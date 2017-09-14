Додано: Нед 11 сер, 2024 21:46

detroytred написав: budivelnik написав: Все життя вбивав совкам цвяхами в мозок

Багатий=ефективний..

так є 1-5% мажорів(жуліків, вигравших лотарею або отримавших спадок) які виключення з правил

Тому я не можу перескочити на ефективність..

Я і є ефективність. Все життя вбивав совкам цвяхами в мозокБагатий=ефективний..так є 1-5% мажорів(жуліків, вигравших лотарею або отримавших спадок) які виключення з правилТому я не можу перескочити на ефективність..Я і є ефективність.

А я вбиваю в голову отаким, як ти комісарам (тільки ти не кожаній курточці з маузером, а на авто-китайці з мільйонами), що до дупи твої корчагінські пісні (від того в чому у вас різниця в ефективності -- суть ваших підходів до інших не змінюється).

До дупи хто ти; в чому твоя ефективність (в комуняцкій чи капіталістичній парадігмі, критеріях).

Іншим. Оточуючим. До дупи.

Бо!

Європейські цінності ...

Твій печерний капіталізм давно пройшов. Як і совдепсоціалізм.

От тільки корчагінці овсім зникли, а печернокапіталістичні будівельники ще досі трапляються.



Ти б замість *важко і багато працював* над збільшенням своїх статків, трошки більше навкруги озирався, вивчав, що змінилося.

Бо як з розвалу совдепу почав ... так і досі не змінився. А я вбиваю в голову отаким, як ти комісарам (тільки ти не кожаній курточці з маузером, а на авто-китайці з мільйонами), що до дупи твої корчагінські пісні (від того в чому у вас різниця в ефективності -- суть ваших підходів до інших не змінюється).До дупи хто ти; в чому твоя ефективність (в комуняцкій чи капіталістичній парадігмі, критеріях).Іншим. Оточуючим. До дупи.Бо!Європейські цінності ...Твій печерний капіталізм давно пройшов. Як і совдепсоціалізм.От тільки корчагінці овсім зникли, а печернокапіталістичні будівельники ще досі трапляються.Ти б замість *важко і багато працював* над збільшенням своїх статків, трошки більше навкруги озирався, вивчав, що змінилося.Бо як з розвалу совдепу почав ... так і досі не змінився.

пропонує систему від якої ТИ і такі як ти- виграєте

Так хіба ж я проти що совкам до дупи?Живіть як хочете- хочете в дупі - живіть в дупі...От тільки одна капіталістична проблемкаХочете жити добре- живіть ефективно..Не просирайте можливості, поважайте досвід багатих - тоді з дупи і вилізите...А тепер про те що навколо...Зараз ми не в Швеції з її соціал-капіталізмом...Ми в Україні, де первинний капітал накопичується...і чим більше він накопичиться тим легше совкам буде вилізти з дупи...Навпаки у вас не вийде.Не вийде в того в кого крім бажання поділити ніякої професії - вилізти з дупиЧим довше він буде жити в парадигмі відібрати -тим довше буде в дупі.Я тобі показав варіант підкидування кубіка...Тиж побачив , що в цьому варіанті БАГАТІ отримують більше...як так? ну ніби ж гола математика...а все одно куди не крути- їм краще..Будівельник кажеє 0,5 млн багатих - нехай всі 0,5 млн платить..(кубік показує що заплатить тільки 0,08 млн)Є ще 0,5 млн фахівців (критично необхідних) - Будівельник знову каже - нехай за них заплатить бізнес... - а кубік покаже що знову тільки 0,08 млн заплатять...Тепер то хоч розумієш?Будівельник для таких совків як ти, але ти настільки тупий що не в стані цього навіть осягнути.