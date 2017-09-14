stm написав:detroytred написав:А це вже глибинна американська держава.... Якій за великим рахунком пофіг, що там лепоче Трамп або інший; і хто президент.
Хоча на шпальтах тільки республіканець Грем, але прибув-то він з сенатором-демократом Блументалем...
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І значення має саме те, про що ці хлопці розмовляли з нашими можновладцями.
Жду с вами когда в Матрице начнется ціпна реакція ))) ни на что не влияем, следим за рептилоидами - правителями глубинного государства )))
Знаєте чому з вами нецікаво?
Тому що ви постійно оперуєте перебільшеннями. І на цій брехні будуєте.
Ви не ведете обговорення, а тільки генерите отакі будівлі. Які приходиться постійно спростовувати.
*ни на что не влияем* -- це суто ваша гіперболізація, яка повністю перекручує мою думку.
З мого боку йшла мова про --- впливаємо. Впливаємо, але недостатньо суттєво. Значно більший вплив мають інші (більш потужні гравці, події, фактори і т.д.).
Значно більший вплив.
Звісно можуть бути і виключення. Звісно, що за відповідних умов, можна вплинути ще й як.
Навіть образно - відповідним ричагом Землю підняти.
І головне - ви оцю дурну брехню приписуєте мені навіть після моїх же зауважень вам: про навіть я притягую до себе Землю. Тобто отієї дискусії з вами!!!! ж, де я сам стверджував, що всі впливають на всіх.
А ви й досі, як нічого не бувало, видаєте отаку дурну брехню -- *ни на что не влияем*.
Вже не кажучи про ще тупішу брехню - *следим за рептилоидами*.
Якщо це у вас в якості жартів, то знов ловіть алаверди -- слідкуємо не за рептилоїдами, а за повією...