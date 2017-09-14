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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9429943094319432>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 52
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
21%
11
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
3
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:00

  budivelnik написав:Тепер то хоч розумієш?
Будівельник для таких совків як ти пропонує систему від якої ТИ і такі як ти- виграєте , але ти настільки тупий що не в стані цього навіть осягнути.

Розумію, що чим в тебе текст жирніше або кольоровіше, тим дурніше.

Ти оті співи про що в нас досі етап накопичення первинного капіталу залиш для неграмотних своїх працівників. Може їм прокатить.
Не будуй на *вигадках*...

Пропонувати ти можеш теоретичне життя на Марсі і кожен до дзеркала підійде. Пропонуй. До схочу. Я тобі це вже багато разів підкреслював - пропонуй.

Якщо ж до реалу ближче схочеш, то вивчай реформаторів ринків, практиків. І оперуй реальними можливостями. А не вигадуй своїх дурниць в якості отаких рефлексій на мене.
Тобто: лізеш в такому форматі до мене, то і отримуєш в відповідному форматі.

Якщо хочеш окучувати свою паству, проводити свою місію і не отримувати від мене макань у твої дурощі, то не чіпай мене.
І буде тобі щастя і місія.
А так приходиться реагувати на твою дурню. Провалювати твою місію.

Ти знов зтупив... підмінив предмет. Мова не просто про те, що хтось виграє не виграє...
Отак тупо аргументували, що ведуть інших до виграшу, і оті комуняки.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 11 сер, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:00

  flyman написав:
  UA написав:
  fler написав:У кацапів пишуть:
"Если Россия решительно не ответит на атаку ВСУ в Курской области, то у США "развяжутся руки", — Stratfor.
Речь идет о нащупывании Штатами тех самых "красных линий". У наступления ВСУ в Курской области последствия просто огромные, недостаточно выбить ВСУ за границу, это не ответ, считают аналитики.
Сейчас от последующих решений нашего Президента будет зависеть будущее России и эскалации конфликта, если запад не остановить сейчас - страшно думать, что нас ждет дальше."
От мені цікаао, це від переляку чи від нестачі розуму таке пишуть?

fler, як думаешь, ипане хуйло тактичним ядерним зарядом в Чорному морі?
Думаю, пік напруги буде 14-18 серпня

"іпануть" це визнати безсилість то раз, і стати в ядерним маньяком для всього людства то два

ну дивись, вони в істериці підпалили ЗАЕС прямо зараз
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:05

  BvB написав:
  _hunter написав:
  BvB написав:Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи
это откуда такой странный вывод?

Бо саме в окопи цих водіїв будівельник і відправляв (на жаль, зараз цей його пост не можу знайти). Але, можливо саме водії вантажівок і потрібні зараз, тому логічно, якщо тільки їх і зупиняють поліція з ТЦК.
Прикольно
А може вибачитесь перед мною
Я кажу що НІКОЛИ нікого не відправляв в окопи
Ба більше
Основна моя лінія - економічне бронювання...тобто
НЕ відправляти в окопи тих хто найефективніший в тилу..
А ефективність в тилу пропонував визначати з допомогою місячних платежів по 20000 грн/місяць з людини..з аргументацією
Якщо бізнес заплатить додатково за людину 20 000 в місяць КРІМ зарплати цій людині - значить два висновка
а - бізнес потрібен суспільству , бо не банкротує
б - бізнес успішний бо має можливість заплатити додаткові кошти.

і останнє
Те що не подобається пролетаріям,алканавтам, совкам і іншим ( хто знає що за нього навіть тато з мамою не заплатить 20000 в місяць) - це те що є якась кількість багатих( а це серед люмпено-совків швидше лайка ніж признання досягнень) які зможуть заплатити зща себе і своїх дітей....

І от популісти від влади - йдучи назустріч люмпенам(виборцям) - ніяк не можуть визначитись їм до розумних чи до красивих
Якщо до розумних - то треба вводити закон бо це БЛАГО для ЛЮМПЕНІВ
Якщо до красивих - то треба блокувати закон бо ЛЮМПЕНАМ це подобається, а те що в них від цього подобається попа болить..люмпени й не розуміють бо живуть як сказав їх очільник лампасник- в дупі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:05

  Бетон написав:
  flyman написав:
  UA написав:fler, як думаешь, ипане хуйло тактичним ядерним зарядом в Чорному морі?
Думаю, пік напруги буде 14-18 серпня

"іпануть" це визнати безсилість то раз, і стати в ядерним маньяком для всього людства то два

ну дивись, вони в істериці підпалили ЗАЕС прямо зараз

готують жест доброї волі?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:06

  fler написав:Факти того, що москалі не відкинуті до Каховки.

просто вражений масштабами твоєї глупості чи наївності.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:07

  BvB написав:
  _hunter написав:
  BvB написав:Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи

это откуда такой странный вывод?

Бо саме в окопи цих водіїв будівельник і відправляв (на жаль, зараз цей його пост не можу знайти).

в том посте, цитирование которого вы поломали, про окопы не было ни слова...
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Мова не просто про те, що хтось виграє не виграє...
А в мене про те
Я про війну
Війну маленька Держава може виграти тільки при умові що буде більш ефективною ніж велика держава.
А ти пропонуєш лоб в лоб
І хто ти після цього?
скритий москальський провокатор?чи іуда яка отримала 30 срібляників..
Мені пофіг те що ти фантазуєш про свою освіченість..
Ти совок по духу.

Коли я пишу
Я Бог..в своєму житті...- це ж не хвальба, це відповідальність...тобто я за своє несу відповідальність..

А ти що?
в тебе ж за тебе хтось має відповісти
Ринок - мають збудувати
Закони-мають прийняти
Гроші на твою пенсію-мають знайти...

То яка твоя роль в твоєму житті? ти нуль для себе, все життя залежав від команд зверху і виконував тільки те що НАКАЗАЛИ бо ініціатива в армії -наказуєма.

Ти хоч це розумієш?
Ти хоч розумієш різницю між
БОГ-ТВОРЕЦЬ свого життя
і
ЧЕВО ізволіте госпадін полковнік?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:11

  budivelnik написав:Прикольно
А може вибачитесь перед мною
Я кажу що НІКОЛИ нікого не відправляв в окопи

Ще й присяде, окрім вибачення)))

Вже забув як мені співав про присягу, що повинен до останнього?
(З совдепівською своєю сплутав. Бо українську не знаєш. В совдеп СА схотів свідомо залишитись служити, а в ЗСУ ні).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:12

  budivelnik написав:
  BvB написав:
  budivelnik написав:Як би це не дивно звучало -але якраз те що в Україні існує реальна загроза економіці навіть без впливу Гетьманцева- я можу доповісти.
Пару днів тому їхав через Хмельницький
Поліція з ТЦК зупиняла ВСІ вантажні авто.... і перевіряла наявність броні...
Як думаєте - мобілізація скількох осіб які вміють керувати чимось що має вантажопідйомність більше 3000 кг - паралізує економіку України?
Моє припущення - 1000 осіб+/-200...
Вантажівка яка везе 10+тонн вантажу від одного підприємства до другого - у випадку недовезення легко зупиняє неасмерть роботу підприємства де працює 100+ осіб
Простий приклад
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Ці двоє розвозять якихось 5000 кг хліба за зміну (+/-10 000 виробів)...
Я звичайно промовчу що 10 000 сімей залишаться голодними
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО, а значить мобілізація 10 осіб(5шоферів+5експедиторів) з любого
хлібзаводу України - зупинить цей хліб завод..
Далі пояснювати чи й так ясно , що де.більна поведінка хмельницького чи закарпатського воєнкома- може вбити ВСЮ економіку Держави на протязі дуже короткого проміжку часу
ПС
А от позиція Гетьманцева( відсутність позиції по економічному бронюванню) - це позиція страуса, який виставив голий зад і чекає поки безумна ними скористається.
Якщо, по вашим словам, ТЦК зупиняють всі вантажні авто, то можливо саме водії вантажівок і потрібні в ЗСУ?
Ви чомусь зразу їх відправляєте в окопи, хоча і Сибарит недавно писав, що зараз в ЗСУ водіїв дуже не вистачає.
1 Водіїв в ЗСУ не вистарчає
2 Де я когось відправляв в окопи? Особливо якщо побачити що я з піною в роті відстоюю право ЕФЕКТИВНОГО працювати там де він НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ
3 В педерації не вистарчало унітазів..
4 Якщо ми будемо діяти як педераційники (ломати цивільну економіку, не враховуючи що саме завдяки діяльності цієї економіки ми можемо третій рік воювати) - то чим ми будемо відрізнятись від кацапів виломуючих унітази в чужому житлі?

Був у вас пост з натяком про окопи, зараз я його не можу знайти.
Якщо в ЗСУ конче необхідні водії вантажівок, де їх брати?
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:18

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Мова не просто про те, що хтось виграє не виграє...
А в мене про те
Я про війну
Війну маленька Держава може виграти тільки при умові що буде більш ефективною ніж велика держава.
А ти пропонуєш лоб в лоб
І хто ти після цього?
скритий москальський провокатор?чи іуда яка отримала 30 срібляників..
Мені пофіг те що ти фантазуєш про свою освіченість..
Ти совок по духу.

Коли я пишу
Я Бог..в своєму житті...- це ж не хвальба, це відповідальність...тобто я за своє несу відповідальність..

А ти що?
в тебе ж за тебе хтось має відповісти
Ринок - мають збудувати
Закони-мають прийняти
Гроші на твою пенсію-мають знайти...

То яка твоя роль в твоєму житті? ти нуль для себе, все життя залежав від команд зверху і виконував тільки те що НАКАЗАЛИ бо ініціатива в армії -наказуєма.

Ти хоч це розумієш?
Ти хоч розумієш різницю між
БОГ-ТВОРЕЦЬ свого життя
і
ЧЕВО ізволіте госпадін полковнік?

Що? Створив черговий єралашик))

Знов збудував на тупні.
Завінегретив армію (де всл хоч п-к, хоч хто) виконує свої посадові обов'язки і відповідає за це (чітко визначено кожній посаді за що саме саме відповідає), з чим?
З тим, що ти творець)))
Або з якоюсь маячнею про *чєго ізволітє?" та ні за що не відповідає.

До чого цей отакий розгорнутий черговий єралишик-то?
Да будь ти хоч деміургом, мені-то що?
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 11 сер, 2024 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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