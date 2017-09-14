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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 сер, 2024 14:55
stm написав: flyman написав:
Де та їх "опозиція"?
Там же где и ваша смелость ) У Украины не стоит задача захвата территории. Только контроль и обмен )
Чим вона відрізняється від інших, які включені до складу РФ?
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Додано: Пон 12 сер, 2024 15:21
flyman написав:
Чим вона відрізняється від інших, які включені до складу РФ?
Другие - это наши, а это - на обмен. Да, и филипинок там нет )
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Додано: Пон 12 сер, 2024 15:40
Schmit написав: The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори.
Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені
Для таких цілей шмат території має бути значно більший і цінніший.
Звичайно, чим більше тим краще. Але також грає роль сам факт. Бо як тепер Китаю говорити про тільки "українську кризу"? Коли в росії більше 100 тис. людей евакуйовано. Другий момент, допустимо Трампу разом з Сі вдалося посадити за стіл обидві сторони, то одне діло - обговорення суто українських територій. Там москалі почнуть нести ахінею, що населення "самоопределілось", а вони просто захищають їх вибір. Інша справа, коли українці такі, хм, значить куряни також будуть визначати свою долю на референдумі
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Додано: Пон 12 сер, 2024 16:03
flyman написав: stm написав: flyman написав:
Чим вона відрізняється від інших, які включені до складу РФ?
Другие - это наши, а это - на обмен. Да, и филипинок там нет )
УНР вже не ваше, от і вскрилась консерва
Ок. Только вчера была турбо патриоткой и вот уже консерва. Ах, это моё женское непостоянство)))
Азов теперь есть возможность освободить, меня устраивает. Ахмат в костюме не последний ведь попался.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 16:12
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Додано: Пон 12 сер, 2024 16:22
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