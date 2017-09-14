Другие - это наши, а это - на обмен. Да, и филипинок там нет )
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Додано: Пон 12 сер, 2024 15:21
Додано: Пон 12 сер, 2024 15:40
Звичайно, чим більше тим краще. Але також грає роль сам факт. Бо як тепер Китаю говорити про тільки "українську кризу"? Коли в росії більше 100 тис. людей евакуйовано. Другий момент, допустимо Трампу разом з Сі вдалося посадити за стіл обидві сторони, то одне діло - обговорення суто українських територій. Там москалі почнуть нести ахінею, що населення "самоопределілось", а вони просто захищають їх вибір. Інша справа, коли українці такі, хм, значить куряни також будуть визначати свою долю на референдумі
Додано: Пон 12 сер, 2024 16:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
дід Бровко викликає дух ТЯО
Додано: Пон 12 сер, 2024 17:16
Ukraine’s invasion of Russia is erasing Vladimir Putin’s last red lines
The goals of this ambitious Kursk incursion are still shrouded in mystery and subject to much debate, but it is already clear that Ukraine’s decision to invade Russia has succeeded in making a complete mockery of Vladimir Putin’s red lines and the West’s fears of escalation.
Звільнення частин курської області стирає останні червоні лінії .уйла
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