RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9429943094319432

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 52
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
21%
11
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
3
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
12
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:18

  BvB написав:Був у вас пост з натяком про окопи, зараз я його не можу знайти.
Якщо в ЗСУ конче необхідні водії вантажівок, де їх брати?
1 Вже прогрес
Тепер твердження що я відправляв когось в окопи змінилось що був натяк на окопи..ще трошки і до істини дійдем
2 Якщо мені потрібен фахівець - який метод найправильніший
а - самостійно підготувати
б - вкрасти в організації від діяльності якої залежить мій бізнес
3 Нагадайте мені
Звідки ЗСУ взяли артилеристів, кулеметників, мінометників,штурмову піхоту і ще пару десятків спеціальностей?
То чи могло ЗСУ ДЛЯ себе підготувати необхідних їй фахівців з того контингенту що в неї є...?
Так на хвилинку вже 900 днів воюємо...
Підготовка в автошколі з нуля - 2 місяці.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27916
З нами з: 15.01.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:37

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24513
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9429943094319432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63493
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708818
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.