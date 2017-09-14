Додано: Пон 12 сер, 2024 20:34

The_Rebel написав: flyman

А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені

Я також думаю, що це під можливий прихід Трампа, але диспозицію в цьому бачу дещо іншу. Я не думаю, що на публічно позицію кремля здатна вплинути втрата якихось там квадратних кілометрів, бо хто їх там взагалі рахує? Я припускаю, що вони не будуть навіть вимагати виведення військ звідти, бо це ж не по-імперськи, імперія не повинна вимагати від когось вивести війська з її території, імперія домовляється виключно про умови здачі їй чужих територій. Особливо знаючи, що з областей України ніхто війська не виведе все одно. Але тут інше. Всі ж пам'ятають ту безглузду "задумку" Трампа: пообіцяти припинити допомогу Україні, якщо вона відмовиться від припинення військових дій, або ж пообіцяти надати Україні все необхідне для перемоги без обмежень, якщо відмовиться Росія. Він тільки упустив маленьку деталь: що у такому розкладі обидві сторони будуть "обома руками за", тількі ж, бачите, противник не хоче і не погоджується. І тоді саме йому, Трампу, доведеться вирішувати, хто ж насправді згодний, а хто не погоджується. Ну або визнати, що той "мирний план" не вартий навіть балачок, на що він навряд-чи погодиться. І тут вже розклад не дуже веселий. Припинити допомогу Україні означає її поразку з високою ймовірністю, і припинення війни природним, так би мовити, шляхом. Пропаганда легко розгонить "припинення війни", замовчуючи про ціну, а подальші наслідки будуть вже не за Трампа. А надати Україні засоби для перемоги -- то ескалація, загроза втягування у війну, та й перемога за його каденцію навіть не гарантована. От що він вибере, як хто думає?А тут українські солдати в Курській області, і Трамп ставить питання про "негайно припиняємо вогонь і зостаємось там, де стоїмо". З точки зору кремля це просто смішно, і такі заяви навіть сприйматись серйозно не будуть, не те, що перемовини починати. І тут вже або доведеться якось визнавати, що ситуацію можна вирішити лише в рамках міжнародного права, тобто всі солдати з чужої землі -- додому. Ну або придумувати щось інше, вже розуміючи, що "прості рішення" тут не пройдуть.