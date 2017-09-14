Додано: Пон 12 сер, 2024 18:44

The_Rebel написав: Тож Захід міг би працювати з оточенням, обіцяти амністію, зняття санкцій, відновлення співпраці, щоб діда по принципу Хрущова - поїхав на відпочинок на Валдай, повертається, а він уже не перший. Навіть не треба ліквідувати, залишити на почесній пенсії Тож Захід міг би працювати з оточенням, обіцяти амністію, зняття санкцій, відновлення співпраці, щоб діда по принципу Хрущова - поїхав на відпочинок на Валдай, повертається, а він уже не перший. Навіть не треба ліквідувати, залишити на почесній пенсії

Це б був ідеальний варіант.Для всіх.Незрозуміло чому він взагалі не стався десь в середині 2000-х років?Особливо після мюнхенської промови пу. В 2007-му наче.*Наміри В. Путіна перетворити Росію в один з полюсів світової політики жодним чином не відповідав місцю Росії в світовій економіці, тому не розглядався західними політиками як захід щодо забезпечення Росією власних економічних інтересів, навпаки, він показав, що Росія буде намагатись отримати своє місце в розподілі впливу не економічними, а, насамперед, силовими засобами. Саме тому одразу після заяви Путіна на Заході (насамперед, у США) було заявлено про відновлення холодної війни. Американські делегати на конференції зійшлися на думці, що в промові Путіна мали місце «найагресивніші висловлювання, які будь-хто з російських лідерів робив з часів холодної війни»[3].Зважаючи на технологічну та економічну відсталість Росії, промова Путіна не була сприйнята американським міністром оборони як така, що визначала загрози для США та їхніх союзників.*Мюнхенська_промова_Володимира_Путіна"І нашим же пір'ям..." (с) Однажды орёл.Самі ж взростили чудовисько.Правда, не для себе, а для нас...З.и. є факт -- величезна потужна доволі розвинута (ну нехай не розвинута, але з достатньо високим потенціалом для розвитку: ЕГП, логістичні маршрути, газосховища, кваліфікована робоча сила, залишки енергетики, метал, зерно, космос, літаки і т.д.) країна Європи Україна з 52 млн. населенням за 30+ років --- ...Самі чи масони-хрєнони, конспірологія чи природній процес, але є факт.В дещо якомусь плані такий же, як ота Югославія аж ніяк не вписувалась в проект Європи.Ота Югославія з доволі конкурентною легкою промисловістю (від взуття до ліків).