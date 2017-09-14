Додано: Пон 12 сер, 2024 11:56

Schmit написав: Напевно дід вже хотів би бачити наші війська біля Курчатова чи ..., а не якихось там Каучуків чи Кромських биків, адже часу на успіх обмаль.

Хоча може все так і задумано. Напевно дід вже хотів би бачити наші війська біля Курчатова чи ..., а не якихось там Каучуків чи Кромських биків, адже часу на успіх обмаль.Хоча може все так і задумано.

покладуть купу народу і втратять західну техніку...Бійців ЗСУ попередили лише за день: нові деталі прориву у Курській областіДжерело у Генштабі розповіло, що до операції залучили найбільш боєздатні підрозділи.43-річний боєць 103 ОБрТрО Іван розповів, що нові мобілізовані були майже паралізовані через страх, але воїни разом рухались — по 10 кілометрів на день. Щоночі військові змінювали передові підрозділи, які поспішно викопували позиції попереду. На третю ніч групу атакували керованими бомбами."Все горіло. Руки тут, ноги там", — згадав захисник.12 його побратимів загинули, а сам Іван отримав осколкові поранення паху та грудної клітки.28-річний десантник 33 ОМБр Ангол також отримав поранення, його ліва рука знерухомлена у фіксаторі, а з тіла стирчать трубки, пакети та дроти. Він побував на відстані 30 кілометрів від кордону, після чого постраждав від влучання артилерії або бомби. Військовослужбовець не виключає й "дружнього вогню".Він пам’ятає, як впав на землю та закричав "300". Зі слів Ангола, російські бійці тікали, швидко покидаючи техніку та боєприпаси.Піхотинець Микола розповів, що був у першій групі, яка зайшла на територію Росії. Його та побратимів атакували ворожі пілоти, щойно вони увійшли в перше село. У другому селі група потрапила під обстріл гелікоптерів.Микола пригадав, як кинувся на землю, а потім почув падіння гелікоптера. "Пташку" збили зенітною ракетою. Боєць зламав при падінні ребро, тож його довелося евакуювати.У ЗМІ зазначили, що усі троє солдатів, які дали коментарі для матеріалу, були виведені без перепочинку з передової на сході. Про це воїнів попередили лише за день.У виданні припустили, що мінімальна мета операції — відведення російських військ з Харківської та Донецької областей. Росія перекинула сили з харківського фронту, але на Донбасі з цим не поспішає."Їхні командири не ідіоти. Вони рухають сили, але не так швидко, як хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розширити логістику на 80 чи 100 кілометрів", — пояснило джерело в Генштабі.Анонім закликав не порівнювати прорив з успішним харківським контрнаступом у 2022 році. Він уточнив, що нині ЗС РФ серйозніше ставляться до війни."Небезпека полягає в тому, що ми потрапимо в пастку, і Росія зітре нам зуби", — додало джерело.