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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9428942994309431>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 23:58

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 00:50

Площа боїв у КуНР сягнула 720 кв км

К вечеру воскресенья зона боевых действий в Курской области увеличилась по сравнению с вечером субботы. Сообщения Минобороны России, российских военных блогов, данные спутников НАСА свидетельствуют о том, что в Суджанском районе военные действия велись примерно на той же площади, что и в субботу. При этом российские власти признали, что ВСУ совершили рейд в соседний Беловский район. Общая площадь, на которой шли боевые действия в воскресенье, составляла до 720 кв км. Это на 70 кв км больше, чем в днем ранее.
Зображення
Детали. Самая дальняя от границы точка, где проходили бои — село Общий Колодезь в Кореневском районе (28 км до границы, всего 9 км от дороги «Льгов-Рыльск»). Согласно заявлению Минобороны, там были остановлены «мобильные группы противника на бронетехнике», которые пытались прорваться вглубь россиийской территории».

В районе райцентра Коренево российские военные обстреляли десантно-штурмовую бригаду, сообщило Минобороны. Там же спутники НАСА зафиксировали пожары.
Самая западная точка, где шли бои — район села Толпино. В нем, а также в селе Журавли, согласно пресс-релизу Минобороны, шли бои с «мобильными группами противника на бронетехнике».
В самой восточной точке боевых действий — селе Мартыновка, которое в субботу, согласно сообщению «Рыбаря», отбили российские войска, в воскресенье снова шли бои. Утром украинские военные провели серию атак на позиции российской армии, сообщил «Рыбарь».
Южнее всего бои шли в Беловском районе, где ВСУ провели рейд вглубь российский территории. Украинские военные прошли через границу в районе хутора Кучеров, следует из анализа ISW и «Радио Свободы», а также снимков спутников НАСА, зафиксировавших пожары в этом районе. Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков, бронемашины, автомобилей с боеприпасами в районе села Озерки и хутора Ивановский.
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 01:01

  Denik написав:Мої останні думки - що орківський наступ на Харків 2024 року це ще одна з їх найбільших стратегічних помилок. Результат - затяжні бої у Вовчанську та вони самі на своїй території отримують смугу 15 км без населення. Але цим наступом вони розвалять свою економіку, бо:
- не прорахували потік бажаючих добровольців, через що зросли виплати до 2 млн.
- орківські бюджети 2025-2026 року пораховані з плановою деескалацією, а по факту буде зростання витрат ще в 1,5 рази через закінчення запасів техніки, нульових запасів бк та зростанням виплат через зростання активної лінії зіткнення
- почала дешевшати нафта, бо фьючерси торгуються вже на осінь, коли буде падіння попиту.

Ще думки в продовження теми. З 15 жовтня 2023 року як орки поперли на Авдіївку почалася Сталінгарська битва якщо брати аналогії з Другою Світовою війною.
Харківський наступ орків та наші дії в Курській області - це як Курська битва в додаток до Сталінградської битви.
Постачання F-16 - це вже як повноцінний ленд-ліз з постачанням винищувачів.
Виробництво дронів в Україні - це як розгортання виробництва на екакуйовних заводах в СРСР, тільки не тотально кероване зверху, а більше віддає принципами батька Махна...

P.S. Тільки від нас зараз залежить - чи переламаємо ми за наступні 4-5 місяців хребта оркам та хуйлу та отримаємо тотальну перевагу, чи нас схилятимуть за рік до якогось мінська-3.
Підтримуйте Сили Оборони! Слава Україні! Героям Слава!
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 02:01

Кацапи накопичують ракети.

Росія може атакувати Київ сотнями ракет через провал на Курському фронті - The Times
Росія, ймовірно, готується завдати масованого ракетного удару по Києву, щоб помститися за свій провал на Курському фронті.

Зокрема росіяни можуть спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі. Про це пише The Times.

"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", - пише видання з посиланням на джерело в українському оборонному відомстві.

Співрозмовник The Times вважає, що російська атака в помсту за Курську область, ймовірно, налічуватиме набагато більше, ніж чотири ракети.

"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння - крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", - заявило джерело видання.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 07:30

  Ukrainian написав:Кацапи накопичують ракети.

Росія може атакувати Київ сотнями ракет через провал на Курському фронті - The Times
Росія, ймовірно, готується завдати масованого ракетного удару по Києву, щоб помститися за свій провал на Курському фронті.

Зокрема росіяни можуть спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі. Про це пише The Times.

"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", - пише видання з посиланням на джерело в українському оборонному відомстві.

Співрозмовник The Times вважає, що російська атака в помсту за Курську область, ймовірно, налічуватиме набагато більше, ніж чотири ракети.

"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння - крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", - заявило джерело видання.


ІПСО
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 08:47

  Бетон написав:
  flyman написав:
  UA написав: ... .уйло тактичним ядерним зарядом в Чорному морі?
Думаю, пік напруги буде 14-18 серпня

"..." це визнати безсилість то раз, і стати в ядерним маньяком для всього людства то два

ну дивись, вони в істериці підпалили ЗАЕС прямо зараз

А шо ви очікували від країни-терористки?
ЯЗ пуйло не буде використовувати, імхо, тому що його США попереджали: "якщо застосуєш яз, то ми тебе знищимо разом з тим бункером, де ти ховатимешся".
fler
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 09:53


55 хв. води...

Тільки декілька вартих уваги моментів:
1. Потужно, потужно...
2. Перемога чітко визначена. Але не вказано на головне -- дані цілі досягаються виключно шляхом повалення кремля і прапором (хоч жовто-блакитним, хоч ЄС, хоч Штатів, Британії, (КНР - ?) над ним.
3. 22 хв. -- суть і принцип усієї цієї болтології. ("Не можуть. - Можуть.").
33 хв. -- *цього не було, але...".
4. План дійсно є. Всі працюють...
Всі при справах)))
У фундаменті його -- нашє дєло правоє..., тому весь світ з нами (хто не з нами, то приєднається).
5. Суспільство, народ не готовий до іншого.

Ну і головне --- Зе. Все вирішує та ставить завдання всім Зе. Всі інші лише виконавці.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 09:57

  flyman написав:
  Schmit написав:

броварський Славко, кацапською белькотить третій день підряд про зраду

Напевно дід вже хотів би бачити наші війська біля Курчатова чи ..., а не якихось там Каучуків чи Кромських биків, адже часу на успіх обмаль.
Хоча може все так і задумано.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 10:13

  Schmit написав:Хоча може все так і задумано.
даже ради пополнения обменного фонда это стоило бы сделать. Понятно что ресурсы не равны и победы продлятся ровно до тех пор, пока рф не подтянет резервы.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 12 сер, 2024 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 10:14

  Schmit написав:Напевно дід вже хотів би бачити наші війська біля Курчатова чи ..., а не якихось там Каучуків чи Кромських биків, адже часу на успіх обмаль.
Хоча може все так і задумано.

Уже третий день как активное наступление в Курской обл. остановлено.
Учитывая силы наступавших в 10 тыс. бойцов это закономерно
ИПСО получилось хорошее.

Зачем 14 бригад небоеспособных насильно мобилизованных?
В Курск их нельзя, разбегутся по лесам.
Израсходуют по быстрому куда ни будь.
Не зря ж потратились на обмундирование, амуницию и кормили аж 5 недель.
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