у москвичей специфическое отношение к понаехам. в случае какой нить заварухи мск принимать беженцев не будет. Для этого есть воркута и др весёлые городки.
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Додано: Пон 12 сер, 2024 22:46
Додано: Пон 12 сер, 2024 23:01
Додано: Пон 12 сер, 2024 23:51
Сенатор США запропонував найняти пілотів-пенсіонерів на F-16 для допомоги Україні
РФ вивела частину військ з-під Харківщини та Херсонщини для оборони Курська – The Telegraph
Додано: Вів 13 сер, 2024 02:23
Відповідь Білого Дома на скаргу путіна
Джон Кірбі від імені Адміністрації уряду США відповів на скаргу путіна з наміром ще й пожалітися в ООН на "віроломне вторгнення" України в рашу: "слухай, путін, якщо тобі щось не подобається, якщо щось не задовольняє, є дуже просте рішення – забирайся під три чорти з України та припини війну!"
Додано: Вів 13 сер, 2024 02:46
Додано: Вів 13 сер, 2024 04:06
Кацапи
На Россия1 опять выдали почти двухгодичные кадры от лица ССО Украины за свои
Додано: Вів 13 сер, 2024 07:54
П'ятихвилинне відео.
Чел повністю відірваний від реалій, але на диво жвавий та впевнений.
Можна сказати, що сверхзанадто - він буквально світиться і чомусь радіє.
На величезному контрасті з усіма, хто сидить на столом.
Додано: Вів 13 сер, 2024 08:28
???
Всі успішні дії України у війні з оркостаном йдуть виключно на користь демократам, Харіс.
І відпрвідно навпаки - будь-які негаразди дають підстави для закидів Трампа в бік демократів.
Це безспорний факт.
А далі вже можна і пофантазувати))
Оскільки зараз всі події в світі відбуваються саме у векторі найголовнішої світової події -- виборів в Штатах, то і оця суперподія (курська операція) повинна була мати і має вплив.
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*"Сподіваюся, у 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги від Конгресу, матимемо нового президента на наступний рік (йдеться про президентські вибори у США - УНІАН), і, звісно, ми чудово розуміємо, що процвітання України в інтересах США і Конгресу", - підкреслив Грем.
Украина имеет большие запасы полезных ископаемых. Если Россия победит, часть этих ресурсов достанется Китаю. Об этом в интервью CBS News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Они сидят в Украине на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Китаю. Помогите Украине сейчас. Они могут стать лучшим бизнес-партнером, о котором мы когда-либо мечтали", – отметил американский политик.
По его словам, критически важные минеральные активы на $10-12 триллионов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю.
"Давайте поможем им выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Давайте найдем решение этой войны. Они сидят на золотой жиле", – подчеркнул политик.
А це вже глибинна американська держава.... Якій за великим рахунком пофіг, що там лепоче Трамп або інший; і хто президент.
Хоча на шпальтах тільки республіканець Грем, але прибув-то він з сенатором-демократом Блументалем...
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І значення має саме те, про що ці хлопці розмовляли з нашими можновладцями.
Схоже вони надали чергові запевнення в підтримці та гарантії.
Глобальні.
Бо практична реалізація *трохи* кульгає.
Що приходиться компенсувати героїзмом та кров'ю сил оборони.
Так що до звільнення останньої верби...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 13 сер, 2024 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 сер, 2024 08:41
Жду с вами когда в Матрице начнется ціпна реакція ))) ни на что не влияем, следим за рептилоидами - правителями глубинного государства )))
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