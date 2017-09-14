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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94299430943194329433>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 11:56

  Schmit написав:Напевно дід вже хотів би бачити наші війська біля Курчатова чи ..., а не якихось там Каучуків чи Кромських биків, адже часу на успіх обмаль.
Хоча може все так і задумано.


покладуть купу народу і втратять західну техніку...

Бійців ЗСУ попередили лише за день: нові деталі прориву у Курській області
Джерело у Генштабі розповіло, що до операції залучили найбільш боєздатні підрозділи.

43-річний боєць 103 ОБрТрО Іван розповів, що нові мобілізовані були майже паралізовані через страх, але воїни разом рухались — по 10 кілометрів на день. Щоночі військові змінювали передові підрозділи, які поспішно викопували позиції попереду. На третю ніч групу атакували керованими бомбами.

"Все горіло. Руки тут, ноги там", — згадав захисник.

12 його побратимів загинули, а сам Іван отримав осколкові поранення паху та грудної клітки.

28-річний десантник 33 ОМБр Ангол також отримав поранення, його ліва рука знерухомлена у фіксаторі, а з тіла стирчать трубки, пакети та дроти. Він побував на відстані 30 кілометрів від кордону, після чого постраждав від влучання артилерії або бомби. Військовослужбовець не виключає й "дружнього вогню".

Він пам’ятає, як впав на землю та закричав "300". Зі слів Ангола, російські бійці тікали, швидко покидаючи техніку та боєприпаси.

Піхотинець Микола розповів, що був у першій групі, яка зайшла на територію Росії. Його та побратимів атакували ворожі пілоти, щойно вони увійшли в перше село. У другому селі група потрапила під обстріл гелікоптерів.

Микола пригадав, як кинувся на землю, а потім почув падіння гелікоптера. "Пташку" збили зенітною ракетою. Боєць зламав при падінні ребро, тож його довелося евакуювати.

У ЗМІ зазначили, що усі троє солдатів, які дали коментарі для матеріалу, були виведені без перепочинку з передової на сході. Про це воїнів попередили лише за день.

У виданні припустили, що мінімальна мета операції — відведення російських військ з Харківської та Донецької областей. Росія перекинула сили з харківського фронту, але на Донбасі з цим не поспішає.

"Їхні командири не ідіоти. Вони рухають сили, але не так швидко, як хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розширити логістику на 80 чи 100 кілометрів", — пояснило джерело в Генштабі.

Анонім закликав не порівнювати прорив з успішним харківським контрнаступом у 2022 році. Він уточнив, що нині ЗС РФ серйозніше ставляться до війни.

"Небезпека полягає в тому, що ми потрапимо в пастку, і Росія зітре нам зуби", — додало джерело.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/662 ... iy-oblasti
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:33

  jump написав:
  Schmit написав:Напевно дід вже хотів би бачити наші війська біля Курчатова чи ..., а не якихось там Каучуків чи Кромських биків, адже часу на успіх обмаль.
Хоча може все так і задумано.


покладуть купу народу і втратять західну техніку...

Бійців ЗСУ попередили лише за день: нові деталі прориву у Курській області
Джерело у Генштабі розповіло, що до операції залучили найбільш боєздатні підрозділи.

43-річний боєць 103 ОБрТрО Іван розповів, що нові мобілізовані були майже паралізовані через страх, але воїни разом рухались — по 10 кілометрів на день. Щоночі військові змінювали передові підрозділи, які поспішно викопували позиції попереду. На третю ніч групу атакували керованими бомбами.

"Все горіло. Руки тут, ноги там", — згадав захисник.

12 його побратимів загинули, а сам Іван отримав осколкові поранення паху та грудної клітки.

28-річний десантник 33 ОМБр Ангол також отримав поранення, його ліва рука знерухомлена у фіксаторі, а з тіла стирчать трубки, пакети та дроти. Він побував на відстані 30 кілометрів від кордону, після чого постраждав від влучання артилерії або бомби. Військовослужбовець не виключає й "дружнього вогню".

Він пам’ятає, як впав на землю та закричав "300". Зі слів Ангола, російські бійці тікали, швидко покидаючи техніку та боєприпаси.

Піхотинець Микола розповів, що був у першій групі, яка зайшла на територію Росії. Його та побратимів атакували ворожі пілоти, щойно вони увійшли в перше село. У другому селі група потрапила під обстріл гелікоптерів.

Микола пригадав, як кинувся на землю, а потім почув падіння гелікоптера. "Пташку" збили зенітною ракетою. Боєць зламав при падінні ребро, тож його довелося евакуювати.

У ЗМІ зазначили, що усі троє солдатів, які дали коментарі для матеріалу, були виведені без перепочинку з передової на сході. Про це воїнів попередили лише за день.

У виданні припустили, що мінімальна мета операції — відведення російських військ з Харківської та Донецької областей. Росія перекинула сили з харківського фронту, але на Донбасі з цим не поспішає.

"Їхні командири не ідіоти. Вони рухають сили, але не так швидко, як хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розширити логістику на 80 чи 100 кілометрів", — пояснило джерело в Генштабі.

Анонім закликав не порівнювати прорив з успішним харківським контрнаступом у 2022 році. Він уточнив, що нині ЗС РФ серйозніше ставляться до війни.

"Небезпека полягає в тому, що ми потрапимо в пастку, і Росія зітре нам зуби", — додало джерело.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/662 ... iy-oblasti

Трохи запізнились ми з наступом у тому напрямку - більш ніж на рік запізнились.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:34

  jump написав:
  Schmit написав:Напевно дід вже хотів би бачити наші війська біля Курчатова чи ..., а не якихось там Каучуків чи Кромських биків, адже часу на успіх обмаль.
Хоча може все так і задумано.


покладуть купу народу і втратять західну техніку...

Бійців ЗСУ попередили лише за день: нові деталі прориву у Курській області
Джерело у Генштабі розповіло, що до операції залучили найбільш боєздатні підрозділи.

43-річний боєць 103 ОБрТрО Іван розповів, що нові мобілізовані були майже паралізовані через страх, але воїни разом рухались — по 10 кілометрів на день. Щоночі військові змінювали передові підрозділи, які поспішно викопували позиції попереду. На третю ніч групу атакували керованими бомбами.

"Все горіло. Руки тут, ноги там", — згадав захисник.

12 його побратимів загинули, а сам Іван отримав осколкові поранення паху та грудної клітки.

28-річний десантник 33 ОМБр Ангол також отримав поранення, його ліва рука знерухомлена у фіксаторі, а з тіла стирчать трубки, пакети та дроти. Він побував на відстані 30 кілометрів від кордону, після чого постраждав від влучання артилерії або бомби. Військовослужбовець не виключає й "дружнього вогню".

Він пам’ятає, як впав на землю та закричав "300". Зі слів Ангола, російські бійці тікали, швидко покидаючи техніку та боєприпаси.

Піхотинець Микола розповів, що був у першій групі, яка зайшла на територію Росії. Його та побратимів атакували ворожі пілоти, щойно вони увійшли в перше село. У другому селі група потрапила під обстріл гелікоптерів.

Микола пригадав, як кинувся на землю, а потім почув падіння гелікоптера. "Пташку" збили зенітною ракетою. Боєць зламав при падінні ребро, тож його довелося евакуювати.

У ЗМІ зазначили, що усі троє солдатів, які дали коментарі для матеріалу, були виведені без перепочинку з передової на сході. Про це воїнів попередили лише за день.

У виданні припустили, що мінімальна мета операції — відведення російських військ з Харківської та Донецької областей. Росія перекинула сили з харківського фронту, але на Донбасі з цим не поспішає.

"Їхні командири не ідіоти. Вони рухають сили, але не так швидко, як хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розширити логістику на 80 чи 100 кілометрів", — пояснило джерело в Генштабі.

Анонім закликав не порівнювати прорив з успішним харківським контрнаступом у 2022 році. Він уточнив, що нині ЗС РФ серйозніше ставляться до війни.

"Небезпека полягає в тому, що ми потрапимо в пастку, і Росія зітре нам зуби", — додало джерело.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/662 ... iy-oblasti

Краще тримати в тилу 700 тис ЗСУ, 127 тис СБУ від 100 тис в НП та ТЦК. Вірно?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:37

  jump написав:
"Небезпека полягає в тому, що ми потрапимо в пастку, і Росія зітре нам зуби", — додало джерело.

На 7-й день рашистська пропаганда трохи оговталась і прийшла в себе, вигадала якусь маячню, що начебто це теж пуйловська багатоходовочка і хитрий план, самому не смішно?

А ці "анонімні джерела" це взагалі можна сказати рашаіпсо.

Головне що нічого роками не міняється, це той факт , що диванні критикани зрадофіли притягують всяке рашалайно одразу після ворожого закидання(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:37

Курськ

Мета наступу залежить лише від кінцевого результату,ось так приблизно буде відповідь в цілому, наврядчи на своїх територіях застосують ЯЗ
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:37

  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=YkIE8Dq6CWc

Schmit, что случилось? Вы вдруг перестали постить видео от "Пульса України" (333 тыс. подписчиков), перейдя вместо этого на "Броварське телебачення Славка" (16,1 тыс. подписчиков). Может причина в том, что тогда вы постили как орки продвигаются на территории Украины, а сейчас первые почти 7 из 11,5 минут посвящены Курской операции и там реально показаны и пленные ахматовцы, и продвижение украинских войск, и вопли орковских военкоров в стиле "все пропало!", в отличие от Славка, где на экране Зображення ?

Если вас заблокировали на "Пульсе України", сделаю вместо вас:
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:40

  yanyura написав:Schmit, что случилось? Вы вдруг перестали постить видео от "Пульса України"

Так хтось же пищав, що там одна зрада.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 12:42

  Schmit написав:
  yanyura написав:Schmit, что случилось? Вы вдруг перестали постить видео от "Пульса України"

Так хтось же пищав, що там одна зрада.

yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 13:38

  yanyura написав:
  Schmit написав:
  yanyura написав:Schmit, что случилось? Вы вдруг перестали постить видео от "Пульса України"

Так хтось же пищав, що там одна зрада.


Як маєте час і натхнення - листайте форум, там не одне ім'я, може і на себе вийдете.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 12 сер, 2024 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 13:38

  somilitark написав:
  jump написав:
"Небезпека полягає в тому, що ми потрапимо в пастку, і Росія зітре нам зуби", — додало джерело.

На 7-й день рашистська пропаганда трохи оговталась і прийшла в себе, вигадала якусь маячню...

:D :D :D Та да, шось довго вигадували, може чекали на вказівки від Хазяїна? Або сподівалися на рузький авось?
  somilitark написав:А ці "анонімні джерела" це взагалі можна сказати рашаіпсо.

Головне що нічого роками не міняється, це той факт , що диванні критикани зрадофіли притягують всяке рашалайно одразу після ворожого закидання(((

Хто-де-чим харчується, те сюди й тягне.
fler
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