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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9433943494359436>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:39

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Вже не кажучи про ще тупішу брехню - *следим за рептилоидами*.
Якщо це у вас в якості жартів, то знов ловіть алаверди -- слідкуємо не за рептилоїдами, а за повією...

++
Наша перемога і російська поразка лютий 2023 року
Сценарії для російської федерації жовтень 2022 року

Отож.
*Настав час Україні заявити стратегію щодо росії та її майбутнього. Ця стратегія стане дороговказом для всіх українських державних структур та суспільства. Вона стане основою для діалогу із західними союзниками. Вона стане сигналом нашим союзникам всередині імперії. Позиція України важлива, на неї очікують. Нам потрібна перемога, бажано якомога скоріше.*

Тобто хоча в почати говорити, заявити.
Кому це треба робити?
Нам на форумі, на кухнях?
Чи тим, в кого відповідні інструменти та повноваження (заявляти від імені України та українського народу)?

Але маємо оте, про що каже Єрмак...
Очікуються (тільки очікуються) окремі конференції по окремим пунктам плану Зе.

Ключове - чим ми намагаємося зацікавити партнерів????
Обговореннями....
Обговореннями, які є лише звуковим оформленням...
Тобто самим ходом подій, який і так веде до перемоги. Тільки дуже довго і відповідно дорого.

Зацікавити можна тільки реальними поступками. Реальною сплатою.
І краще заплатити партнерам отими мінералами, отим (чого хочуть поляки, і навіть угорці...; та всі інші партнери)))
Ніж платити життями та руйнуваннями продовження війни.

Інтерв'ю Єрмака... Про вмовляння партнерів.
Він майже прямо проговорився, що все крутиться навколо сплати...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:42

  detroytred написав:Ключове - чим ми намагаємося зацікавити партнерів????
банкетом и фото с ермаком
  detroytred написав:Зацікавити можна тільки реальними поступками. Реальною сплатою.
І краще заплатити партнерам отими мінералами, отим (чого хочуть поляки, і навіть угорці...; та всі інші партнери)))
если бы им были нужны наши минералы, нас давно бы приняли в ЕС. Дешевую раб.силу Европа уже получила на халяву. Выход к черному морю у них есть и без нас. Западу мы нужны как голодная армия бесконечно воюющая с путиным.

Сытая армия западных демократий пехотой воевать не будет. Это тяжкий труд, высокие риски увечий, бесконечные командировки, блиндажи без унитаза и сухпайки без лобстеров. Ну кто на такое подпишется?.

путин отправляет на войну голодранцев, которым нечего терять кроме своих цепей. Унитазы и лобстеры им не нужны. Где поел там и насрал. Таких вояк в Европе нет. Украина единственный фактор, но не защиты Европы, а в сдерживании путина. Пока он занят Украиной ресурсов больше нет ни на что. С этой точки зрения чем дольше длиться война, тем Европе лучше, можно не беспокоиться и жить как раньше.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:00

  stm написав:Т.е. человек оперериющий терминами "Матрица", "глубинное государство" не геперболизирует? )))
И вот такой термин "можем ещё и как, но не можем, или незначительно можем" это гений мысли?
Я наслаждалась как прикольно вас тумус на молекулы по судебному делу раскладывал. И опять же в сложной ситуации съезжай на "я не то имел ввиду, вы перекручиваете". А он не перекручивал. Он вас спрашивал как бывшего военного о деле с грифом "гос.тайна" и намекал что какое нафиг "просто Залужный должен ответить публично "да/нет" на операцию с таким грифом". Это лишь ваша квалификация пострадала, а вы и не заметили )))

Ви знов пілмінюєте предмет.
Матриця та глибинна держава -- це площина образності висказувань. Образно.
А у вас банальна гіперболізація, яка повністю!!! змінює сенс, суть моїх думок. Повністю.
В мене, у вас:
Впливає недостатньо (несуттєво) -- не має впливу.
Різницю бачите?
__________________
Яка держтаємниця?
Що ви несете?
У відповіді --- *да. Операція була погоджена зі мною* або *ні. Операція не була погоджена.*
Нема і не може бути ніякого відношення до держтаємниці.

Це чергова ваша дурня, як і про оте ваше військове ділопроізводство (наказ по особовому складу).
__________________________________
Капець.... * с грифом "гос.тайна" )))))
Мадам, яка не тримала в руках жодного грифованого документу і не мала навіть 3-ї форми допуску (тобто гриф просто *таємно*), буде мені (з 1 формою допуску, та безпосередньою відповідальністю за тисячі!! документів з грифом *особливої важності" та сотнями одиниць апаратури з червоними цифрами) про держтаємницю розповідати?
Запитую: на підставі чого?
Натяків тумоса? На підставі чого ви оце в мій бік несете *Это лишь ваша квалификация пострадала, а вы и не заметили )))* ?????
Мадами вже визначають мою кваліфікацію...
Це мабуть апофігей дурощів закидів в мій бік.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 13 сер, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:11

detroytred
Я вот читаю и улыбаюсь. Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов. Вы ж к грифам и формам доступ имели. Быть, а не казаться, Детройт ;)
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:17

  stm написав:detroytred
Я вот читаю и улыбаюсь. Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов. Вы ж к грифам и формам доступ имели. Быть, а не казаться, Детройт ;)

Два моменти:
1. Ви на головне питання не відповіли: *Запитую: на підставі чого?
Натяків тумоса? На підставі чого ви оце в мій бік несете *Это лишь ваша квалификация пострадала, а вы и не заметили )))* ?????*

2. *Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов.* --- звідки ви мені оцю одночасно і дурню, і брехню приписуєте?
Що дана операція без грифу.
Звідки?
Чи ви поняття не маєте, що саме є таємним (тобто не підлягає розголошенню), а що ні.
Або банально знов намагаєтеся підмінити предмети.

Ну це ж очевидно.
На кого розрахунок отаких дій?
Чекаю відповідей на питання, а не нових вигадувань та підмін.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:21

  detroytred написав:
  stm написав:detroytred
Я вот читаю и улыбаюсь. Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов. Вы ж к грифам и формам доступ имели. Быть, а не казаться, Детройт ;)

Два моменти:
1. Ви на головне питання не відповіли: *Запитую: на підставі чого?
Натяків тумоса? На підставі чого ви оце в мій бік несете *Это лишь ваша квалификация пострадала, а вы и не заметили )))* ?????*

2. *Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов.* --- звідки ви мені оцю одночасно і дурню, і брехню приписуєте?
Що дана операція без грифу.
Звідки?
Чи ви поняття не маєте, що саме є таємним (тобто не підлягає розголошенню), а що ні.
Або банально знов намагаєтеся підмінити предмети.

Ну це ж очевидно.
На кого розрахунок отаких дій?
Чекаю відповідей на питання, а не нових вигадувань та підмін.

Вы бывший военный с доступами к грифам. Вы бы публично комментировали эти документы? Просто бы журналисту ответили "да/нет"?
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:23

Просто оборжаться.

Навіть логіки вже нема.
Ну далекі ви від цього, то хоча б логічно мислити ще в стані?
Червинський та ін. про майже всі деталі операції спокійнісінько публічно розповідають (хто коли і як погоджував, санкціонував, розробляв, що робив), а мадам вважає, що Залужний не може навіть відповісти погоджувалася з ним операція чи ні, бо держтаємниця.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:27

  detroytred написав:Просто оборжаться.

Навіть логіки вже нема.
Ну далекі ви від цього, то хоча б логічно мислити ще в стані?
Червинський та ін. про майже всі деталі операції спокійнісінько публічно розповідають (хто коли і як погоджував, санкціонував, розробляв, що робив), а мадам вважає, що Залужний не може навіть відповісти погоджувалася з ним операція чи ні, бо держтаємниця.

Не может, потому что Залужный гораздо умнее Вас.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:31

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:detroytred
Я вот читаю и улыбаюсь. Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов. Вы ж к грифам и формам доступ имели. Быть, а не казаться, Детройт ;)

Два моменти:
1. Ви на головне питання не відповіли: *Запитую: на підставі чого?
Натяків тумоса? На підставі чого ви оце в мій бік несете *Это лишь ваша квалификация пострадала, а вы и не заметили )))* ?????*

2. *Пускай будет операция по краже самолёта другого государства без грифа, с ваших слов.* --- звідки ви мені оцю одночасно і дурню, і брехню приписуєте?
Що дана операція без грифу.
Звідки?
Чи ви поняття не маєте, що саме є таємним (тобто не підлягає розголошенню), а що ні.
Або банально знов намагаєтеся підмінити предмети.

Ну це ж очевидно.
На кого розрахунок отаких дій?
Чекаю відповідей на питання, а не нових вигадувань та підмін.

Вы бывший военный с доступами к грифам. Вы бы публично комментировали эти документы? Просто бы журналисту ответили "да/нет"?

Відповіді на мої питання де, мадам?

На ваше це питання є відповідь в мене вище --- дивлячись що коментувати в цих документах.
А тут мова, предмет і овсі не зміст цих документів, не зміст операції тощо, а --- погоджена була операція чи ні?
Операція, наявність якої ВЖЕ немає ніякої таємниці. Про неї вже публічно всюди...

Для обдарованих))) --- наприклад, тека з грифованими паперами сама по собі не є грифованою.
Таємниця відноситься до паперів, а не до теки, в якій вони лежать.
І навіть скрепка, яка скреплює ці папери --- про неї теж можна говорити))))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:31

vitaliiangel

Пока он занят Украиной ресурсов больше нет ни на что. С этой точки зрения чем дольше длиться война, тем Европе лучше, можно не беспокоиться и жить как раньше.


Поэтому «Украину не будут содержать вечно» и «помощь до лета 2023»?
Hotab
 
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