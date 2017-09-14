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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9430943194329433

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 15:21

  flyman написав:
Чим вона відрізняється від інших, які включені до складу РФ?

Другие - это наши, а это - на обмен. Да, и филипинок там нет )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 15:40

  Schmit написав:
  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені

Для таких цілей шмат території має бути значно більший і цінніший.

Звичайно, чим більше тим краще. Але також грає роль сам факт. Бо як тепер Китаю говорити про тільки "українську кризу"? Коли в росії більше 100 тис. людей евакуйовано. Другий момент, допустимо Трампу разом з Сі вдалося посадити за стіл обидві сторони, то одне діло - обговорення суто українських територій. Там москалі почнуть нести ахінею, що населення "самоопределілось", а вони просто захищають їх вибір. Інша справа, коли українці такі, хм, значить куряни також будуть визначати свою долю на референдумі
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дід Бровко викликає дух ТЯО
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:22

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 17:16

Ukraine’s invasion of Russia is erasing Vladimir Putin’s last red lines

The goals of this ambitious Kursk incursion are still shrouded in mystery and subject to much debate, but it is already clear that Ukraine’s decision to invade Russia has succeeded in making a complete mockery of Vladimir Putin’s red lines and the West’s fears of escalation.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/u ... red-lines/

Звільнення частин курської області стирає останні червоні лінії .уйла
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