BvB написав:Був у вас пост з натяком про окопи, зараз я його не можу знайти. Якщо в ЗСУ конче необхідні водії вантажівок, де їх брати?
1 Вже прогрес Тепер твердження що я відправляв когось в окопи змінилось що був натяк на окопи..ще трошки і до істини дійдем 2 Якщо мені потрібен фахівець - який метод найправильніший а - самостійно підготувати б - вкрасти в організації від діяльності якої залежить мій бізнес 3 Нагадайте мені Звідки ЗСУ взяли артилеристів, кулеметників, мінометників,штурмову піхоту і ще пару десятків спеціальностей? То чи могло ЗСУ ДЛЯ себе підготувати необхідних їй фахівців з того контингенту що в неї є...? Так на хвилинку вже 900 днів воюємо... Підготовка в автошколі з нуля - 2 місяці.
К вечеру воскресенья зона боевых действий в Курской области увеличилась по сравнению с вечером субботы. Сообщения Минобороны России, российских военных блогов, данные спутников НАСА свидетельствуют о том, что в Суджанском районе военные действия велись примерно на той же площади, что и в субботу. При этом российские власти признали, что ВСУ совершили рейд в соседний Беловский район. Общая площадь, на которой шли боевые действия в воскресенье, составляла до 720 кв км. Это на 70 кв км больше, чем в днем ранее. Детали. Самая дальняя от границы точка, где проходили бои — село Общий Колодезь в Кореневском районе (28 км до границы, всего 9 км от дороги «Льгов-Рыльск»). Согласно заявлению Минобороны, там были остановлены «мобильные группы противника на бронетехнике», которые пытались прорваться вглубь россиийской территории».
В районе райцентра Коренево российские военные обстреляли десантно-штурмовую бригаду, сообщило Минобороны. Там же спутники НАСА зафиксировали пожары. Самая западная точка, где шли бои — район села Толпино. В нем, а также в селе Журавли, согласно пресс-релизу Минобороны, шли бои с «мобильными группами противника на бронетехнике». В самой восточной точке боевых действий — селе Мартыновка, которое в субботу, согласно сообщению «Рыбаря», отбили российские войска, в воскресенье снова шли бои. Утром украинские военные провели серию атак на позиции российской армии, сообщил «Рыбарь». Южнее всего бои шли в Беловском районе, где ВСУ провели рейд вглубь российский территории. Украинские военные прошли через границу в районе хутора Кучеров, следует из анализа ISW и «Радио Свободы», а также снимков спутников НАСА, зафиксировавших пожары в этом районе. Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков, бронемашины, автомобилей с боеприпасами в районе села Озерки и хутора Ивановский.
Denik написав:Мої останні думки - що орківський наступ на Харків 2024 року це ще одна з їх найбільших стратегічних помилок. Результат - затяжні бої у Вовчанську та вони самі на своїй території отримують смугу 15 км без населення. Але цим наступом вони розвалять свою економіку, бо: - не прорахували потік бажаючих добровольців, через що зросли виплати до 2 млн. - орківські бюджети 2025-2026 року пораховані з плановою деескалацією, а по факту буде зростання витрат ще в 1,5 рази через закінчення запасів техніки, нульових запасів бк та зростанням виплат через зростання активної лінії зіткнення - почала дешевшати нафта, бо фьючерси торгуються вже на осінь, коли буде падіння попиту.
Ще думки в продовження теми. З 15 жовтня 2023 року як орки поперли на Авдіївку почалася Сталінгарська битва якщо брати аналогії з Другою Світовою війною. Харківський наступ орків та наші дії в Курській області - це як Курська битва в додаток до Сталінградської битви. Постачання F-16 - це вже як повноцінний ленд-ліз з постачанням винищувачів. Виробництво дронів в Україні - це як розгортання виробництва на екакуйовних заводах в СРСР, тільки не тотально кероване зверху, а більше віддає принципами батька Махна...
P.S. Тільки від нас зараз залежить - чи переламаємо ми за наступні 4-5 місяців хребта оркам та хуйлу та отримаємо тотальну перевагу, чи нас схилятимуть за рік до якогось мінська-3. Підтримуйте Сили Оборони! Слава Україні! Героям Слава!