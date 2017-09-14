RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9430943194329433>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 13:55

  Schmit написав:
  yanyura написав:Schmit, что случилось? Вы вдруг перестали постить видео от "Пульса України"

Так хтось же пищав, що там одна зрада.

"сын лейтенанта", продолжай в том же духе, у тебя есть тут одноклубники-зрадофилы, вот джумп уже подключился :mrgreen:

yanyura , спасибо что не поленились макнуть зрадофила в свое-же дерьмо аргументированно с ссылками, удачи)
Прохожий
 
Повідомлень: 13797
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 13:59

  sens написав:Мета наступу залежить лише від кінцевого результату,ось так приблизно буде відповідь в цілому, наврядчи на своїх територіях застосують ЯЗ

Мета зробити зробити набіг та посіяти паніку та хаос.
Крім того є дзюра в кородоні, через яку можна пропхати купу РДГ, які би зайнялися руйнуванням логістики та інфраструктури в радіусі до 100 км (2-3 піші переходи).
Ще кілька таких набігів в різних місцях було б непогано.
Для тих сил та озброєння що є, досить вдала операція не моменті, а далі буде видно.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36000
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:01

  detroytred написав:
55 хв. води...

Тільки декілька вартих уваги моментів:
1. Потужно, потужно...
2. Перемога чітко визначена. Але не вказано на головне -- дані цілі досягаються виключно шляхом повалення кремля і прапором (хоч жовто-блакитним, хоч ЄС, хоч Штатів, Британії, (КНР - ?) над ним.
3. 22 хв. -- суть і принцип усієї цієї болтології. ("Не можуть. - Можуть.").
33 хв. -- *цього не було, але...".
4. План дійсно є. Всі працюють...
Всі при справах)))
У фундаменті його -- нашє дєло правоє..., тому весь світ з нами (хто не з нами, то приєднається).
5. Суспільство, народ не готовий до іншого.

Ну і головне --- Зе. Все вирішує та ставить завдання всім Зе. Всі інші лише виконавці.

думаю, Соскін ту воду профільтрує і видасть результат аналізу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36000
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:05

  Прохожий написав:
  Schmit написав:
  yanyura написав:Schmit, что случилось? Вы вдруг перестали постить видео от "Пульса України"

Так хтось же пищав, що там одна зрада.

"сын лейтенанта", продолжай в том же духе, у тебя есть тут одноклубники-зрадофилы, вот джумп уже подключился :mrgreen:

yanyura , спасибо что не поленились макнуть зрадофила в свое-же дерьмо аргументированно с ссылками, удачи)

  yanyura написав:

Ну от, один є.
Schmit
 
Повідомлень: 4533
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:11

  Schmit написав:
  flyman написав:
  Schmit написав:

броварський Славко, кацапською белькотить третій день підряд про зраду

Напевно дід вже хотів би бачити наші війська біля Курчатова чи ..., а не якихось там Каучуків чи Кромських биків, адже часу на успіх обмаль.
Хоча може все так і задумано.

дід ще, як і Соскін пам"ятає револіційні принципи: "промєдлєніє смєрті подобно".
тобто в такому ділі як набіг, як і при революції, важливо несподіваність, нахрапистисть/хупса і швидкий розвиток успіху. Як тільки забуксували, то пропадає ефект хаосу і паніки у ворога, можна вертатися на базу.
Вирівнювання фронту від одного виступу кордону до іншого виступу, думаю, навряд чи можливий, так як сил замало, а в РФ таки може бути в оточенні опинитися угрупування що не позубам. Масова здача як РА танкам Гудеріана як в перші місяці ВВВ малоімовірно, що відбудеться. З іншого боку, там ніякого ополчення як такого нема, тільки #путєнспасі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36000
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:24

flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 398
З нами з: 01.06.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:24

  jump написав:
  Schmit написав:Напевно дід вже хотів би бачити наші війська біля Курчатова чи ..., а не якихось там Каучуків чи Кромських биків, адже часу на успіх обмаль.
Хоча може все так і задумано.

...
Анонім закликав не порівнювати прорив з успішним харківським контрнаступом у 2022 році. Він уточнив, що нині ЗС РФ серйозніше ставляться до війни.

"Небезпека полягає в тому, що ми потрапимо в пастку, і Росія зітре нам зуби", — додало джерело.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/662 ... iy-oblasti


А что же вы, сделав большой копипаст, опустили конец статьи? А он таков:
У статті йдеться, що математика війни ніколи не грала на користь Україні через обмежені ресурси, і напад вглиб країни-агресорки може погіршити ситуацію. Однак операція у Курській області вже має один важливий позитивний результат — вона підвищила моральний дух, який дозволяв роками Україні обманювати математику. Втомлені та виснажені бійці зізнаються, що не шкодують про ризикований прорив навіть попри втрати.

"Вперше за довгий час у нас є рух. Я почувався тигром", — поділився поранений десантник Ангол.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/662 ... iy-oblasti
(выделено мной)

Может потому, что в "зраду-зраду" не вписывается?
yanyura
 
Повідомлень: 7101
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1536 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:28

  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені

В цю гру можуть грати обидві сторони.
Цікаво інше, чому не створюються ОТГ та не проголошується КНР?
Де та їх "опозиція"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36000
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:33

  flyman написав:
Де та їх "опозиція"?

Там же где и ваша смелость ) У Украины не стоит задача захвата территории. Только контроль и обмен )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5003
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:51

  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені

Для таких цілей шмат території має бути значно більший і цінніший.
Schmit
 
Повідомлень: 4533
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9430943194329433>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222892
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708860
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6634)
12.08.2024 14:03
ТАСКОМБАНК (3453)
12.08.2024 13:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.