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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9433943494359436

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 08:59

  stm написав:
  detroytred написав:А це вже глибинна американська держава.... Якій за великим рахунком пофіг, що там лепоче Трамп або інший; і хто президент.
Хоча на шпальтах тільки республіканець Грем, але прибув-то він з сенатором-демократом Блументалем...
_________________________________
І значення має саме те, про що ці хлопці розмовляли з нашими можновладцями.

Жду с вами когда в Матрице начнется ціпна реакція ))) ни на что не влияем, следим за рептилоидами - правителями глубинного государства )))


Знаєте чому з вами нецікаво?
Тому що ви постійно оперуєте перебільшеннями. І на цій брехні будуєте.
Ви не ведете обговорення, а тільки генерите отакі будівлі. Які приходиться постійно спростовувати.

*ни на что не влияем* -- це суто ваша гіперболізація, яка повністю перекручує мою думку.
З мого боку йшла мова про --- впливаємо. Впливаємо, але недостатньо суттєво. Значно більший вплив мають інші (більш потужні гравці, події, фактори і т.д.).
Значно більший вплив.
Звісно можуть бути і виключення. Звісно, що за відповідних умов, можна вплинути ще й як.
Навіть образно - відповідним ричагом Землю підняти.

І головне - ви оцю дурну брехню приписуєте мені навіть після моїх же зауважень вам: про навіть я притягую до себе Землю. Тобто отієї дискусії з вами!!!! ж, де я сам стверджував, що всі впливають на всіх.
А ви й досі, як нічого не бувало, видаєте отаку дурну брехню -- *ни на что не влияем*.

Вже не кажучи про ще тупішу брехню - *следим за рептилоидами*.
Якщо це у вас в якості жартів, то знов ловіть алаверди -- слідкуємо не за рептилоїдами, а за повією...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:05

  detroytred написав:Вже не кажучи про ще тупішу брехню - *следим за рептилоидами*.
Якщо це у вас в якості жартів, то знов ловіть алаверди -- слідкуємо не за рептилоїдами, а за повією...

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