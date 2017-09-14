Другие - это наши, а это - на обмен. Да, и филипинок там нет )
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Додано: Пон 12 сер, 2024 15:21
Додано: Пон 12 сер, 2024 15:40
Звичайно, чим більше тим краще. Але також грає роль сам факт. Бо як тепер Китаю говорити про тільки "українську кризу"? Коли в росії більше 100 тис. людей евакуйовано. Другий момент, допустимо Трампу разом з Сі вдалося посадити за стіл обидві сторони, то одне діло - обговорення суто українських територій. Там москалі почнуть нести ахінею, що населення "самоопределілось", а вони просто захищають їх вибір. Інша справа, коли українці такі, хм, значить куряни також будуть визначати свою долю на референдумі
Додано: Пон 12 сер, 2024 16:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
дід Бровко викликає дух ТЯО
Додано: Пон 12 сер, 2024 17:16
Ukraine’s invasion of Russia is erasing Vladimir Putin’s last red lines
The goals of this ambitious Kursk incursion are still shrouded in mystery and subject to much debate, but it is already clear that Ukraine’s decision to invade Russia has succeeded in making a complete mockery of Vladimir Putin’s red lines and the West’s fears of escalation.
Звільнення частин курської області стирає останні червоні лінії .уйла
Додано: Пон 12 сер, 2024 18:13
Якщо ще й Кримський міст в цьому місяці знищать, то може нарешті в світі почнеться ціпна реакція дочавити оркостан і поділити на дрібні частини навічно.
І в партнерів просто не залишається причин стримуватися з допомогою та дозволами.
Курська операція поставила на розтяжку всіх: партнери тепер змушені якісніше допомагати; орковлада змушена або спробувати відповісти, або здавати задню (хоч зібрати речі і за поребрик, хоч сама пропонувати перемовини з максимум вимог -- перехідний етап для Криму).
Незрозуміло буде, якщо всі будуть вести себе далі, як нічого не відбулося.
Тоді точно всі в Матриці)))
Де за її бажанням маленький інфопривід є причиною для перевертання величезних гор, а величезна подія може не мати ніякого впливу.
Додано: Пон 12 сер, 2024 18:37
Олімпіада закінчилася, пора приступати до справ. У Франції Макрон вже вирішив проблему з виборами до парламенту, сам переобратися вже все рівно не зможе, то чому б не проявити лідерство? Так само Байден - б'є ж себе в груди, що міг би ще один срок, але однопартійці не підтримали. Ну то маєш ще майже півроку, ввійди в історію і покажи на що здатен.
П.с. Путін недоговороздатний, та і йому крім війни вже нічого не потрібно, це вже сенс залишку його життя - знищити Україну. Зробити для цього все, навіть на шкоду Росії, це вже особисте в нього. Тож Захід міг би працювати з оточенням, обіцяти амністію, зняття санкцій, відновлення співпраці, щоб діда по принципу Хрущова - поїхав на відпочинок на Валдай, повертається, а він уже не перший. Навіть не треба ліквідувати, залишити на почесній пенсії
Додано: Пон 12 сер, 2024 18:44
Це б був ідеальний варіант.
Для всіх.
Незрозуміло чому він взагалі не стався десь в середині 2000-х років?
Особливо після мюнхенської промови пу. В 2007-му наче.
*Наміри В. Путіна перетворити Росію в один з полюсів світової політики жодним чином не відповідав місцю Росії в світовій економіці, тому не розглядався західними політиками як захід щодо забезпечення Росією власних економічних інтересів, навпаки, він показав, що Росія буде намагатись отримати своє місце в розподілі впливу не економічними, а, насамперед, силовими засобами. Саме тому одразу після заяви Путіна на Заході (насамперед, у США) було заявлено про відновлення холодної війни. Американські делегати на конференції зійшлися на думці, що в промові Путіна мали місце «найагресивніші висловлювання, які будь-хто з російських лідерів робив з часів холодної війни»[3].
Зважаючи на технологічну та економічну відсталість Росії, промова Путіна не була сприйнята американським міністром оборони як така, що визначала загрози для США та їхніх союзників.*
"І нашим же пір'ям..." (с) Однажды орёл.
Самі ж взростили чудовисько.
Правда, не для себе, а для нас...
З.и. є факт -- величезна потужна доволі розвинута (ну нехай не розвинута, але з достатньо високим потенціалом для розвитку: ЕГП, логістичні маршрути, газосховища, кваліфікована робоча сила, залишки енергетики, метал, зерно, космос, літаки і т.д.) країна Європи Україна з 52 млн. населенням за 30+ років --- ...
Самі чи масони-хрєнони, конспірологія чи природній процес, але є факт.
В дещо якомусь плані такий же, як ота Югославія аж ніяк не вписувалась в проект Європи.
Ота Югославія з доволі конкурентною легкою промисловістю (від взуття до ліків).
Додано: Пон 12 сер, 2024 19:18
Додано: Пон 12 сер, 2024 19:36
detroytred
Побачив, що реакції нема - і за рік підняв ставки, почав з Грузії.
Причому в Європі тоді всюди були його друзі - від Берлусконі до Меркель. А якщо не друзі, то мямлі, які самі йому до рота заглядали. Україні відмовили в НАТО саме через це. Що там казати, я вважаю Захід сам його створив своєю поведінкою. Пам'ятаю, працював на заводі в Європі, то підходить до мене колега (це вже було після 2014р., але він плутав Україну і росію) і каже - путін во такий мужик (палець вверх), наші політики всі тюфяки в порівнянні з ним. Тож якщо усі про тебе так думають і відповідно ставляться з таким піететом, то звичайно путін сам увірував у свій мачизм, унікальність та у свою місію. А якщо глянути на нього у відео з дому Собчака - ну чмо звичайне болотяне східносибірське.
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