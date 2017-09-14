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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9433943494359436

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 54
Від 3 до 6 місяців
15%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
12
Від 1 до 1,5 року
17%
9
Від 1,5 до 2 років
7%
4
Від 2 до 2,5 років
7%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
12
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:34

  stm написав:
  detroytred написав:Просто оборжаться.

Навіть логіки вже нема.
Ну далекі ви від цього, то хоча б логічно мислити ще в стані?
Червинський та ін. про майже всі деталі операції спокійнісінько публічно розповідають (хто коли і як погоджував, санкціонував, розробляв, що робив), а мадам вважає, що Залужний не може навіть відповісти погоджувалася з ним операція чи ні, бо держтаємниця.

Не может, потому что Залужный гораздо умнее Вас.

Звісно Залужний розумніший за мене.
Але з цього аж ніяк не слідує, що Залужний не може відповісти стосовно погодження операції.

Ви вже в будівельника одну з методик єралашиків запозичили.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:47

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Просто оборжаться.

Навіть логіки вже нема.
Ну далекі ви від цього, то хоча б логічно мислити ще в стані?
Червинський та ін. про майже всі деталі операції спокійнісінько публічно розповідають (хто коли і як погоджував, санкціонував, розробляв, що робив), а мадам вважає, що Залужний не може навіть відповісти погоджувалася з ним операція чи ні, бо держтаємниця.

Не может, потому что Залужный гораздо умнее Вас.

Звісно Залужний розумніший за мене.
Але з цього аж ніяк не слідує, що Залужний не може відповісти стосовно погодження операції.

Ви вже в будівельника одну з методик єралашиків запозичили.

Червинский был вынужден выйти в публичное пространство и поставить крест на своей военной карьере. Залужный же может ещё стать помощником/консультантом, а может со временем и генералом НАТО. И вы как бывший военный должны первым отсвечивать эту тонкую грань. А вы не отсвечиваете. Поэтому Залужный не комментируя нормально себя чувствует, а вы проигрывая даже в схватке с быдло соседом по дому рассказываете что должен Залужный. Как-то так.
stm
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 10:57

  stm написав:
  detroytred написав:
  stm написав:Не может, потому что Залужный гораздо умнее Вас.

Звісно Залужний розумніший за мене.
Але з цього аж ніяк не слідує, що Залужний не може відповісти стосовно погодження операції.

Ви вже в будівельника одну з методик єралашиків запозичили.

Червинский был вынужден выйти в публичное пространство и поставить крест на своей военной карьере. Залужный же может ещё стать помощником/консультантом, а может со временем и генералом НАТО. И вы как бывший военный должны первым отсвечивать эту тонкую грань. А вы не отсвечиваете. Поэтому Залужный не комментируя нормально себя чувствует, а вы проигрывая даже в схватке с быдло соседом по дому рассказываете что должен Залужный. Как-то так.

А держтаємниця-то тут яким боком?

Знов ви хоча б в логіку спробували.
Якщо б до Червинського можна було хоч якось (хоч трішечки) прискипатись стосовно розголошення держтаємниці, то йому б це навісили по самі...

Предметом було що? Ви яку причину мовчання Залужного ліпили?)))
А про отаку, як ваша, стосовно подальшої *кар'єри* Залужного ще з початку казав я.
Що заради *кар'єри* За мовчить, а п-к Ч. спецслужб звинувачений і за гратами сидів, і справа ще йде.
Саме про це була мова.
І що Ч. врятувала тільки увага європейської солідарності...
І розголос.
А так би сидів би...
Якось так))) З Залужним виходить.
І дійсно може тому він досяг отих висот...
І контрнаступ отой не відмінив.

Цирк...
І ви досі не відповіли на мої питання вище. Тобто про себе. Які у вас підстави.
Все тільки щось нове в мій бік генеруєте.
detroytred
 
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  #<1 ... 9433943494359436
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