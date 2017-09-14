Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 12 сер, 2024 22:41
vitaliiangel написав:
потому что это обменный фонд
"Москва сльозам не вірить"
flyman
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Додано: Пон 12 сер, 2024 22:44
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Додано: Пон 12 сер, 2024 22:46
flyman написав:
"Москва сльозам не вірить"
у москвичей специфическое отношение к понаехам. в случае какой нить заварухи мск принимать беженцев не будет. Для этого есть воркута и др весёлые городки.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 23:01
vitaliiangel написав: flyman написав:
"Москва сльозам не вірить"
у москвичей специфическое отношение к понаехам. в случае какой нить заварухи мск принимать беженцев не будет. Для этого есть воркута и др весёлые городки.
"нєрєзіновск"
flyman
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Додано: Пон 12 сер, 2024 23:46
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Додано: Пон 12 сер, 2024 23:51
Сенатор США запропонував найняти пілотів-пенсіонерів на F-16 для допомоги Україні
https://www.ostro.org/news/senator-ssha ... ni-i486182
РФ вивела частину військ з-під Харківщини та Херсонщини для оборони Курська – The Telegraph
https://bukvy.org/rf-vyvela-chastynu-vi ... telegraph/
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Додано: Вів 13 сер, 2024 00:09
vitaliiangel написав:
Ты хоть один значок на этой схеме умеешь прочитать?
Или «я репощу, потому что я репощу!»
Прикольно наверное быть обезьяной, которая просто умеет переносить из чата в чат, из группы в форум, не особо понимая что она делает))
Хотя да, какой спрос с тебя и твоих постов..
vitaliiangel написав:
каким надо быть имбицилом, шоб верить. Запомни горе луковое, всё что я здесь пишу это художественный свист. .
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Додано: Вів 13 сер, 2024 02:23
Джон Кірбі від імені Адміністрації уряду США відповів на скаргу путіна з наміром ще й пожалітися в ООН на "віроломне вторгнення" України в рашу: "слухай, путін, якщо тобі щось не подобається, якщо щось не задовольняє, є дуже просте рішення – забирайся під три чорти з України та припини війну!"
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Додано: Вів 13 сер, 2024 02:46
M-Audio написав: The_Rebel написав: flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори.
Я також думаю, що це під можливий прихід Трампа, але диспозицію в цьому бачу дещо іншу.
Після звільнення КурНР більше не є актуальним "мирний план Китаю" для рф.
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