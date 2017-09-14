RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9432943394349435>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 20:34

  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені

Я також думаю, що це під можливий прихід Трампа, але диспозицію в цьому бачу дещо іншу. Я не думаю, що на публічно позицію кремля здатна вплинути втрата якихось там квадратних кілометрів, бо хто їх там взагалі рахує? Я припускаю, що вони не будуть навіть вимагати виведення військ звідти, бо це ж не по-імперськи, імперія не повинна вимагати від когось вивести війська з її території, імперія домовляється виключно про умови здачі їй чужих територій. Особливо знаючи, що з областей України ніхто війська не виведе все одно. Але тут інше. Всі ж пам'ятають ту безглузду "задумку" Трампа: пообіцяти припинити допомогу Україні, якщо вона відмовиться від припинення військових дій, або ж пообіцяти надати Україні все необхідне для перемоги без обмежень, якщо відмовиться Росія. Він тільки упустив маленьку деталь: що у такому розкладі обидві сторони будуть "обома руками за", тількі ж, бачите, противник не хоче і не погоджується. І тоді саме йому, Трампу, доведеться вирішувати, хто ж насправді згодний, а хто не погоджується. Ну або визнати, що той "мирний план" не вартий навіть балачок, на що він навряд-чи погодиться. І тут вже розклад не дуже веселий. Припинити допомогу Україні означає її поразку з високою ймовірністю, і припинення війни природним, так би мовити, шляхом. Пропаганда легко розгонить "припинення війни", замовчуючи про ціну, а подальші наслідки будуть вже не за Трампа. А надати Україні засоби для перемоги -- то ескалація, загроза втягування у війну, та й перемога за його каденцію навіть не гарантована. От що він вибере, як хто думає?
А тут українські солдати в Курській області, і Трамп ставить питання про "негайно припиняємо вогонь і зостаємось там, де стоїмо". З точки зору кремля це просто смішно, і такі заяви навіть сприйматись серйозно не будуть, не те, що перемовини починати. І тут вже або доведеться якось визнавати, що ситуацію можна вирішити лише в рамках міжнародного права, тобто всі солдати з чужої землі -- додому. Ну або придумувати щось інше, вже розуміючи, що "прості рішення" тут не пройдуть.
M-Audio
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 23.03.11
Подякував: 579 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 20:47

США ведуть з Україною "приватні" переговори щодо використання ракет ATACMS по території РФ, - Держдепартамент США
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24520
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 20:48

  M-Audio написав:
  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. Бо перед теперішніми ніким не прийнятними умовами путіна "здача без бою 4х областей", які дані по загальному принципу "вимагай більше, щоб отримати трохи менше" - ще були підтримані глобальним півднем "учітивать сітуацію на земле". А коли і в України буде шмат території рф, очевидно, що ці умови вже не можуть бути нею виставлені

Я також думаю, що це під можливий прихід Трампа, але диспозицію в цьому бачу дещо іншу. Я не думаю, що на публічно позицію кремля здатна вплинути втрата якихось там квадратних кілометрів, бо хто їх там взагалі рахує? Я припускаю, що вони не будуть навіть вимагати виведення військ звідти, бо це ж не по-імперськи, імперія не повинна вимагати від когось вивести війська з її території, імперія домовляється виключно про умови здачі їй чужих територій. Особливо знаючи, що з областей України ніхто війська не виведе все одно. Але тут інше. Всі ж пам'ятають ту безглузду "задумку" Трампа: пообіцяти припинити допомогу Україні, якщо вона відмовиться від припинення військових дій, ...

хорошие рассуждения, но есть одно слабое место: уже где-то с год новости дальнего заевропья не занимают даже "вторицы" таблоидов - их давно и надёжно заменили байденомика/безработица/двойной рост бакалеи и прочие "радости"...
_hunter
 
Повідомлень: 8189
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 20:56

  vitaliiangel написав:
США ведуть з Україною "приватні" переговори щодо використання ракет ATACMS по території РФ, - Держдепартамент США

"Помощь только до конца года" ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10106
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:21

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:
США ведуть з Україною "приватні" переговори щодо використання ракет ATACMS по території РФ, - Держдепартамент США

"Помощь только до конца года" ...


Доброго вечера .
Я останні два - три дні не можу закидувати неповажливе ставлення" веталя " .

Тільки +++
холява
2
 
Повідомлень: 4719
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4123 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:22

  vitaliiangel написав:
  Schmit написав:Хоча може все так і задумано.
даже ради пополнения обменного фонда это стоило бы сделать. Понятно что ресурсы не равны и победы продлятся ровно до тех пор, пока рф не подтянет резервы.

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24520
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:46

Зображення
потому что это обменный фонд
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24520
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:06

Financial Times: "бригада была одной из первых вошедших в Курскую область. Она была передислоцирована из Харьковской области, где сдерживала наступление России. Бригада пересекла границу примерно в 13:00 6 августа. В составе бригады был бронетранспортер Stryker.
После пересечения границы, по словам Владимира, военные не встретили никакого сопротивления. Они доехали до российского соединения, бойцы которого «сидели в лесу и пили кофе за столиком». Владимир рассказал, что Stryker врезался в столик.
«Мы убили многих из них в первый же день, потому что они были безоружны и не ждали нас», — рассказал Владимир. По его словам, десятки российских военных сдались ВСУ.
Украинские военные, по их словам, продвигались вперед по 5-10 км в день. Менее чем за неделю они продвинулись более чем на 30 км вглубь России и взяли под контроль около 350 кв км. Главком ВСУ Александр Сырский в понедельник оценил территорию, занятую украинскими войсками, примерно в 1000 кв км".
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 27.04.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:07

  vitaliiangel написав:Зображення
потому что это обменный фонд

Не знаю відповіді на перше питання, і не можу зрозуміти сенс наданої відповіді.
M-Audio
 
Повідомлень: 3056
З нами з: 23.03.11
Подякував: 579 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:16

  Visky написав:Financial Times: "бригада была одной из первых вошедших в Курскую область. Она была передислоцирована из Харьковской области, где сдерживала наступление России. Бригада пересекла границу примерно в 13:00 6 августа. В составе бригады был бронетранспортер Stryker.
После пересечения границы, по словам Владимира, военные не встретили никакого сопротивления. Они доехали до российского соединения, бойцы которого «сидели в лесу и пили кофе за столиком». Владимир рассказал, что Stryker врезался в столик.
«Мы убили многих из них в первый же день, потому что они были безоружны и не ждали нас», — рассказал Владимир. По его словам, десятки российских военных сдались ВСУ.
Украинские военные, по их словам, продвигались вперед по 5-10 км в день. Менее чем за неделю они продвинулись более чем на 30 км вглубь России и взяли под контроль около 350 кв км. Главком ВСУ Александр Сырский в понедельник оценил территорию, занятую украинскими войсками, примерно в 1000 кв км".
Здається мені, що не каву вони пили, а напились чогось міцнішого, що Stryker не почули
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 27.04.10
Подякував: 109 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9432943394349435>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63511
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222899
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708875
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.