допомога Україні – це найкраща інвестиція в нашу безпеку. Вона щодня зменшує потенціал російської загрози. Вона запобігає перетворенню українських цивільних на біженців. Путінські рупори в Німеччині тепер також можуть це усвідомити”, – зазначив депутат.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:07
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?
)))))))
Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).
За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.
Цирк.
Давай мухи окремо-котлети окремо....
1 В мене чи в тебе - є ресурс(пофіг в якому вигляді-гроші чи професіоналізм чи життя)
Хтось хоче від нас щось отримати...
2 Суспільству треба і гроші і наявність профі у війську і наявність профі в економіці....
Що будемо робити?
Підкидати трьохгранну фігурку з написом на кожній з граней гроші-армія-економіка.... і як впаде кому-того туди й відправим?Сам порахуєш ймовірність
того що фігурка для всіх 6,8 млн осіб впаде правильно?
Тобто
тому хто має гроші - випаде заплатити
тому хто ефективний в тилу-випаде тил
тому хто ефективний в армії-випаде армія?
А якщо випаде-бідному платити
тиловику-на фронт
фронтовику-в тил?
Сам в стані зрозуміти ефективність ?
Тому
забери свої совкові знання подалі і приходь у світ ефективності...
є всього 200 000 - 500 000 з грошима - з них по максимуму забрати гроші
Є 200 000 - 500 000 критично необхідних для бізнесу- з бізнесу здоїти все що можна за цих людей
Є 5500000 - 6500000 тих хто не потрапив в перші дві групи - з цих вибрати 1-1,5млн тих хто піде на фронт ЗА ГРОШІ які ДОДАТКОВО зібрані з двох перших груп
Тільки так 30 млн країна зможе протистояти 140 млн..
інших варіантів немає
Ти знов заєралашив.
Перескочив на ефективність.
Да ще й ефективність з уявними ідеальними свідомими громадянами.
Які не сплять, а тільки й переймаються, щоб було ефективніше.
І до речі, ти ж сам наголошуєш на витратах. Так те саме і тут: витрати на призов тих, хто ховається, може стати дорожчим, ніж отак всіх, кого перестріли і він погодився.
Так що забери свої совкові уяви про те, що всі свідомі... і дбають, погоджуються з ефективністю.
Це та ж сама дурня-хфантазія, як і кожен підійде до дзеркала, тоді ...
А в совдепі було -- кожен пройметься матеріалами кєпєесес, тоді...
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:15
tester7336 написав:
шо такое - опохмел еще долго не приедет? сочувствую.
себе посочувствуй
ты прошлый абырвалг-хбуебан ("val777" с фупа )
ты там про себя всё написал
безрецептурное потребление барбитуратов и клофелина
косишь с детства по статье 18б
от ДПЮ был освобожден по токсикомании (клей?)
я понимаю не у всех родители вписались в реформы 90х, не у всех был выбор кроссовок от 50$+ на рейв одеть
но я книги читал, подшивки перестроечного огонька и "нового мира"
энцилопедии - малую советскую и дестскую, 12 томник 1978
а ты клей нюхал
и теперь по-прежнему быдлячишь ("богатые откупятся, а я 39 летний токсикомн-инвалид за них воевать должен ")
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:17
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
ПС
Вбий собі в голову
ВЛАСНИК ресурсів(грошей) самостійно буде приймати рішення куди йому свої гроші направити без отримання дозволу від тебе чи гетьманцева.
При цьому ти з гетьманцевим можеш зійти на гімно , але без згоди ви отримаєте дулю а не ресурс.
Це тобі хоч зрозуміло?
чи ти за те щоб сусід приймав рішення про те хто буде спати з твоєю жінкою?
)))))))
Так про те і мова: якщо в тебе грошей не можна узяти без твоєї згоди і власник грошей сам визначає (а не держава, Гетьманцев), то рішення стосовно свого ЖИТТЯ (куди йому йти... або як лежати), громадянин тим паче сам повинен визначати, а не держава, воєнком або хтось (з форумчан)))).
За свої гроші ти голосиш...., а стосовно життя інших (чужого життя. Навіть отого, хто ховається) вказуєш, розпоряжаєшся.
Цирк.
Давай мухи окремо-котлети окремо....
1 В мене чи в тебе - є ресурс(пофіг в якому вигляді-гроші чи професіоналізм чи життя)
Хтось хоче від нас щось отримати...
2 Суспільству треба і гроші і наявність профі у війську і наявність профі в економіці....
Що будемо робити?
Підкидати трьохгранну фігурку з написом на кожній з граней гроші-армія-економіка.... і як впаде кому-того туди й відправим?Сам порахуєш ймовірність
того що фігурка для всіх 6,8 млн осіб впаде правильно?
Тобто
тому хто має гроші - випаде заплатити
тому хто ефективний в тилу-випаде тил
тому хто ефективний в армії-випаде армія?
А якщо випаде-бідному платити
тиловику-на фронт
фронтовику-в тил?
Сам в стані зрозуміти ефективність ?
Тому
забери свої совкові знання подалі і приходь у світ ефективності...
є всього 200 000 - 500 000 з грошима - з них по максимуму забрати гроші
Є 200 000 - 500 000 критично необхідних для бізнесу- з бізнесу здоїти все що можна за цих людей
Є 5500000 - 6500000 тих хто не потрапив в перші дві групи - з цих вибрати 1-1,5млн тих хто піде на фронт ЗА ГРОШІ які ДОДАТКОВО зібрані з двох перших груп
Тільки так 30 млн країна зможе протистояти 140 млн..
інших варіантів немає
Уточнення з фігуркою яку підкидати
Вона повинна бути 6 гранна(кубік) , бо є грубо 6 млн військовозобовязаних з яких
1 млн має гроші
1 млн -потреби ЗСУ
4 млн - ті що залишились
одна грань - гроші
одна грань -ЗСУ
чотири граней-тил....
А тепер подивимось як для групи багаті -випаде доля..
Ймовірність випадання кожної з граней - 1 до 6....
Таким чином
1/6 -випаде гроші ( ясно що погодяться)
4/6 -випаде тил (взагалі джек-пот і в тилу і гроші платити не треба)
1/6- випаде ЗСУ ( станом на сьогодні в ЗСУ десь так і є 1/6 від загальної чисельності-це ті кого можна назвати багатими)
Тобто навіть система підкидання (тобто АБСОЛЮТНА справедливість забезпечена)- не є чимось таким що б злякало багатих...
Проблема в іншому
Якщо людина багата то ймовірність того що вона розумна або володіє якимись унікальними навиками - дуже висока
От і виходить
Багаті приблизно дорівнює розумні - закликають до ефективного підходу в боротьбіз ворогом, при цьому чітко усвідомлюючи що навіть лотарейний принцип для них не несе жодних загроз.
Вони просто розуміють і знають що і як треба робити щоб вийшло краще...
а основна маса живе по принципу
Хотіли як краще - а вийшло як завжди.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:20
detroytred написав: budivelnik написав:
Давай мухи окремо-котлети окремо....
1 В мене чи в тебе - є ресурс(пофіг в якому вигляді-гроші чи професіоналізм чи життя)
Хтось хоче від нас щось отримати...
2 Суспільству треба і гроші і наявність профі у війську і наявність профі в економіці....
Що будемо робити?
Підкидати трьохгранну фігурку з написом на кожній з граней гроші-армія-економіка.... і як впаде кому-того туди й відправим?Сам порахуєш ймовірність
того що фігурка для всіх 6,8 млн осіб впаде правильно?
Тобто
тому хто має гроші - випаде заплатити
тому хто ефективний в тилу-випаде тил
тому хто ефективний в армії-випаде армія?
А якщо випаде-бідному платити
тиловику-на фронт
фронтовику-в тил?
Сам в стані зрозуміти ефективність ?
Тому
забери свої совкові знання подалі і приходь у світ ефективності...
є всього 200 000 - 500 000 з грошима - з них по максимуму забрати гроші
Є 200 000 - 500 000 критично необхідних для бізнесу- з бізнесу здоїти все що можна за цих людей
Є 5500000 - 6500000 тих хто не потрапив в перші дві групи - з цих вибрати 1-1,5млн тих хто піде на фронт ЗА ГРОШІ які ДОДАТКОВО зібрані з двох перших груп
Тільки так 30 млн країна зможе протистояти 140 млн..
інших варіантів немає
Ти знов заєралашив.
Перескочив на ефективність.
Да ще й ефективність з уявними ідеальними свідомими громадянами.
Які не сплять, а тільки й переймаються, щоб було ефективніше.
І до речі, ти ж сам наголошуєш на витратах. Так те саме і тут: витрати на призов тих, хто ховається, може стати дорожчим, ніж отак всіх, кого перестріли і він погодився.
Так що забери свої совкові уяви про те, що всі свідомі... і дбають, погоджуються з ефективністю.
Це та ж сама дурня-хфантазія, як і кожен підійде до дзеркала, тоді ...
А в совдепі було -- кожен пройметься матеріалами кєпєесес, тоді...
Все життя вбивав совкам цвяхами в мозок
Багатий=ефективний..
так є 1-5% мажорів(жуліків, вигравших лотарею або отримавших спадок) які виключення з правил
Тому я не можу перескочити на ефективність..
Я і є ефективність.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:27
vitaliiangel написав:
Логічне також інше: тепер путло зможе перевести обгрунтування з *все робиться задля СВО* на *все робиться задля відбиття нападу на нас, визволення нашої землі, наших громадян*. А для визволення себе можна на більші витрати, жертви піти.
Воно в них частково й так лунало, а тепер безпосередньо буде.
З цієї точки зору курська операція грає росвладі на руку.
Переформатовувати далі і глибше є підстави.
Імхо. Тепер головне, щоби партнери роздуплилися. Змінили свої підходи до нас в бік збільшення допомоги.
Раз вже йдемо до визволення останньої верби.
Все інше не має значення.
Тільки дії партнерів.
Звісно це якщо рашовлада не піде на тяо, як єдиний козир, який в них є.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:32
detroytred написав: vitaliiangel написав:
Логічне також інше: тепер путло зможе перевести обгрунтування з *все робиться задля СВО* на *все робиться задля відбиття нападу на нас, визволення нашої землі, наших громадян*. А для визволення себе можна на більші витрати, жертви піти.
Воно в них частково й так лунало, а тепер безпосередньо буде.
З цієї точки зору курська операція грає росвладі на руку.
Переформатовувати далі і глибше є підстави.
Імхо. Тепер головне, щоби партнери роздуплилися. Змінили свої підходи до нас в бік збільшення допомоги.
Раз вже йдемо до визволення останньої верби.
Все інше не має значення.
Тільки дії партнерів.
Звісно це якщо рашовлада не піде на тяо, як єдиний козир, який в них є.
Об"явить війну, тотальну мобілізацію, забімбить ядрьоними бібмами?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 11 сер, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 20:33
tester7336 написав: budivelnik написав:
Я і є ефективність.
щось нагадало "я є бог"
відразу видно неука....
Я ж питав-хоч 8 класів то закінчив?
Спеціально для неуків
Кожен з нас є ТВОРЦЕМ своєї долі( читай БОГОМ)
Єдине що нас відрізняє від Ісуса чи Будди чи Аллаха - це кордони..
Ми Боги в обмежених рамках.
Тому
В кордонах свого життя - я Бог
в кордонах свого бізнесу чи сімї - -Верховний ЖРЕЦЬ
Так як ти не маєш ні бізнесу ні сімї, та й перспективи твого життя - туманні..то не дивно що тобі приходиться покорятись Божествам більш великим ніж твої..от і виходить
якщо ти розумний - то приймеш істину віру...
А дурневі і так нічого не допоможе.
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