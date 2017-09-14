Додано: Нед 11 сер, 2024 22:05

BvB написав: _hunter написав: BvB написав: Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи это откуда такой странный вывод? это откуда такой странный вывод?

Бо саме в окопи цих водіїв будівельник і відправляв (на жаль, зараз цей його пост не можу знайти). Але, можливо саме водії вантажівок і потрібні зараз, тому логічно, якщо тільки їх і зупиняють поліція з ТЦК. Бо саме в окопи цих водіїв будівельник і відправляв (на жаль, зараз цей його пост не можу знайти). Але, можливо саме водії вантажівок і потрібні зараз, тому логічно, якщо тільки їх і зупиняють поліція з ТЦК.

ПрикольноА може вибачитесь перед мноюЯ кажу що НІКОЛИ нікого не відправляв в окопиБа більшеОсновна моя лінія - економічне бронювання...тобтоНЕ відправляти в окопи тих хто найефективніший в тилу..А ефективність в тилу пропонував визначати з допомогою місячних платежів по 20000 грн/місяць з людини..з аргументацієюЯкщо бізнес заплатить додатково за людину 20 000 в місяць КРІМ зарплати цій людині - значить два висновкаа - бізнес потрібен суспільству , бо не банкротуєб - бізнес успішний бо має можливість заплатити додаткові кошти.і останнєТе що не подобається пролетаріям,алканавтам, совкам і іншим ( хто знає що за нього навіть тато з мамою не заплатить 20000 в місяць) - це те що є якась кількість багатих( а це серед люмпено-совків швидше лайка ніж признання досягнень) які зможуть заплатити зща себе і своїх дітей....І от популісти від влади - йдучи назустріч люмпенам(виборцям) - ніяк не можуть визначитись їм до розумних чи до красивихЯкщо до розумних - то треба вводити закон бо це БЛАГО для ЛЮМПЕНІВЯкщо до красивих - то треба блокувати закон бо ЛЮМПЕНАМ це подобається, а те що в них від цього подобається попа болить..люмпени й не розуміють бо живуть як сказав їх очільник лампасник- в дупі.