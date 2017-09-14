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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 сер, 2024 14:55
stm написав: flyman написав:
Де та їх "опозиція"?
Там же где и ваша смелость ) У Украины не стоит задача захвата территории. Только контроль и обмен )
Чим вона відрізняється від інших, які включені до складу РФ?
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flyman
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