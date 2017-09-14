RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9429943094319432

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 53
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
21%
11
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
8%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:18

  BvB написав:Був у вас пост з натяком про окопи, зараз я його не можу знайти.
Якщо в ЗСУ конче необхідні водії вантажівок, де їх брати?
1 Вже прогрес
Тепер твердження що я відправляв когось в окопи змінилось що був натяк на окопи..ще трошки і до істини дійдем
2 Якщо мені потрібен фахівець - який метод найправильніший
а - самостійно підготувати
б - вкрасти в організації від діяльності якої залежить мій бізнес
3 Нагадайте мені
Звідки ЗСУ взяли артилеристів, кулеметників, мінометників,штурмову піхоту і ще пару десятків спеціальностей?
То чи могло ЗСУ ДЛЯ себе підготувати необхідних їй фахівців з того контингенту що в неї є...?
Так на хвилинку вже 900 днів воюємо...
Підготовка в автошколі з нуля - 2 місяці.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27916
З нами з: 15.01.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 2969 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 22:37

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24514
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 23:50

  Бетон написав:
ну дивись, вони в істериці підпалили ЗАЕС прямо зараз

Как вариант
Что то сделают на Курской АЭС обвинив Правый сектор, в ответ ипанут тактическим ЯО.
UA
 
Повідомлень: 8590
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 2256 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 23:58

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24514
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 00:18

  UA написав:
  Бетон написав:
ну дивись, вони в істериці підпалили ЗАЕС прямо зараз

Как вариант
Что то сделают на Курской АЭС обвинив Правый сектор, в ответ ипанут тактическим ЯО.

Ось вона спотворена кацапомовна свідомість :lol:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12272
З нами з: 18.06.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 00:50

Площа боїв у КуНР сягнула 720 кв км

К вечеру воскресенья зона боевых действий в Курской области увеличилась по сравнению с вечером субботы. Сообщения Минобороны России, российских военных блогов, данные спутников НАСА свидетельствуют о том, что в Суджанском районе военные действия велись примерно на той же площади, что и в субботу. При этом российские власти признали, что ВСУ совершили рейд в соседний Беловский район. Общая площадь, на которой шли боевые действия в воскресенье, составляла до 720 кв км. Это на 70 кв км больше, чем в днем ранее.
Зображення
Детали. Самая дальняя от границы точка, где проходили бои — село Общий Колодезь в Кореневском районе (28 км до границы, всего 9 км от дороги «Льгов-Рыльск»). Согласно заявлению Минобороны, там были остановлены «мобильные группы противника на бронетехнике», которые пытались прорваться вглубь россиийской территории».

В районе райцентра Коренево российские военные обстреляли десантно-штурмовую бригаду, сообщило Минобороны. Там же спутники НАСА зафиксировали пожары.
Самая западная точка, где шли бои — район села Толпино. В нем, а также в селе Журавли, согласно пресс-релизу Минобороны, шли бои с «мобильными группами противника на бронетехнике».
В самой восточной точке боевых действий — селе Мартыновка, которое в субботу, согласно сообщению «Рыбаря», отбили российские войска, в воскресенье снова шли бои. Утром украинские военные провели серию атак на позиции российской армии, сообщил «Рыбарь».
Южнее всего бои шли в Беловском районе, где ВСУ провели рейд вглубь российский территории. Украинские военные прошли через границу в районе хутора Кучеров, следует из анализа ISW и «Радио Свободы», а также снимков спутников НАСА, зафиксировавших пожары в этом районе. Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков, бронемашины, автомобилей с боеприпасами в районе села Озерки и хутора Ивановский.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1264
З нами з: 27.04.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 01:01

  Denik написав:Мої останні думки - що орківський наступ на Харків 2024 року це ще одна з їх найбільших стратегічних помилок. Результат - затяжні бої у Вовчанську та вони самі на своїй території отримують смугу 15 км без населення. Але цим наступом вони розвалять свою економіку, бо:
- не прорахували потік бажаючих добровольців, через що зросли виплати до 2 млн.
- орківські бюджети 2025-2026 року пораховані з плановою деескалацією, а по факту буде зростання витрат ще в 1,5 рази через закінчення запасів техніки, нульових запасів бк та зростанням виплат через зростання активної лінії зіткнення
- почала дешевшати нафта, бо фьючерси торгуються вже на осінь, коли буде падіння попиту.

Ще думки в продовження теми. З 15 жовтня 2023 року як орки поперли на Авдіївку почалася Сталінгарська битва якщо брати аналогії з Другою Світовою війною.
Харківський наступ орків та наші дії в Курській області - це як Курська битва в додаток до Сталінградської битви.
Постачання F-16 - це вже як повноцінний ленд-ліз з постачанням винищувачів.
Виробництво дронів в Україні - це як розгортання виробництва на екакуйовних заводах в СРСР, тільки не тотально кероване зверху, а більше віддає принципами батька Махна...

P.S. Тільки від нас зараз залежить - чи переламаємо ми за наступні 4-5 місяців хребта оркам та хуйлу та отримаємо тотальну перевагу, чи нас схилятимуть за рік до якогось мінська-3.
Підтримуйте Сили Оборони! Слава Україні! Героям Слава!
Denik
 
Повідомлень: 3237
З нами з: 23.02.09
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1142 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9429943094319432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63494
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222866
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708822
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.