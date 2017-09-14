|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 13 сер, 2024 10:34
stm написав: detroytred написав:
Просто оборжаться.
Навіть логіки вже нема.
Ну далекі ви від цього, то хоча б логічно мислити ще в стані?
Червинський та ін. про майже всі деталі операції спокійнісінько публічно розповідають (хто коли і як погоджував, санкціонував, розробляв, що робив), а мадам вважає, що Залужний не може навіть відповісти погоджувалася з ним операція чи ні, бо держтаємниця.
Не может, потому что Залужный гораздо умнее Вас.
Звісно Залужний розумніший за мене.
Але з цього аж ніяк не слідує, що Залужний не може відповісти стосовно погодження операції.
Ви вже в будівельника одну з методик єралашиків запозичили.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29875
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2024 10:47
detroytred написав: stm написав: detroytred написав:
Просто оборжаться.
Навіть логіки вже нема.
Ну далекі ви від цього, то хоча б логічно мислити ще в стані?
Червинський та ін. про майже всі деталі операції спокійнісінько публічно розповідають (хто коли і як погоджував, санкціонував, розробляв, що робив), а мадам вважає, що Залужний не може навіть відповісти погоджувалася з ним операція чи ні, бо держтаємниця.
Не может, потому что Залужный гораздо умнее Вас.
Звісно Залужний розумніший за мене.
Але з цього аж ніяк не слідує, що Залужний не може відповісти стосовно погодження операції.
Ви вже в будівельника одну з методик єралашиків запозичили.
Червинский был вынужден выйти в публичное пространство и поставить крест на своей военной карьере. Залужный же может ещё стать помощником/консультантом, а может со временем и генералом НАТО. И вы как бывший военный должны первым отсвечивать эту тонкую грань. А вы не отсвечиваете. Поэтому Залужный не комментируя нормально себя чувствует, а вы проигрывая даже в схватке с быдло соседом по дому рассказываете что должен Залужный. Как-то так.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5010
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2024 10:57
stm написав: detroytred написав: stm написав:
Не может, потому что Залужный гораздо умнее Вас.
Звісно Залужний розумніший за мене.
Але з цього аж ніяк не слідує, що Залужний не може відповісти стосовно погодження операції.
Ви вже в будівельника одну з методик єралашиків запозичили.
Червинский был вынужден выйти в публичное пространство и поставить крест на своей военной карьере. Залужный же может ещё стать помощником/консультантом, а может со временем и генералом НАТО. И вы как бывший военный должны первым отсвечивать эту тонкую грань. А вы не отсвечиваете. Поэтому Залужный не комментируя нормально себя чувствует, а вы проигрывая даже в схватке с быдло соседом по дому рассказываете что должен Залужный. Как-то так.
А держтаємниця-то тут яким боком?
Знов ви хоча б в логіку спробували.
Якщо б до Червинського можна було хоч якось (хоч трішечки) прискипатись стосовно розголошення держтаємниці, то йому б це навісили по самі...
Предметом було що? Ви яку причину мовчання Залужного ліпили?)))
А про отаку, як ваша, стосовно подальшої *кар'єри* Залужного ще з початку казав я.
Що заради *кар'єри* За мовчить, а п-к Ч. спецслужб звинувачений і за гратами сидів, і справа ще йде.
Саме про це була мова.
І що Ч. врятувала тільки увага європейської солідарності...
І розголос.
А так би сидів би...
Якось так))) З Залужним виходить.
І дійсно може тому він досяг отих висот...
І контрнаступ отой не відмінив.
Цирк...
І ви досі не відповіли на мої питання вище. Тобто про себе. Які у вас підстави.
Все тільки щось нове в мій бік генеруєте.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29875
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63541
|
|
|1493
|222971
|
|
|6076
|708971
|
|