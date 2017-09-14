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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94279428942994309431>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 52
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
21%
11
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
3
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 20:36

  budivelnik написав:Все життя вбивав совкам цвяхами в мозок
Багатий=ефективний..
так є 1-5% мажорів(жуліків, вигравших лотарею або отримавших спадок) які виключення з правил
Тому я не можу перескочити на ефективність..
Я і є ефективність.

А я вбиваю в голову отаким, як ти комісарам (тільки ти не кожаній курточці з маузером, а на авто-китайці з мільйонами), що до дупи твої корчагінські пісні (від того в чому у вас різниця в ефективності -- суть ваших підходів до інших не змінюється).
До дупи хто ти; в чому твоя ефективність (в комуняцкій чи капіталістичній парадігмі, критеріях).
Іншим. Оточуючим. До дупи.
Бо!
Європейські цінності ...
Твій печерний капіталізм давно пройшов. Як і совдепсоціалізм.
От тільки корчагінці овсім зникли, а печернокапіталістичні будівельники ще досі трапляються.

Ти б замість *важко і багато працював* над збільшенням своїх статків, трошки більше навкруги озирався, вивчав, що змінилося.
Бо як з розвалу совдепу почав ... так і досі не змінився.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 11 сер, 2024 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 20:37

  tester7336 написав:
  fox767676 написав:
  tester7336 написав:вот это тебя прорвало с бодуна. зачетная исповедь.


єто твоя исповедь, рванина
на курсы по QA поошел - молодец, через год на смартфон заработаешь


та вже признайся що на психолога грошей не вистачить бо всі пробухав.
от і вирішив сповідатися на халяву.
тут же всі свої - не соромся. розкажи ще щось про себе. :lol:


ну обырвалг-хбуебан до гуглтранслейта не додумался бы
ты или сопля рашистская выползшая из ниоткуда
или обиженка марфала
отодвинули при зеленых от корыта
вот и плачет что в первый сорт не взяли
идейную платформу под свои сопли подводит
гуманизм-коммунизм вспомнило
равенство-братство
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 20:45

  flyman написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:


Логічне також інше: тепер путло зможе перевести обгрунтування з *все робиться задля СВО* на *все робиться задля відбиття нападу на нас, визволення нашої землі, наших громадян*. А для визволення себе можна на більші витрати, жертви піти.

Воно в них частково й так лунало, а тепер безпосередньо буде.
З цієї точки зору курська операція грає росвладі на руку.
Переформатовувати далі і глибше є підстави.

Імхо. Тепер головне, щоби партнери роздуплилися. Змінили свої підходи до нас в бік збільшення допомоги.
Раз вже йдемо до визволення останньої верби.
Все інше не має значення.
Тільки дії партнерів.
Звісно це якщо рашовлада не піде на тяо, як єдиний козир, який в них є.

Об"явить війну, тотальну мобілізацію, забімбить ядрьоними бібмами?


Це рефлексії. Дрібниці. Може будуть, може ні.
А рашовлада поступово переформатовує в себе все...
Вони криво-косо, але намагаються змінювати, робити...

І якщо партнери не допетрять, що час минає, то перемога України буде коштувати і нам, і їм все дорожче.

Імхо. Головна мета цієї війни для рфії --- вона отримала реальний привід, підстави для змін, переформатування. Як не крути, а країна їх величезна..., і змінювати там щось це суперскладна задача...

Теоретично вони повинні були гепнутися ще у 2015-му. Як це цілком обгрунтовано розкладав по полицях на валютній гілці капітан Лібо.
Але...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 11 сер, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 20:48

  tester7336 написав:budivelnik
як раз таки дурак ти. бо думаєш що ніхто не розуміє мети твоїх єралашиків.

а мені цікаво, чий це клон )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 20:48

  fler написав:У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?

fler, як думаешь, ипане хуйло тактичним ядерним зарядом в Чорному морі?
Думаю, пік напруги буде 14-18 серпня
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 20:52

[/quote]Як би це не дивно звучало -але якраз те що в Україні існує реальна загроза економіці навіть без впливу Гетьманцева- я можу доповісти.

Пару днів тому їхав через Хмельницький
Поліція з ТЦК зупиняла ВСІ вантажні авто.... і перевіряла наявність броні...
Як думаєте - мобілізація скількох осіб які вміють керувати чимось що має вантажопідйомність більше 3000 кг - паралізує економіку України?
Моє припущення - 1000 осіб+/-200...
Вантажівка яка везе 10+тонн вантажу від одного підприємства до другого - у випадку недовезення легко зупиняє неасмерть роботу підприємства де працює 100+ осіб
Простий приклад
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Ці двоє розвозять якихось 5000 кг хліба за зміну (+/-10 000 виробів)...
Я звичайно промовчу що 10 000 сімей залишаться голодними
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО, а значить мобілізація 10 осіб(5шоферів+5експедиторів) з любого
хлібзаводу України - зупинить цей хліб завод..

Далі пояснювати чи й так ясно , що де.більна поведінка хмельницького чи закарпатського воєнкома- може вбити ВСЮ економіку Держави на протязі дуже короткого проміжку часу

ПС
А от позиція Гетьманцева( відсутність позиції по економічному бронюванню) - це позиція страуса, який виставив голий зад і чекає поки безумна ними скористається.[/quote]

Якщо, по вашим словам, ТЦК зупиняють всі вантажні авто, то можливо саме водії вантажівок і потрібні в ЗСУ?

Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи, хоча і Сибарит недавно писав, що зараз в ЗСУ водіїв дуже не вистачає.
BvB
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:06

  UA написав:
  fler написав:У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?

fler, як думаешь, ипане хуйло тактичним ядерним зарядом в Чорному морі?
Думаю, пік напруги буде 14-18 серпня

"іпануть" це визнати безсилість то раз, і стати в ядерним маньяком для всього людства то два
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:06

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:09

  BvB написав:Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи

это откуда такой странный вывод?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вот кстати хбуебан-абыпвалг на фупе
я когда кому-то пишу что он токсикоман и рванина, то это не ради красного словца, а так и есть
и ети 39 летние торчки-тестеры, активисты с обостренным чувством социальной справедливости считают что за них должны воевать 45+ летние здоровые люди (все кроме них, а они за справедливость бороться, такие себе лоубаджет активисты-грантоеды)

hxbbgaf на фупе написав:Да полно их таких, которые то только командовать мечтают, то в 43 года, вообще, считают, что они не должны воевать, только тут несколько таких, вот тс вообще заграницу сбежал, а на финанс уа реальные отставники, которым 40 с лишним тоже доказывают, что они не должны воевать, там хотаб, детройт и это при том, что там всего несколько человек на том форуме.
....
Герман, вон, к примеру. А сколько офицеров, их миллионы, и они сидят и на всех форумах доказывают, что им всем место только командовать в штабе, а не воевать в зоне боевых действий. На финас уа только минимум двое таких. хотаб и детройт, еще и фокс, похоже, тоже.

..........
Ты уже хочешь сказать, что меня призвали, а я убежал? Каждый день узнаешь о себе что-то новое. С чего ты это взял, что я косил? По-твоему, я после школы вдруг купил себе 18б, с которой часто и на работу не возьмут? Накуй мне это надо было, кто покупал, покупали сколиоз.
...............
Барбитураты - да, остальное фигня. Но из них сейчас доступен только корвалол, которого надо капать дофига.
Сны - то от психологического состояния. Тут кроме его улучшения, единственный рецепт принять что-то такое, чтоб так отрубиться, чтоб их не помнить. Но такое достать непросто, тот же флунитразепам, реладорм, но его вообще перестали выпускать, азалептол, но от него на утро будет хреново, если перебрать. Если вас волнует сексуальная функция, значит, у вас еще не все так плохо.
Та, в принципе, на западе люди пьют бензосы и всю жизнь и живут дольше нас. Это нас горе-врачи и министры решили превратить в страну нервяка.
..........................
А алпрозолам или прегу они в анализах не найдут?
................................
Еще меня в школе били и после этого правый зрачок шире левого, в голове справа как будто что давит, особенно после нагрузок, бывает на пару секунд теряю равновесие. Что там. х.з., но тогда в военкомате неврологи и окулист даже не захотели об этом слушать.
......................................
Эсзопиклон (египетский найт колм) реально дает несколько часов поспать.
.................................
Я не платил никому ни копейки, наоборот, мама ходила доказывала, что я нормальный.
.........................

Я вот сейчас пью прегу и иногда азалептол на ночь (так как транков и сонников не достать или очень дорого) и вот сижу еще пишу, пока живой...
....................
сибазон требуютт нащи сердца
...............................
Клофелин еще, имхо, годится как успокоительное, но тоже редко кто его продаст без рецепта.
Я полтаблетки пью и чувствую успокоительный эффект, а еще лучше целую.
..................
Как оно написано, так и звучит, на Галичине, действительно, никогда не был.
........................
Накуй я буду выполнять твои хотелки, у меня есть бумажка с цнапа, может еще купить смартфон, заплатить оператору, чтоб у тебя не было претензий? Чего сам не на фронте, офицер? Офицерская честь осталась в позапрошлом веке? Запишешь видео, как воюешь на фронте, у меня к тебе тоже претензий не будет.


https://forum.pravda.com.ua/index.php?a ... ts;start=0
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 11 сер, 2024 21:41, всього редагувалось 8 разів.
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