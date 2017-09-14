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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9428942994309431>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 52
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
21%
11
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
3
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:13




я насчитал 40 человек попавших в объектив.
чтобы кадыровцев брали в плен на территории рф такого ещё не было
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 11 сер, 2024 21:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:16

  Schmit написав:

броварський Славко, кацапською белькотить третій день підряд про зраду
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 сер, 2024 21:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:22

  Schmit написав:

Про бабушку и лошадку прям очень понравилось. Думаете таки Минск после Суджи?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кабан-Ухилянт
https://www.0352.ua/news/3816098/tisa-pidkorena-znajsovsa-toj-hto-perepliv-ricku-video?fbclid=IwY2xjawEl4nNleHRuA2FlbQIxMQABHW0CBU-A7TxCs4bRbl8fXbtGro4tuhYn-ZVLZRNck9X6CXpwzvVnVdng6g_aem__wTVuy418Szd-f2Ui8BRLg
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:33


Он в Украину вернулся. И медведь тоже. Животные чувствуют где лучше инстинктивно )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:35

тыц по фото

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:45

реакция русских на курск

Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 11 сер, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:46

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Все життя вбивав совкам цвяхами в мозок
Багатий=ефективний..
так є 1-5% мажорів(жуліків, вигравших лотарею або отримавших спадок) які виключення з правил
Тому я не можу перескочити на ефективність..
Я і є ефективність.

А я вбиваю в голову отаким, як ти комісарам (тільки ти не кожаній курточці з маузером, а на авто-китайці з мільйонами), що до дупи твої корчагінські пісні (від того в чому у вас різниця в ефективності -- суть ваших підходів до інших не змінюється).
До дупи хто ти; в чому твоя ефективність (в комуняцкій чи капіталістичній парадігмі, критеріях).
Іншим. Оточуючим. До дупи.
Бо!
Європейські цінності ...
Твій печерний капіталізм давно пройшов. Як і совдепсоціалізм.
От тільки корчагінці овсім зникли, а печернокапіталістичні будівельники ще досі трапляються.

Ти б замість *важко і багато працював* над збільшенням своїх статків, трошки більше навкруги озирався, вивчав, що змінилося.
Бо як з розвалу совдепу почав ... так і досі не змінився.
Так хіба ж я проти що совкам до дупи?
Живіть як хочете- хочете в дупі - живіть в дупі...
От тільки одна капіталістична проблемка
Хочете жити добре- живіть ефективно..Не просирайте можливості, поважайте досвід багатих - тоді з дупи і вилізите...

А тепер про те що навколо...
Зараз ми не в Швеції з її соціал-капіталізмом...
Ми в Україні, де первинний капітал накопичується...і чим більше він накопичиться тим легше совкам буде вилізти з дупи...
Навпаки у вас не вийде.
Не вийде в того в кого крім бажання поділити ніякої професії - вилізти з дупи
Чим довше він буде жити в парадигмі відібрати -тим довше буде в дупі.

Я тобі показав варіант підкидування кубіка...Тиж побачив , що в цьому варіанті БАГАТІ отримують більше...як так? ну ніби ж гола математика...а все одно куди не крути- їм краще..
Будівельник каже
є 0,5 млн багатих - нехай всі 0,5 млн платить..(кубік показує що заплатить тільки 0,08 млн)
Є ще 0,5 млн фахівців (критично необхідних) - Будівельник знову каже - нехай за них заплатить бізнес... - а кубік покаже що знову тільки 0,08 млн заплатять...

Тепер то хоч розумієш?
Будівельник для таких совків як ти пропонує систему від якої ТИ і такі як ти- виграєте , але ти настільки тупий що не в стані цього навіть осягнути.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:52

  BvB написав:
  budivelnik написав:Як би це не дивно звучало -але якраз те що в Україні існує реальна загроза економіці навіть без впливу Гетьманцева- я можу доповісти.
Пару днів тому їхав через Хмельницький
Поліція з ТЦК зупиняла ВСІ вантажні авто.... і перевіряла наявність броні...
Як думаєте - мобілізація скількох осіб які вміють керувати чимось що має вантажопідйомність більше 3000 кг - паралізує економіку України?
Моє припущення - 1000 осіб+/-200...
Вантажівка яка везе 10+тонн вантажу від одного підприємства до другого - у випадку недовезення легко зупиняє неасмерть роботу підприємства де працює 100+ осіб
Простий приклад
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Ці двоє розвозять якихось 5000 кг хліба за зміну (+/-10 000 виробів)...
Я звичайно промовчу що 10 000 сімей залишаться голодними
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО, а значить мобілізація 10 осіб(5шоферів+5експедиторів) з любого
хлібзаводу України - зупинить цей хліб завод..
Далі пояснювати чи й так ясно , що де.більна поведінка хмельницького чи закарпатського воєнкома- може вбити ВСЮ економіку Держави на протязі дуже короткого проміжку часу
ПС
А от позиція Гетьманцева( відсутність позиції по економічному бронюванню) - це позиція страуса, який виставив голий зад і чекає поки безумна ними скористається.
Якщо, по вашим словам, ТЦК зупиняють всі вантажні авто, то можливо саме водії вантажівок і потрібні в ЗСУ?
Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи, хоча і Сибарит недавно писав, що зараз в ЗСУ водіїв дуже не вистачає.
1 Водіїв в ЗСУ не вистарчає
2 Де я когось відправляв в окопи? Особливо якщо побачити що я з піною в роті відстоюю право ЕФЕКТИВНОГО працювати там де він НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ
3 В педерації не вистарчало унітазів..
4 Якщо ми будемо діяти як педераційники (ломати цивільну економіку, не враховуючи що саме завдяки діяльності цієї економіки ми можемо третій рік воювати) - то чим ми будемо відрізнятись від кацапів виломуючих унітази в чужому житлі?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 21:58

  _hunter написав:
  BvB написав:Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи

это откуда такой странный вывод?


Бо саме в окопи цих водіїв будівельник і відправляв (на жаль, зараз цей його пост не можу знайти). Але, можливо саме водії вантажівок і потрібні зараз, тому логічно, якщо тільки їх і зупиняють поліція з ТЦК.
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