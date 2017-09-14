РФ вивела частину військ з-під Харківщини та Херсонщини для оборони Курська – The Telegraph
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Додано: Пон 12 сер, 2024 23:51
Сенатор США запропонував найняти пілотів-пенсіонерів на F-16 для допомоги Україні
РФ вивела частину військ з-під Харківщини та Херсонщини для оборони Курська – The Telegraph
Додано: Вів 13 сер, 2024 02:23
Відповідь Білого Дома на скаргу путіна
Джон Кірбі від імені Адміністрації уряду США відповів на скаргу путіна з наміром ще й пожалітися в ООН на "віроломне вторгнення" України в рашу: "слухай, путін, якщо тобі щось не подобається, якщо щось не задовольняє, є дуже просте рішення – забирайся під три чорти з України та припини війну!"
Додано: Вів 13 сер, 2024 02:46
Додано: Вів 13 сер, 2024 04:06
Кацапи
На Россия1 опять выдали почти двухгодичные кадры от лица ССО Украины за свои
Додано: Вів 13 сер, 2024 07:54
П'ятихвилинне відео.
Чел повністю відірваний від реалій, але на диво жвавий та впевнений.
Можна сказати, що сверхзанадто - він буквально світиться і чомусь радіє.
На величезному контрасті з усіма, хто сидить на столом.
Додано: Вів 13 сер, 2024 08:28
???
Всі успішні дії України у війні з оркостаном йдуть виключно на користь демократам, Харіс.
І відпрвідно навпаки - будь-які негаразди дають підстави для закидів Трампа в бік демократів.
Це безспорний факт.
А далі вже можна і пофантазувати))
Оскільки зараз всі події в світі відбуваються саме у векторі найголовнішої світової події -- виборів в Штатах, то і оця суперподія (курська операція) повинна була мати і має вплив.
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*"Сподіваюся, у 2024 році ви отримаєте більше військової допомоги від Конгресу, матимемо нового президента на наступний рік (йдеться про президентські вибори у США - УНІАН), і, звісно, ми чудово розуміємо, що процвітання України в інтересах США і Конгресу", - підкреслив Грем.
Украина имеет большие запасы полезных ископаемых. Если Россия победит, часть этих ресурсов достанется Китаю. Об этом в интервью CBS News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Они сидят в Украине на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Китаю. Помогите Украине сейчас. Они могут стать лучшим бизнес-партнером, о котором мы когда-либо мечтали", – отметил американский политик.
По его словам, критически важные минеральные активы на $10-12 триллионов могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю.
"Давайте поможем им выиграть войну, которую мы не можем позволить себе проиграть. Давайте найдем решение этой войны. Они сидят на золотой жиле", – подчеркнул политик.
А це вже глибинна американська держава.... Якій за великим рахунком пофіг, що там лепоче Трамп або інший; і хто президент.
Хоча на шпальтах тільки республіканець Грем, але прибув-то він з сенатором-демократом Блументалем...
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І значення має саме те, про що ці хлопці розмовляли з нашими можновладцями.
Схоже вони надали чергові запевнення в підтримці та гарантії.
Глобальні.
Бо практична реалізація *трохи* кульгає.
Що приходиться компенсувати героїзмом та кров'ю сил оборони.
Так що до звільнення останньої верби...
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 13 сер, 2024 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 сер, 2024 08:41
Жду с вами когда в Матрице начнется ціпна реакція ))) ни на что не влияем, следим за рептилоидами - правителями глубинного государства )))
Додано: Вів 13 сер, 2024 08:59
Знаєте чому з вами нецікаво?
Тому що ви постійно оперуєте перебільшеннями. І на цій брехні будуєте.
Ви не ведете обговорення, а тільки генерите отакі будівлі. Які приходиться постійно спростовувати.
*ни на что не влияем* -- це суто ваша гіперболізація, яка повністю перекручує мою думку.
З мого боку йшла мова про --- впливаємо. Впливаємо, але недостатньо суттєво. Значно більший вплив мають інші (більш потужні гравці, події, фактори і т.д.).
Значно більший вплив.
Звісно можуть бути і виключення. Звісно, що за відповідних умов, можна вплинути ще й як.
Навіть образно - відповідним ричагом Землю підняти.
І головне - ви оцю дурну брехню приписуєте мені навіть після моїх же зауважень вам: про навіть я притягую до себе Землю. Тобто отієї дискусії з вами!!!! ж, де я сам стверджував, що всі впливають на всіх.
А ви й досі, як нічого не бувало, видаєте отаку дурну брехню -- *ни на что не влияем*.
Вже не кажучи про ще тупішу брехню - *следим за рептилоидами*.
Якщо це у вас в якості жартів, то знов ловіть алаверди -- слідкуємо не за рептилоїдами, а за повією...
Додано: Вів 13 сер, 2024 09:05
++
Додано: Вів 13 сер, 2024 09:34
Т.е. человек оперериющий терминами "Матрица", "глубинное государство" не геперболизирует? )))
И вот такой термин "можем ещё и как, но не можем, или незначительно можем" это гений мысли?
Я наслаждалась как прикольно вас тумус на молекулы по судебному делу раскладывал. И опять же в сложной ситуации съезжай на "я не то имел ввиду, вы перекручиваете". А он не перекручивал. Он вас спрашивал как бывшего военного о деле с грифом "гос.тайна" и намекал что какое нафиг "просто Залужный должен ответить публично "да/нет" на операцию с таким грифом". Это лишь ваша квалификация пострадала, а вы и не заметили )))
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