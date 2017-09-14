1 Вже прогрес
Тепер твердження що я відправляв когось в окопи змінилось що був натяк на окопи..ще трошки і до істини дійдем
2 Якщо мені потрібен фахівець - який метод найправильніший
а - самостійно підготувати
б - вкрасти в організації від діяльності якої залежить мій бізнес
3 Нагадайте мені
Звідки ЗСУ взяли артилеристів, кулеметників, мінометників,штурмову піхоту і ще пару десятків спеціальностей?
То чи могло ЗСУ ДЛЯ себе підготувати необхідних їй фахівців з того контингенту що в неї є...?
Так на хвилинку вже 900 днів воюємо...
Підготовка в автошколі з нуля - 2 місяці.