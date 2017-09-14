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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9431943294339434

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 20:34

  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені

Я також думаю, що це під можливий прихід Трампа, але диспозицію в цьому бачу дещо іншу. Я не думаю, що на публічно позицію кремля здатна вплинути втрата якихось там квадратних кілометрів, бо хто їх там взагалі рахує? Я припускаю, що вони не будуть навіть вимагати виведення військ звідти, бо це ж не по-імперськи, імперія не повинна вимагати від когось вивести війська з її території, імперія домовляється виключно про умови здачі їй чужих територій. Особливо знаючи, що з областей України ніхто війська не виведе все одно. Але тут інше. Всі ж пам'ятають ту безглузду "задумку" Трампа: пообіцяти припинити допомогу Україні, якщо вона відмовиться від припинення військових дій, або ж пообіцяти надати Україні все необхідне для перемоги без обмежень, якщо відмовиться Росія. Він тільки упустив маленьку деталь: що у такому розкладі обидві сторони будуть "обома руками за", тількі ж, бачите, противник не хоче і не погоджується. І тоді саме йому, Трампу, доведеться вирішувати, хто ж насправді згодний, а хто не погоджується. Ну або визнати, що той "мирний план" не вартий навіть балачок, на що він навряд-чи погодиться. І тут вже розклад не дуже веселий. Припинити допомогу Україні означає її поразку з високою ймовірністю, і припинення війни природним, так би мовити, шляхом. Пропаганда легко розгонить "припинення війни", замовчуючи про ціну, а подальші наслідки будуть вже не за Трампа. А надати Україні засоби для перемоги -- то ескалація, загроза втягування у війну, та й перемога за його каденцію навіть не гарантована. От що він вибере, як хто думає?
А тут українські солдати в Курській області, і Трамп ставить питання про "негайно припиняємо вогонь і зостаємось там, де стоїмо". З точки зору кремля це просто смішно, і такі заяви навіть сприйматись серйозно не будуть, не те, що перемовини починати. І тут вже або доведеться якось визнавати, що ситуацію можна вирішити лише в рамках міжнародного права, тобто всі солдати з чужої землі -- додому. Ну або придумувати щось інше, вже розуміючи, що "прості рішення" тут не пройдуть.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 20:47

США ведуть з Україною "приватні" переговори щодо використання ракет ATACMS по території РФ, - Держдепартамент США
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 20:48

  M-Audio написав:
  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені

Я також думаю, що це під можливий прихід Трампа, але диспозицію в цьому бачу дещо іншу. Я не думаю, що на публічно позицію кремля здатна вплинути втрата якихось там квадратних кілометрів, бо хто їх там взагалі рахує? Я припускаю, що вони не будуть навіть вимагати виведення військ звідти, бо це ж не по-імперськи, імперія не повинна вимагати від когось вивести війська з її території, імперія домовляється виключно про умови здачі їй чужих територій. Особливо знаючи, що з областей України ніхто війська не виведе все одно. Але тут інше. Всі ж пам'ятають ту безглузду "задумку" Трампа: пообіцяти припинити допомогу Україні, якщо вона відмовиться від припинення військових дій, ...

хорошие рассуждения, но есть одно слабое место: уже где-то с год новости дальнего заевропья не занимают даже "вторицы" таблоидов - их давно и надёжно заменили байденомика/безработица/двойной рост бакалеи и прочие "радости"...
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 20:56

  vitaliiangel написав:
США ведуть з Україною "приватні" переговори щодо використання ракет ATACMS по території РФ, - Держдепартамент США

"Помощь только до конца года" ...
pesikot
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  #<1 ... 9431943294339434
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