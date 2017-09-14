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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9430943194329433

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 14:55

  stm написав:
  flyman написав:
Де та їх "опозиція"?

Там же где и ваша смелость ) У Украины не стоит задача захвата территории. Только контроль и обмен )

Чим вона відрізняється від інших, які включені до складу РФ?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 15:21

  flyman написав:
Чим вона відрізняється від інших, які включені до складу РФ?

Другие - это наши, а это - на обмен. Да, и филипинок там нет )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 15:40

  Schmit написав:
  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені

Для таких цілей шмат території має бути значно більший і цінніший.

Звичайно, чим більше тим краще. Але також грає роль сам факт. Бо як тепер Китаю говорити про тільки "українську кризу"? Коли в росії більше 100 тис. людей евакуйовано. Другий момент, допустимо Трампу разом з Сі вдалося посадити за стіл обидві сторони, то одне діло - обговорення суто українських територій. Там москалі почнуть нести ахінею, що населення "самоопределілось", а вони просто захищають їх вибір. Інша справа, коли українці такі, хм, значить куряни також будуть визначати свою долю на референдумі
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:03

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:
Чим вона відрізняється від інших, які включені до складу РФ?

Другие - это наши, а это - на обмен. Да, и филипинок там нет )

УНР вже не ваше, от і вскрилась консерва

Ок. Только вчера была турбо патриоткой и вот уже консерва. Ах, это моё женское непостоянство)))
Азов теперь есть возможность освободить, меня устраивает. Ахмат в костюме не последний ведь попался.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дід Бровко викликає дух ТЯО
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:22

Schmit
 
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