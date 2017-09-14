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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9430943194329433

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 15:21

  flyman написав:
Чим вона відрізняється від інших, які включені до складу РФ?

Другие - это наши, а это - на обмен. Да, и филипинок там нет )
stm
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 15:40

  Schmit написав:
  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені

Для таких цілей шмат території має бути значно більший і цінніший.

Звичайно, чим більше тим краще. Але також грає роль сам факт. Бо як тепер Китаю говорити про тільки "українську кризу"? Коли в росії більше 100 тис. людей евакуйовано. Другий момент, допустимо Трампу разом з Сі вдалося посадити за стіл обидві сторони, то одне діло - обговорення суто українських територій. Там москалі почнуть нести ахінею, що населення "самоопределілось", а вони просто захищають їх вибір. Інша справа, коли українці такі, хм, значить куряни також будуть визначати свою долю на референдумі
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

дід Бровко викликає дух ТЯО
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 16:22

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 17:16

Ukraine’s invasion of Russia is erasing Vladimir Putin’s last red lines

The goals of this ambitious Kursk incursion are still shrouded in mystery and subject to much debate, but it is already clear that Ukraine’s decision to invade Russia has succeeded in making a complete mockery of Vladimir Putin’s red lines and the West’s fears of escalation.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/u ... red-lines/

Звільнення частин курської області стирає останні червоні лінії .уйла
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:13

  Schmit написав:

Якщо ще й Кримський міст в цьому місяці знищать, то може нарешті в світі почнеться ціпна реакція дочавити оркостан і поділити на дрібні частини навічно.

  Ukrainian написав:Звільнення частин курської області стирає останні червоні лінії .уйла

І в партнерів просто не залишається причин стримуватися з допомогою та дозволами.


Курська операція поставила на розтяжку всіх: партнери тепер змушені якісніше допомагати; орковлада змушена або спробувати відповісти, або здавати задню (хоч зібрати речі і за поребрик, хоч сама пропонувати перемовини з максимум вимог -- перехідний етап для Криму).

Незрозуміло буде, якщо всі будуть вести себе далі, як нічого не відбулося.
Тоді точно всі в Матриці)))
Де за її бажанням маленький інфопривід є причиною для перевертання величезних гор, а величезна подія може не мати ніякого впливу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:37

  detroytred написав:Якщо ще й Кримський міст в цьому місяці знищать, то може нарешті в світі почнеться ціпна реакція дочавити оркостан і поділити на дрібні частини навічно.

Олімпіада закінчилася, пора приступати до справ. У Франції Макрон вже вирішив проблему з виборами до парламенту, сам переобратися вже все рівно не зможе, то чому б не проявити лідерство? Так само Байден - б'є ж себе в груди, що міг би ще один срок, але однопартійці не підтримали. Ну то маєш ще майже півроку, ввійди в історію і покажи на що здатен.
П.с. Путін недоговороздатний, та і йому крім війни вже нічого не потрібно, це вже сенс залишку його життя - знищити Україну. Зробити для цього все, навіть на шкоду Росії, це вже особисте в нього. Тож Захід міг би працювати з оточенням, обіцяти амністію, зняття санкцій, відновлення співпраці, щоб діда по принципу Хрущова - поїхав на відпочинок на Валдай, повертається, а він уже не перший. Навіть не треба ліквідувати, залишити на почесній пенсії
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:44

  The_Rebel написав: Тож Захід міг би працювати з оточенням, обіцяти амністію, зняття санкцій, відновлення співпраці, щоб діда по принципу Хрущова - поїхав на відпочинок на Валдай, повертається, а він уже не перший. Навіть не треба ліквідувати, залишити на почесній пенсії

Це б був ідеальний варіант.
Для всіх.

Незрозуміло чому він взагалі не стався десь в середині 2000-х років?
Особливо після мюнхенської промови пу. В 2007-му наче.

*Наміри В. Путіна перетворити Росію в один з полюсів світової політики жодним чином не відповідав місцю Росії в світовій економіці, тому не розглядався західними політиками як захід щодо забезпечення Росією власних економічних інтересів, навпаки, він показав, що Росія буде намагатись отримати своє місце в розподілі впливу не економічними, а, насамперед, силовими засобами. Саме тому одразу після заяви Путіна на Заході (насамперед, у США) було заявлено про відновлення холодної війни. Американські делегати на конференції зійшлися на думці, що в промові Путіна мали місце «найагресивніші висловлювання, які будь-хто з російських лідерів робив з часів холодної війни»[3].
Зважаючи на технологічну та економічну відсталість Росії, промова Путіна не була сприйнята американським міністром оборони як така, що визначала загрози для США та їхніх союзників.*
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Мюнхенська_промова_Володимира_Путіна

"І нашим же пір'ям..." (с) Однажды орёл.
Самі ж взростили чудовисько.
Правда, не для себе, а для нас...

З.и. є факт -- величезна потужна доволі розвинута (ну нехай не розвинута, але з достатньо високим потенціалом для розвитку: ЕГП, логістичні маршрути, газосховища, кваліфікована робоча сила, залишки енергетики, метал, зерно, космос, літаки і т.д.) країна Європи Україна з 52 млн. населенням за 30+ років --- ...
Самі чи масони-хрєнони, конспірологія чи природній процес, але є факт.

В дещо якомусь плані такий же, як ота Югославія аж ніяк не вписувалась в проект Європи.
Ота Югославія з доволі конкурентною легкою промисловістю (від взуття до ліків).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:18

Сирський повідомив, що під контролем наших воїнів знаходиться близько 1 000 км² території рф.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 19:36

detroytred
Побачив, що реакції нема - і за рік підняв ставки, почав з Грузії.
Причому в Європі тоді всюди були його друзі - від Берлусконі до Меркель. А якщо не друзі, то мямлі, які самі йому до рота заглядали. Україні відмовили в НАТО саме через це. Що там казати, я вважаю Захід сам його створив своєю поведінкою. Пам'ятаю, працював на заводі в Європі, то підходить до мене колега (це вже було після 2014р., але він плутав Україну і росію) і каже - путін во такий мужик (палець вверх), наші політики всі тюфяки в порівнянні з ним. Тож якщо усі про тебе так думають і відповідно ставляться з таким піететом, то звичайно путін сам увірував у свій мачизм, унікальність та у свою місію. А якщо глянути на нього у відео з дому Собчака - ну чмо звичайне болотяне східносибірське.
The_Rebel
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