BvB написав:Був у вас пост з натяком про окопи, зараз я його не можу знайти. Якщо в ЗСУ конче необхідні водії вантажівок, де їх брати?
1 Вже прогрес Тепер твердження що я відправляв когось в окопи змінилось що був натяк на окопи..ще трошки і до істини дійдем 2 Якщо мені потрібен фахівець - який метод найправильніший а - самостійно підготувати б - вкрасти в організації від діяльності якої залежить мій бізнес 3 Нагадайте мені Звідки ЗСУ взяли артилеристів, кулеметників, мінометників,штурмову піхоту і ще пару десятків спеціальностей? То чи могло ЗСУ ДЛЯ себе підготувати необхідних їй фахівців з того контингенту що в неї є...? Так на хвилинку вже 900 днів воюємо... Підготовка в автошколі з нуля - 2 місяці.
К вечеру воскресенья зона боевых действий в Курской области увеличилась по сравнению с вечером субботы. Сообщения Минобороны России, российских военных блогов, данные спутников НАСА свидетельствуют о том, что в Суджанском районе военные действия велись примерно на той же площади, что и в субботу. При этом российские власти признали, что ВСУ совершили рейд в соседний Беловский район. Общая площадь, на которой шли боевые действия в воскресенье, составляла до 720 кв км. Это на 70 кв км больше, чем в днем ранее. Детали. Самая дальняя от границы точка, где проходили бои — село Общий Колодезь в Кореневском районе (28 км до границы, всего 9 км от дороги «Льгов-Рыльск»). Согласно заявлению Минобороны, там были остановлены «мобильные группы противника на бронетехнике», которые пытались прорваться вглубь россиийской территории».
В районе райцентра Коренево российские военные обстреляли десантно-штурмовую бригаду, сообщило Минобороны. Там же спутники НАСА зафиксировали пожары. Самая западная точка, где шли бои — район села Толпино. В нем, а также в селе Журавли, согласно пресс-релизу Минобороны, шли бои с «мобильными группами противника на бронетехнике». В самой восточной точке боевых действий — селе Мартыновка, которое в субботу, согласно сообщению «Рыбаря», отбили российские войска, в воскресенье снова шли бои. Утром украинские военные провели серию атак на позиции российской армии, сообщил «Рыбарь». Южнее всего бои шли в Беловском районе, где ВСУ провели рейд вглубь российский территории. Украинские военные прошли через границу в районе хутора Кучеров, следует из анализа ISW и «Радио Свободы», а также снимков спутников НАСА, зафиксировавших пожары в этом районе. Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков, бронемашины, автомобилей с боеприпасами в районе села Озерки и хутора Ивановский.
Denik написав:Мої останні думки - що орківський наступ на Харків 2024 року це ще одна з їх найбільших стратегічних помилок. Результат - затяжні бої у Вовчанську та вони самі на своїй території отримують смугу 15 км без населення. Але цим наступом вони розвалять свою економіку, бо: - не прорахували потік бажаючих добровольців, через що зросли виплати до 2 млн. - орківські бюджети 2025-2026 року пораховані з плановою деескалацією, а по факту буде зростання витрат ще в 1,5 рази через закінчення запасів техніки, нульових запасів бк та зростанням виплат через зростання активної лінії зіткнення - почала дешевшати нафта, бо фьючерси торгуються вже на осінь, коли буде падіння попиту.
Ще думки в продовження теми. З 15 жовтня 2023 року як орки поперли на Авдіївку почалася Сталінгарська битва якщо брати аналогії з Другою Світовою війною. Харківський наступ орків та наші дії в Курській області - це як Курська битва в додаток до Сталінградської битви. Постачання F-16 - це вже як повноцінний ленд-ліз з постачанням винищувачів. Виробництво дронів в Україні - це як розгортання виробництва на екакуйовних заводах в СРСР, тільки не тотально кероване зверху, а більше віддає принципами батька Махна...
P.S. Тільки від нас зараз залежить - чи переламаємо ми за наступні 4-5 місяців хребта оркам та хуйлу та отримаємо тотальну перевагу, чи нас схилятимуть за рік до якогось мінська-3. Підтримуйте Сили Оборони! Слава Україні! Героям Слава!
Росія може атакувати Київ сотнями ракет через провал на Курському фронті - The Times Росія, ймовірно, готується завдати масованого ракетного удару по Києву, щоб помститися за свій провал на Курському фронті.
Зокрема росіяни можуть спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі. Про це пише The Times.
"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", - пише видання з посиланням на джерело в українському оборонному відомстві.
Співрозмовник The Times вважає, що російська атака в помсту за Курську область, ймовірно, налічуватиме набагато більше, ніж чотири ракети.
"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння - крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", - заявило джерело видання.
Росія може атакувати Київ сотнями ракет через провал на Курському фронті - The Times Росія, ймовірно, готується завдати масованого ракетного удару по Києву, щоб помститися за свій провал на Курському фронті.
Зокрема росіяни можуть спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі. Про це пише The Times.
"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", - пише видання з посиланням на джерело в українському оборонному відомстві.
Співрозмовник The Times вважає, що російська атака в помсту за Курську область, ймовірно, налічуватиме набагато більше, ніж чотири ракети.
"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння - крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", - заявило джерело видання.