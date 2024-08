Додано: Пон 12 сер, 2024 02:01

Кацапи накопичують ракети.



Росія може атакувати Київ сотнями ракет через провал на Курському фронті - The Times

Росія, ймовірно, готується завдати масованого ракетного удару по Києву, щоб помститися за свій провал на Курському фронті.



Зокрема росіяни можуть спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі. Про це пише The Times.



"Росія відчуває необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке, як Курськ, не залишиться безкарним", - пише видання з посиланням на джерело в українському оборонному відомстві.



Співрозмовник The Times вважає, що російська атака в помсту за Курську область, ймовірно, налічуватиме набагато більше, ніж чотири ракети.



"Це можуть бути сотні, з використанням складного озброєння - крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", - заявило джерело видання.