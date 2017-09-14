Додано: Вів 13 сер, 2024 08:28

M-Audio написав: The_Rebel написав: flyman

А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори. А я думаю, одна з можливих цілей, це розклад під прихід Трампа та/або майбутні переговори.

Я також думаю, що це під можливий прихід Трампа, але диспозицію в цьому бачу дещо іншу. Я також думаю, що це під можливий прихід Трампа, але диспозицію в цьому бачу дещо іншу.

???Всі успішні дії України у війні з оркостаном йдуть виключно на користь демократам, Харіс.І відпрвідно навпаки - будь-які негаразди дають підстави для закидів Трампа в бік демократів.Це безспорний факт.А далі вже можна і пофантазувати))Оскільки зараз всі події в світі відбуваються саме у векторі найголовнішої світової події -- виборів в Штатах, то і оця суперподія (курська операція) повинна була мати і має вплив.___________________________________*"Сподіваюся, у 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги від Конгресу, матимемо нового президента на наступний рік (йдеться про президентські вибори у США - УНІАН), і, звісно, ми чудово розуміємо, що процвітання України в інтересах США і Конгресу", - підкреслив Грем.Украина имеет большие запасы полезных ископаемых. Если Россия победит, часть этих ресурсов достанется Китаю. Об этом в интервью CBS News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм."Они сидят в Украине на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Китаю. Помогите Украине сейчас. Они могут стать лучшим бизнес-партнером, о котором мы когда-либо мечтали", – отметил американский политик.По его словам, критически важные минеральные активы на $10-12 триллионов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю."Давайте поможем им выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Давайте найдем решение этой войны. Они сидят на золотой жиле", – подчеркнул политик.А це вже глибинна американська держава.... Якій за великим рахунком пофіг, що там лепоче Трамп або інший; і хто президент.Хоча на шпальтах тільки республіканець Грем, але прибув-то він з сенатором-демократом Блументалем..._________________________________І значення має саме те, про що ці хлопці розмовляли з нашими можновладцями.Схоже вони надали чергові запевнення в підтримці та гарантії.Глобальні.Бо практична реалізація *трохи* кульгає.Що приходиться компенсувати героїзмом та кров'ю сил оборони.Так що до звільнення останньої верби...