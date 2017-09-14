sens написав:Мета наступу залежить лише від кінцевого результату,ось так приблизно буде відповідь в цілому, наврядчи на своїх територіях застосують ЯЗ
Мета зробити зробити набіг та посіяти паніку та хаос. Крім того є дзюра в кородоні, через яку можна пропхати купу РДГ, які би зайнялися руйнуванням логістики та інфраструктури в радіусі до 100 км (2-3 піші переходи). Ще кілька таких набігів в різних місцях було б непогано. Для тих сил та озброєння що є, досить вдала операція не моменті, а далі буде видно.
Тільки декілька вартих уваги моментів: 1. Потужно, потужно... 2. Перемога чітко визначена. Але не вказано на головне -- дані цілі досягаються виключно шляхом повалення кремля і прапором (хоч жовто-блакитним, хоч ЄС, хоч Штатів, Британії, (КНР - ?) над ним. 3. 22 хв. -- суть і принцип усієї цієї болтології. ("Не можуть. - Можуть."). 33 хв. -- *цього не було, але...". 4. План дійсно є. Всі працюють... Всі при справах))) У фундаменті його -- нашє дєло правоє..., тому весь світ з нами (хто не з нами, то приєднається). 5. Суспільство, народ не готовий до іншого.
Ну і головне --- Зе. Все вирішує та ставить завдання всім Зе. Всі інші лише виконавці.
думаю, Соскін ту воду профільтрує і видасть результат аналізу
броварський Славко, кацапською белькотить третій день підряд про зраду
Напевно дід вже хотів би бачити наші війська біля Курчатова чи ..., а не якихось там Каучуків чи Кромських биків, адже часу на успіх обмаль. Хоча може все так і задумано.
дід ще, як і Соскін пам"ятає револіційні принципи: "промєдлєніє смєрті подобно". тобто в такому ділі як набіг, як і при революції, важливо несподіваність, нахрапистисть/хупса і швидкий розвиток успіху. Як тільки забуксували, то пропадає ефект хаосу і паніки у ворога, можна вертатися на базу. Вирівнювання фронту від одного виступу кордону до іншого виступу, думаю, навряд чи можливий, так як сил замало, а в РФ таки може бути в оточенні опинитися угрупування що не позубам. Масова здача як РА танкам Гудеріана як в перші місяці ВВВ малоімовірно, що відбудеться. З іншого боку, там ніякого ополчення як такого нема, тільки #путєнспасі
flyman А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені
А что же вы, сделав большой копипаст, опустили конец статьи? А он таков:
У статті йдеться, що математика війни ніколи не грала на користь Україні через обмежені ресурси, і напад вглиб країни-агресорки може погіршити ситуацію. Однак операція у Курській області вже має один важливий позитивний результат — вона підвищила моральний дух, який дозволяв роками Україні обманювати математику. Втомлені та виснажені бійці зізнаються, що не шкодують про ризикований прорив навіть попри втрати.
"Вперше за довгий час у нас є рух. Я почувався тигром", — поділився поранений десантник Ангол.
The_Rebel написав:flyman А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені
В цю гру можуть грати обидві сторони. Цікаво інше, чому не створюються ОТГ та не проголошується КНР? Де та їх "опозиція"?
The_Rebel написав:flyman А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені
Для таких цілей шмат території має бути значно більший і цінніший.