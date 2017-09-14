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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 сер, 2024 22:00
budivelnik написав:
Тепер то хоч розумієш?
Будівельник для таких совків як ти пропонує систему від якої ТИ і такі як ти- виграєте
, але ти настільки тупий що не в стані цього навіть осягнути.
Розумію, що чим в тебе текст жирніше або кольоровіше, тим дурніше.
Ти оті співи про що в нас досі етап накопичення первинного капіталу залиш для неграмотних своїх працівників. Може їм прокатить.
Не будуй на *вигадках*...
Пропонувати ти можеш теоретичне життя на Марсі і кожен до дзеркала підійде. Пропонуй. До схочу. Я тобі це вже багато разів підкреслював - пропонуй.
Якщо ж до реалу ближче схочеш, то вивчай реформаторів ринків, практиків. І оперуй реальними можливостями. А не вигадуй своїх дурниць в якості отаких рефлексій на мене.
Тобто: лізеш в такому форматі до мене, то і отримуєш в відповідному форматі.
Якщо хочеш окучувати свою паству, проводити свою місію і не отримувати від мене макань у твої дурощі, то не чіпай мене.
І буде тобі щастя і місія.
А так приходиться реагувати на твою дурню. Провалювати твою місію.
Ти знов зтупив... підмінив предмет. Мова не просто про те, що хтось виграє не виграє...
Отак тупо аргументували, що ведуть інших до виграшу, і оті комуняки.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 11 сер, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 22:00
flyman написав: UA написав: fler написав:
У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?
fler, як думаешь, ипане хуйло тактичним ядерним зарядом в Чорному морі?
Думаю, пік напруги буде 14-18 серпня
"іпануть" це визнати безсилість то раз, і стати в ядерним маньяком для всього людства то два
ну дивись, вони в істериці підпалили ЗАЕС прямо зараз
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Додано: Нед 11 сер, 2024 22:05
BvB написав: _hunter написав: BvB написав:
Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи
это откуда такой странный вывод?
Бо саме в окопи цих водіїв будівельник і відправляв (на жаль, зараз цей його пост не можу знайти). Але, можливо саме водії вантажівок і потрібні зараз, тому логічно, якщо тільки їх і зупиняють поліція з ТЦК.
Прикольно
А може вибачитесь перед мною
Я кажу що НІКОЛИ нікого не відправляв в окопи
Ба більше
Основна моя лінія - економічне бронювання...тобто
НЕ відправляти в окопи тих хто найефективніший в тилу..
А ефективність в тилу пропонував визначати з допомогою місячних платежів по 20000 грн/місяць з людини..з аргументацією
Якщо бізнес заплатить додатково за людину 20 000 в місяць КРІМ зарплати цій людині - значить два висновка
а - бізнес потрібен суспільству , бо не банкротує
б - бізнес успішний бо має можливість заплатити додаткові кошти.
і останнє
Те що не подобається пролетаріям,алканавтам, совкам і іншим ( хто знає що за нього навіть тато з мамою не заплатить 20000 в місяць) - це те що є якась кількість багатих( а це серед люмпено-совків швидше лайка ніж признання досягнень) які зможуть заплатити зща себе і своїх дітей....
І от популісти від влади - йдучи назустріч люмпенам(виборцям) - ніяк не можуть визначитись їм до розумних чи до красивих
Якщо до розумних - то треба вводити закон бо це БЛАГО для ЛЮМПЕНІВ
Якщо до красивих - то треба блокувати закон бо ЛЮМПЕНАМ це подобається, а те що в них від цього подобається попа болить..люмпени й не розуміють бо живуть як сказав їх очільник лампасник- в дупі.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 22:05
Бетон написав: flyman написав: UA написав:
fler, як думаешь, ипане хуйло тактичним ядерним зарядом в Чорному морі?
Думаю, пік напруги буде 14-18 серпня
"іпануть" це визнати безсилість то раз, і стати в ядерним маньяком для всього людства то два
ну дивись, вони в істериці підпалили ЗАЕС прямо зараз
готують жест доброї волі?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 22:06
fler написав:
Факти того, що москалі не відкинуті до Каховки.
просто вражений масштабами твоєї глупості чи наївності.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 22:07
BvB написав: _hunter написав: BvB написав:
Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи
это откуда такой странный вывод?
Бо саме в окопи цих водіїв будівельник і відправляв (на жаль, зараз цей його пост не можу знайти).
в том посте, цитирование которого вы поломали, про окопы не было ни слова...
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