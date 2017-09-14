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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9433943494359436>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 22:46

  flyman написав:"Москва сльозам не вірить"
у москвичей специфическое отношение к понаехам. в случае какой нить заварухи мск принимать беженцев не будет. Для этого есть воркута и др весёлые городки.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 23:01

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:"Москва сльозам не вірить"
у москвичей специфическое отношение к понаехам. в случае какой нить заварухи мск принимать беженцев не будет. Для этого есть воркута и др весёлые городки.

"нєрєзіновск"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 23:46

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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 23:51

Сенатор США запропонував найняти пілотів-пенсіонерів на F-16 для допомоги Україні
https://www.ostro.org/news/senator-ssha ... ni-i486182
РФ вивела частину військ з-під Харківщини та Херсонщини для оборони Курська – The Telegraph
https://bukvy.org/rf-vyvela-chastynu-vi ... telegraph/
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 02:23

Відповідь Білого Дома на скаргу путіна

Джон Кірбі від імені Адміністрації уряду США відповів на скаргу путіна з наміром ще й пожалітися в ООН на "віроломне вторгнення" України в рашу: "слухай, путін, якщо тобі щось не подобається, якщо щось не задовольняє, є дуже просте рішення – забирайся під три чорти з України та припини війну!"
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 02:46

  M-Audio написав:
  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори.

Я також думаю, що це під можливий прихід Трампа, але диспозицію в цьому бачу дещо іншу.

Після звільнення КурНР більше не є актуальним "мирний план Китаю" для рф.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 04:06

Кацапи :lol:

На Россия1 опять выдали почти двухгодичные кадры от лица ССО Украины за свои
https://www.reddit.com/r/tjournal_refugees/comments/1eqcsq8/на_россия1_опять_выдали_почти_двухгодичные_кадры/
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 07:54

  The_Rebel написав: то звичайно путін сам увірував у свій мачизм, унікальність та у свою місію.

П'ятихвилинне відео.
Чел повністю відірваний від реалій, але на диво жвавий та впевнений.
Можна сказати, що сверхзанадто - він буквально світиться і чомусь радіє.
На величезному контрасті з усіма, хто сидить на столом.
https://www.unian.ua/world/putin-nakaza ... ws_in_post
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:28

  M-Audio написав:
  The_Rebel написав:flyman
А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори.

Я також думаю, що це під можливий прихід Трампа, але диспозицію в цьому бачу дещо іншу.

???

Всі успішні дії України у війні з оркостаном йдуть виключно на користь демократам, Харіс.
І відпрвідно навпаки - будь-які негаразди дають підстави для закидів Трампа в бік демократів.
Це безспорний факт.

А далі вже можна і пофантазувати))
Оскільки зараз всі події в світі відбуваються саме у векторі найголовнішої світової події -- виборів в Штатах, то і оця суперподія (курська операція) повинна була мати і має вплив.
___________________________________
*"Сподіваюся, у 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги від Конгресу, матимемо нового президента на наступний рік (йдеться про президентські вибори у США - УНІАН), і, звісно, ми чудово розуміємо, що процвітання України в інтересах США і Конгресу", - підкреслив Грем.
https://www.unian.ua/war/kurska-oblast- ... 26093.html

Украина имеет большие запасы полезных ископаемых. Если Россия победит, часть этих ресурсов достанется Китаю. Об этом в интервью CBS News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Они сидят в Украине на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Китаю. Помогите Украине сейчас. Они могут стать лучшим бизнес-партнером, о котором мы когда-либо мечтали", – отметил американский политик.

По его словам, критически важные минеральные активы на $10-12 триллионов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю.
"Давайте поможем им выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Давайте найдем решение этой войны. Они сидят на золотой жиле", – подчеркнул политик.
https://www.unian.net/war/ukraincy-sidy ... 61923.html

А це вже глибинна американська держава.... Якій за великим рахунком пофіг, що там лепоче Трамп або інший; і хто президент.
Хоча на шпальтах тільки республіканець Грем, але прибув-то він з сенатором-демократом Блументалем...
_________________________________
І значення має саме те, про що ці хлопці розмовляли з нашими можновладцями.
Схоже вони надали чергові запевнення в підтримці та гарантії.
Глобальні.
Бо практична реалізація *трохи* кульгає.
Що приходиться компенсувати героїзмом та кров'ю сил оборони.

Так що до звільнення останньої верби...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 13 сер, 2024 08:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:41

  detroytred написав:А це вже глибинна американська держава.... Якій за великим рахунком пофіг, що там лепоче Трамп або інший; і хто президент.
Хоча на шпальтах тільки республіканець Грем, але прибув-то він з сенатором-демократом Блументалем...
_________________________________
І значення має саме те, про що ці хлопці розмовляли з нашими можновладцями.

Жду с вами когда в Матрице начнется ціпна реакція ))) ни на что не влияем, следим за рептилоидами - правителями глубинного государства )))
stm
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